|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:08
demichh написав: kingkongovets написав:
Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна...
Это они заболтают метро на виноградарь, потом новую болтовню устроят?
Цікаво, чому метро під землею на лівому березі?
Там все можна простіше зробити наземним ШРТ.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26084
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 2007 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:22
flyman написав:
Цікаво, чому метро під землею на лівому березі?
Там все можна простіше зробити наземним ШРТ.
Оо, краще не розкривати цю тему, стільки вже списів поламано)
В цілому звичайний стандартний пиздйож, станції називали-переназивали сто разів, ну хоч трасування вже приблизно є. А "в конструкціях" - це значить під розв'язками запланували бетонні порожнечі, щоб не ламати в можливому далекому майбутньому.
Міст зрозуміло, через рік-два-три автомобільний рух таки пустять до Райдужній, а потім і на решту Трої. Але метро - навіть не мрійте, гроші там потрібні величезні і поки незрозуміло навіть приблизно де їх взяти.
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:25
demichh написав: kingkongovets написав:
Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна...
Это они заболтают метро на виноградарь, потом новую болтовню устроят?
На Венік дві станції відклали ж до кінця 2023 року поки що? В цілому термін реальний, враховуючи скільки вже зроблено, можуть вкластися якщо не відбудеться нових катаклізмів(а вони обов'язково будуть).
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:02
foxluck написав:Faceless
В этом видео "Покупать ли квартиру в 2021? Что происходит с рынком недвижимости в Украине" весьма смелые высказывания.
Начиная с трактования закона спроса/предложения как "чем больше спрос тем больше предложение".
тупой загон
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 21:49
Frant написав: Grand Touring написав:
Удивительно как этот дом там появился под Жашковом, если хозяева не будут регулярно наведываться - разберут на ценное.
Так повсюди, в прохідних місцях Єпенів. Я підозрюю, що і в Києві приблизно така ж ситуація.
Мені відомо, що в приватному секторі Києва - будинки обкрадаються на раз-два!
В глухих лісових селах, де немає руху людей - там неначе спокійніше. Особливо, якщо домовитись з місцевими сусідами і доплачувати їм "за охорону".
Якщо хазяїв не буде то обкрадуть не дивлячись на сусідів, а то і самі сусіди.
В мене є одна хатинка де зимою скоріш за все нікого не буде, буквально вчора ставив сигналізацію. У сусідів винесли всю техніку з дому, навіть здоровенний холодильник, якось городами.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1913
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:09
ну шо пацани, процес пішов:
на мабілу інфа - акція на м2!!
налєтай тарапісь, пакупай живапісь.
Кавалірка в Києві 250 000 грн!!!!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26084
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1278 раз.
- Подякували: 2007 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21505
|3937820
|
Вів 05 жов, 2021 12:52
Успіх
|
|685
|341647
|
|
|20
|49908
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|