Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Цены заметно меняются уже за две недели. Это на протяжении последних 4-5 месяцев. Просто куда то взлетают. Жутко интересно что будет через полгода и к чему все прийдет. Как 25 летняя панелька двушка в конце троещины может стоить 70 тыс долларов!?
Voistov написав:.. Как 25 летняя панелька двушка в конце троещины может стоить 70 тыс долларов!? ..
у меня знакомые весной купили убитую в хламидло треху на милославской, дому лет 15, за 63. Тут хоть и за 70, но все выглядит живым, заселяйся и живи. Мои знакомые за голову хватаются с ремонтом, хоть и помогаю им чем могу
Voistov написав:Цены заметно меняются уже за две недели. Это на протяжении последних 4-5 месяцев. Просто куда то взлетают
Да, а цены на газ взлетают уже вертикально. Вангую обвал, п-ц и прочие неприятности, начало- в течение пары дней.
в смысле - газ вверх, а недвига вниз? себестоимость рояли не играет, как тут кто то утверждал?
Не знаю, что в точности с недвигой, я не Пострадамус, назревают грандиозные качели, а себестоимость играет, но скорее к тому, строить или не строить, готовое сегодня может стоить от нуля до бесконечности независимо от себестоимости вчера.