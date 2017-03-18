RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8655865686578658

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 94
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены заметно меняются уже за две недели. Это на протяжении последних 4-5 месяцев.
Просто куда то взлетают.
Жутко интересно что будет через полгода и к чему все прийдет.
Как 25 летняя панелька двушка в конце троещины может стоить 70 тыс долларов!?

Вот https://flatfy.ua/redirect/386417030

Хотя конечно много вариантом и в диапазоне 50-60 тыс
Voistov
 
Повідомлень: 128
З нами з: 15.02.21
Подякував: 32 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:34

  Voistov написав:..
Как 25 летняя панелька двушка в конце троещины может стоить 70 тыс долларов!?
..

у меня знакомые весной купили убитую в хламидло треху на милославской, дому лет 15, за 63.
Тут хоть и за 70, но все выглядит живым, заселяйся и живи.
Мои знакомые за голову хватаются с ремонтом, хоть и помогаю им чем могу
sequence
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:55

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Зрада начал писать вначале карантина 2020, если продать в начале, то можно было бы взять потом дешевле.

Ну да, недвижку продать, особенно в разгар карантина - это ж как позу на бирже закрыть: кнопочку нажал и готово. А потом еще быстрее - обратно откупить. Рабочий план.


Ты биток откупал дороже, чем продавал. Причем раза в 2 так. Но об этом ведь на ветке КРЖН никто не знает, поэтому можно щеки надувать. Почти никто не знает :mrgreen:


Вопрос же в объемах продажи и покупки. По 50+ я покупал какие-то копейки уже. В целом поза по битку у меня в очень хорошем плюсе.
airmax78
 
Повідомлень: 39708
З нами з: 25.10.12
Подякував: 939 раз.
Подякували: 4836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:01

  Voistov написав:Цены заметно меняются уже за две недели. Это на протяжении последних 4-5 месяцев.
Просто куда то взлетают

Да, а цены на газ взлетают уже вертикально. Вангую обвал, п-ц и прочие неприятности, начало- в течение пары дней.
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1902
З нами з: 07.08.17
Подякував: 856 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:12

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:
  Voistov написав:Цены заметно меняются уже за две недели. Это на протяжении последних 4-5 месяцев.
Просто куда то взлетают

Да, а цены на газ взлетают уже вертикально. Вангую обвал, п-ц и прочие неприятности, начало- в течение пары дней.
в смысле - газ вверх, а недвига вниз?
себестоимость рояли не играет, как тут кто то утверждал?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9915
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:15

  Voistov написав:Жутко интересно что будет через полгода и к чему все прийдет.
Как 25 летняя панелька двушка в конце троещины может стоить 70 тыс долларов!?

Точно так же, как хотелки на однушки в полтора раза меньше в Варшавском по 90тыс долл.
Я думаю, полгода ждать не придется, а на Трое коррекция будет хотя и весомой, но минимальной по КРЖН.
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1902
З нами з: 07.08.17
Подякував: 856 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:18

  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:
  Voistov написав:Цены заметно меняются уже за две недели. Это на протяжении последних 4-5 месяцев.
Просто куда то взлетают

Да, а цены на газ взлетают уже вертикально. Вангую обвал, п-ц и прочие неприятности, начало- в течение пары дней.
в смысле - газ вверх, а недвига вниз?
себестоимость рояли не играет, как тут кто то утверждал?

Не знаю, что в точности с недвигой, я не Пострадамус, назревают грандиозные качели, а себестоимость играет, но скорее к тому, строить или не строить, готовое сегодня может стоить от нуля до бесконечности независимо от себестоимости вчера.
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1902
З нами з: 07.08.17
Подякував: 856 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8655865686578658
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2149, 2150, 2151
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21505 3938969
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 12:52
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 67, 68, 69
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
685 341738
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 06:23
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34304)
06.10.2021 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.