|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:05
airmax78 написав:
..
Мы с тобой должны выйти в кэш одновременно: я из своей прелести..
стока страданий - и на выход?
Если бы Флай "обустроил" еще 10 студий, боюсь, затратил бы меньше усилий и средств..
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5858
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 1515 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:07
airmax78 написав: flyman написав:
ну шо пацани, процес пішов:
на мабілу інфа - акція на м2!!
налєтай тарапісь, пакупай живапісь.
Кавалірка в Києві 250 000 грн!!!!
Как говорил в марте-апреле 2020 года Зрадио: для КРЖН лучше ужасный конец, чем ужас без конца. КРЖН выбрал ужас без конца. Правда, для покупателей, не успевших отоварить свой кэш, стремительно превращающийся в трэш.
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4343
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21505
|3938816
|
Вів 05 жов, 2021 12:52
Успіх
|
|685
|341716
|
|
|20
|49910
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|