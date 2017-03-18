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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8654865586568657

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:05

  airmax78 написав:..
Мы с тобой должны выйти в кэш одновременно: я из своей прелести..

стока страданий - и на выход?
Если бы Флай "обустроил" еще 10 студий, боюсь, затратил бы меньше усилий и средств..
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:07

  airmax78 написав:
  flyman написав:ну шо пацани, процес пішов:
на мабілу інфа - акція на м2!!
налєтай тарапісь, пакупай живапісь.

Кавалірка в Києві 250 000 грн!!!!

Как говорил в марте-апреле 2020 года Зрадио: для КРЖН лучше ужасный конец, чем ужас без конца. КРЖН выбрал ужас без конца. Правда, для покупателей, не успевших отоварить свой кэш, стремительно превращающийся в трэш.


Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:15

  proftpd66 написав:..
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.

начало - это в мае??
у меня торговля в мае уже восстанавливалась. Июнь был лучше июня 2019.
"потом" - это когда?
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:17

  sequence написав:
  proftpd66 написав:..
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.

начало - это в мае??
у меня торговля в мае уже восстанавливалась. Июнь был лучше июня 2019.
"потом" - это когда?


курс гривны начал вверх, когда это в Италии началось. Это начала Марта кажется.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:18

  proftpd66 написав:
  sequence написав:
  proftpd66 написав:..
Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.

начало - это в мае??
у меня торговля в мае уже восстанавливалась. Июнь был лучше июня 2019.
"потом" - это когда?


курс гривны начал вверх, когда это в Италии началось. Это начала Марта кажется.

на этой ветке Зрадио начал ванговать с мая. "Мартовские хаи", - потому что он сам взял март за точку отсчета
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:55

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Мы с тобой должны выйти в кэш одновременно: я из своей прелести..

стока страданий - и на выход?
Если бы Флай "обустроил" еще 10 студий, боюсь, затратил бы меньше усилий и средств..

Это план Б
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:58

  proftpd66 написав:Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.

Ну да, недвижку продать, особенно в разгар карантина - это ж как позу на бирже закрыть: кнопочку нажал и готово. А потом еще быстрее - обратно откупить. Рабочий план.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:16

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.

Ну да, недвижку продать, особенно в разгар карантина - это ж как позу на бирже закрыть: кнопочку нажал и готово. А потом еще быстрее - обратно откупить. Рабочий план.


Ты биток откупал дороже, чем продавал. Причем раза в 2 так. Но об этом ведь на ветке КРЖН никто не знает, поэтому можно щеки надувать. Почти никто не знает :mrgreen:

Что до того, что пишет проф - я дал прогноз в мае 2020-го, дно 2020-го было в июле через 2 месяца. Где-то -5%. Смысла продавать, чтобы откупить, не было. Я за справедливость
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:32

  airmax78 написав:
  flyman написав:ну шо пацани, процес пішов:
на мабілу інфа - акція на м2!!
налєтай тарапісь, пакупай живапісь.

Кавалірка в Києві 250 000 грн!!!!

Как говорил в марте-апреле 2020 года Зрадио: для КРЖН лучше ужасный конец, чем ужас без конца. КРЖН выбрал ужас без конца. Правда, для покупателей, не успевших отоварить свой кэш, стремительно превращающийся в трэш.


Кстати, от нечего делать глянул на Луне (звонить а тем более ехать самому лень-потом будут пол года задолбывать звонками в ответ) цены в Юните, Файне и Республике. :shock:
Помните, как мы недоумевали прайсу Юнита-так сейчас Файна и Респа его почти догнали (опять же если верить Луну, кое кто :lol: бы обязательно поверил, но мы то знаем, что могут быть варианты) и Юнит в свете последних событий заиграл новыми красками. Хьюм там наверное больше в курсе-интересно идут ли они по графику и не началась ли "оптимизация".
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