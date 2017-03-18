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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:05
airmax78 написав:
..
Мы с тобой должны выйти в кэш одновременно: я из своей прелести..
стока страданий - и на выход?
Если бы Флай "обустроил" еще 10 студий, боюсь, затратил бы меньше усилий и средств..
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:07
airmax78 написав: flyman написав:
ну шо пацани, процес пішов:
на мабілу інфа - акція на м2!!
налєтай тарапісь, пакупай живапісь.
Кавалірка в Києві 250 000 грн!!!!
Как говорил в марте-апреле 2020 года Зрадио: для КРЖН лучше ужасный конец, чем ужас без конца. КРЖН выбрал ужас без конца. Правда, для покупателей, не успевших отоварить свой кэш, стремительно превращающийся в трэш.
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.
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proftpd66
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:15
proftpd66 написав:
..
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.
начало - это в мае??
у меня торговля в мае уже восстанавливалась. Июнь был лучше июня 2019.
"потом" - это когда?
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:17
sequence написав: proftpd66 написав:
..
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.
начало - это в мае??
у меня торговля в мае уже восстанавливалась. Июнь был лучше июня 2019.
"потом" - это когда?
курс гривны начал вверх, когда это в Италии началось. Это начала Марта кажется.
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proftpd66
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:18
proftpd66 написав: sequence написав: proftpd66 написав:
..
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.
начало - это в мае??
у меня торговля в мае уже восстанавливалась. Июнь был лучше июня 2019.
"потом" - это когда?
курс гривны начал вверх, когда это в Италии началось. Это начала Марта кажется.
на этой ветке Зрадио начал ванговать с мая. "Мартовские хаи", - потому что он сам взял март за точку отсчета
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:55
sequence написав: airmax78 написав:
..
Мы с тобой должны выйти в кэш одновременно: я из своей прелести..
стока страданий - и на выход?
Если бы Флай "обустроил" еще 10 студий, боюсь, затратил бы меньше усилий и средств..
Это план Б
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airmax78
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:58
proftpd66 написав:
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.
Ну да, недвижку продать, особенно в разгар карантина - это ж как позу на бирже закрыть: кнопочку нажал и готово. А потом еще быстрее - обратно откупить. Рабочий план.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:16
airmax78 написав: proftpd66 написав:
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.
Ну да, недвижку продать, особенно в разгар карантина - это ж как позу на бирже закрыть: кнопочку нажал и готово. А потом еще быстрее - обратно откупить. Рабочий план.
Ты биток откупал дороже, чем продавал. Причем раза в 2 так. Но об этом ведь на ветке КРЖН никто не знает, поэтому можно щеки надувать. Почти никто не знает
Что до того, что пишет проф - я дал прогноз в мае 2020-го, дно 2020-го было в июле через 2 месяца. Где-то -5%. Смысла продавать, чтобы откупить, не было. Я за справедливость
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:32
airmax78 написав: flyman написав:
ну шо пацани, процес пішов:
на мабілу інфа - акція на м2!!
налєтай тарапісь, пакупай живапісь.
Кавалірка в Києві 250 000 грн!!!!
Как говорил в марте-апреле 2020 года Зрадио: для КРЖН лучше ужасный конец, чем ужас без конца. КРЖН выбрал ужас без конца. Правда, для покупателей, не успевших отоварить свой кэш, стремительно превращающийся в трэш.
Кстати, от нечего делать глянул на Луне (звонить а тем более ехать самому лень-потом будут пол года задолбывать звонками в ответ) цены в Юните, Файне и Республике.
Помните, как мы недоумевали прайсу Юнита-так сейчас Файна и Респа его почти догнали (опять же если верить Луну, кое кто
бы обязательно поверил, но мы то знаем, что могут быть варианты) и Юнит в свете последних событий заиграл новыми красками. Хьюм там наверное больше в курсе-интересно идут ли они по графику и не началась ли "оптимизация".
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