Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна...
Это они заболтают метро на виноградарь, потом новую болтовню устроят?
Цікаво, чому метро під землею на лівому березі? Там все можна простіше зробити наземним ШРТ.
flyman написав:Цікаво, чому метро під землею на лівому березі? Там все можна простіше зробити наземним ШРТ.
Оо, краще не розкривати цю тему, стільки вже списів поламано)
В цілому звичайний стандартний пиздйож, станції називали-переназивали сто разів, ну хоч трасування вже приблизно є. А "в конструкціях" - це значить під розв'язками запланували бетонні порожнечі, щоб не ламати в можливому далекому майбутньому. Міст зрозуміло, через рік-два-три автомобільний рух таки пустять до Райдужній, а потім і на решту Трої. Але метро - навіть не мрійте, гроші там потрібні величезні і поки незрозуміло навіть приблизно де їх взяти.
kingkongovets написав:Будівництво четвертої гілки київського метро здійснюватиметься поетапно на окремих дільницях. Перша з п'яти ділянок простягується від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна...
Это они заболтают метро на виноградарь, потом новую болтовню устроят?
На Венік дві станції відклали ж до кінця 2023 року поки що? В цілому термін реальний, враховуючи скільки вже зроблено, можуть вкластися якщо не відбудеться нових катаклізмів(а вони обов'язково будуть).
foxluck написав:Faceless В этом видео "Покупать ли квартиру в 2021? Что происходит с рынком недвижимости в Украине" весьма смелые высказывания. Начиная с трактования закона спроса/предложения как "чем больше спрос тем больше предложение".
Grand Touring написав: Удивительно как этот дом там появился под Жашковом, если хозяева не будут регулярно наведываться - разберут на ценное.
Так повсюди, в прохідних місцях Єпенів. Я підозрюю, що і в Києві приблизно така ж ситуація. Мені відомо, що в приватному секторі Києва - будинки обкрадаються на раз-два!
В глухих лісових селах, де немає руху людей - там неначе спокійніше. Особливо, якщо домовитись з місцевими сусідами і доплачувати їм "за охорону".
Якщо хазяїв не буде то обкрадуть не дивлячись на сусідів, а то і самі сусіди. В мене є одна хатинка де зимою скоріш за все нікого не буде, буквально вчора ставив сигналізацію. У сусідів винесли всю техніку з дому, навіть здоровенний холодильник, якось городами.
flyman написав:ну шо пацани, процес пішов: на мабілу інфа - акція на м2!! налєтай тарапісь, пакупай живапісь.
Кавалірка в Києві 250 000 грн!!!!
Как говорил в марте-апреле 2020 года Зрадио: для КРЖН лучше ужасный конец, чем ужас без конца. КРЖН выбрал ужас без конца. Правда, для покупателей, не успевших отоварить свой кэш, стремительно превращающийся в трэш.
flyman написав:ну шо пацани, процес пішов: на мабілу інфа - акція на м2!! налєтай тарапісь, пакупай живапісь.
Кавалірка в Києві 250 000 грн!!!!
Как говорил в марте-апреле 2020 года Зрадио: для КРЖН лучше ужасный конец, чем ужас без конца. КРЖН выбрал ужас без конца. Правда, для покупателей, не успевших отоварить свой кэш, стремительно превращающийся в трэш.
Дивись, попердня акція була при тотальному локдауні у 2020 в квітні-маю, коли стартував прогноз параплана. Тоді можна було вкластися на рівні фундаменту в поставку м2 за 15000 грн. (не цокольне приміщення)
І ось, жовтень 2021, і можна вкластися в аналогічне за 18000 кгр. Від "акції до акції" ріст за півтора року 20%.
Але можна взяти не май 2020, а октябрь 2020 і тоді росту буде 0%, при тому ще у жовтні 2020 вже була би напівкоробка з концептуального овноблоку, а не фундамент для неї.
Я задумався над черговою "інвестицією". І ККЦ обіцяє 4гілку ШРТ у 2024. Я йому вірю, бо тоді ціна нової кавалірки ще дасть 2Х..3Х, бо метро незабаром ось-ось. А "старі кавалірки" ще прибавлять 1,5..2Х.
flyman написав:ну шо пацани, процес пішов: на мабілу інфа - акція на м2!! налєтай тарапісь, пакупай живапісь.
Кавалірка в Києві 250 000 грн!!!!
Как говорил в марте-апреле 2020 года Зрадио: для КРЖН лучше ужасный конец, чем ужас без конца. КРЖН выбрал ужас без конца. Правда, для покупателей, не успевших отоварить свой кэш, стремительно превращающийся в трэш.
Дивись, попердня акція була при тотальному локдауні у 2020 в квітні-маю, коли стартував прогноз параплана. Тоді можна було вкластися на рівні фундаменту в поставку м2 за 15000 грн. (не цокольне приміщення)
І ось, жовтень 2021, і можна вкластися в аналогічне за 18000 кгр. Від "акції до акції" ріст за півтора року 20%.
Але можна взяти не май 2020, а октябрь 2020 і тоді росту буде 0%, при тому ще у жовтні 2020 вже була би напівкоробка з концептуального овноблоку, а не фундамент для неї.
Я задумався над черговою "інвестицією". І ККЦ обіцяє 4гілку ШРТ у 2024. Я йому вірю, бо тоді ціна нової кавалірки ще дасть 2Х..3Х, бо метро незабаром ось-ось. А "старі кавалірки" ще прибавлять 1,5..2Х.
Мы с тобой должны выйти в кэш одновременно: я из своей прелести, ты из бункеров-форпостов оточення Киева по линии ШРТ. Сделать X3 и уехать в теплые края, какакурт.