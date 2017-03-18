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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8653865486558656

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:08

  demichh написав:
  kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна...

Это они заболтают метро на виноградарь, потом новую болтовню устроят? :(

Цікаво, чому метро під землею на лівому березі?
Там все можна простіше зробити наземним ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:22

  flyman написав:Цікаво, чому метро під землею на лівому березі?
Там все можна простіше зробити наземним ШРТ.

Оо, краще не розкривати цю тему, стільки вже списів поламано)

В цілому звичайний стандартний пиздйож, станції називали-переназивали сто разів, ну хоч трасування вже приблизно є. А "в конструкціях" - це значить під розв'язками запланували бетонні порожнечі, щоб не ламати в можливому далекому майбутньому.
Міст зрозуміло, через рік-два-три автомобільний рух таки пустять до Райдужній, а потім і на решту Трої. Але метро - навіть не мрійте, гроші там потрібні величезні і поки незрозуміло навіть приблизно де їх взяти.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 20:25

  demichh написав:
  kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна...

Это они заболтают метро на виноградарь, потом новую болтовню устроят? :(

На Венік дві станції відклали ж до кінця 2023 року поки що? В цілому термін реальний, враховуючи скільки вже зроблено, можуть вкластися якщо не відбудеться нових катаклізмів(а вони обов'язково будуть).
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:02

  foxluck написав:Faceless
В этом видео "Покупать ли квартиру в 2021? Что происходит с рынком недвижимости в Украине" весьма смелые высказывания.
Начиная с трактования закона спроса/предложения как "чем больше спрос тем больше предложение".

тупой загон
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:49

  Frant написав:
  Grand Touring написав: Удивительно как этот дом там появился под Жашковом, если хозяева не будут регулярно наведываться - разберут на ценное.

Так повсюди, в прохідних місцях Єпенів. Я підозрюю, що і в Києві приблизно така ж ситуація.
Мені відомо, що в приватному секторі Києва - будинки обкрадаються на раз-два!

В глухих лісових селах, де немає руху людей - там неначе спокійніше. Особливо, якщо домовитись з місцевими сусідами і доплачувати їм "за охорону".

Якщо хазяїв не буде то обкрадуть не дивлячись на сусідів, а то і самі сусіди.
В мене є одна хатинка де зимою скоріш за все нікого не буде, буквально вчора ставив сигналізацію. У сусідів винесли всю техніку з дому, навіть здоровенний холодильник, якось городами.
unicdima
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