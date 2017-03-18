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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8657865886598660>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 95
1. Не вище 900
16%
15
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
11%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
12%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:Я не знаю, какой смысл сбрасывать недвигу ниже себестоимости, почему вы у меня об этом спрашиваете? Сегодня еще, несмотря на хотелки с оверпрайсами, думаю, можно сбросить по очень высокой (сравнительно) цене, но куда вкладывать деньги?
Заходил в ломбард, смотрел цацки. Была бы возможность покупать по той цене, что дают ломбарды- скупал бы понемногу цепуряки, но такой возможности у меня нет.
потому шо вы приводите факт взлета цен на энергоносители (нефть тоже бьет рекорды) на ветке о ценах киевской недвиге и делаете вывод шо грядет обвал
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А тут все так же ждут отбвала?

Кто думает делать ремонт в ближейшее время - не позавидуешь:
прайсы вверх каждый день, импортные товары в дефиците (я бойлер ждал 2 месяца), работы ростут (в гривне, а гривна ревальвирует).

Для тех, кто на грани бюджета берет новострой - я бы отговорил от таких необдуманных действий (ввиду ремонта), лучше вторичка сейчас - я это и пол-года назад говорил, но сейчас это еще более очевидно.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:36

  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:Не знаю, что в точности с недвигой, я не Пострадамус, назревают грандиозные качели, а себестоимость играет, но скорее к тому, строить или не строить, готовое сегодня может стоить от нуля до бесконечности независимо от себестоимости вчера.
так мы ж тут именно о ценах недвиги
вообще то
то шо мы все умрем, или то шо правление квартала ничем хорошим не закончится и так ясно
но какой смысл на сегодня сбрасывать недвигу ниже себестоимости?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk


Наверное что бы заполучить ещё немного зеленых бумажек с картинками и любоваться ими в надежде, что скоро вокруг настанет полный песец, но энти бумажки свою стоимость сохранят полюбому, и даже преумножат.
Как там у Пушкина: "там царь Кащей над златом чахнет"!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Анализ рынка офисной недвижимости Украины в 1 полугодии 2021 года

Colliers представил аналитику рынка офисной недвижимости Украины в 1 полугодии 2021 года

https://inventure.com.ua/analytics/inve ... qWPeBi7J6s

зы: спойлер - сторонники лозунгов «офисная недвига в киеве уже никому не нужна» и «все ушли на удаленку и в офисы уже никогда не вернутся» мягко говоря слегка лоханулись
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:47

  drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:Не знаю, что в точности с недвигой, я не Пострадамус, назревают грандиозные качели, а себестоимость играет, но скорее к тому, строить или не строить, готовое сегодня может стоить от нуля до бесконечности независимо от себестоимости вчера.
так мы ж тут именно о ценах недвиги
вообще то
то шо мы все умрем, или то шо правление квартала ничем хорошим не закончится и так ясно
но какой смысл на сегодня сбрасывать недвигу ниже себестоимости?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk


Наверное что бы заполучить ещё немного зеленых бумажек с картинками и любоваться ими в надежде, что скоро вокруг настанет полный песец, но энти бумажки свою стоимость сохранят полюбому, и даже преумножат.
Как там у Пушкина: "там царь Кащей над златом чахнет"!

в 2008-2009 люди с БАМАЖКАМИ были на волне, в отличие от массы, "влупившейся" в бетон кредитный...по космическим ценам..
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:50

  kingkongovets написав:
antonivs3 написав:Я не знаю, какой смысл сбрасывать недвигу ниже себестоимости, почему вы у меня об этом спрашиваете?
потому шо вы приводите факт взлета цен на энергоносители (нефть тоже бьет рекорды) на ветке о ценах киевской недвиге и делаете вывод шо грядет обвал

нефти еще расти и расти до 125 или сколько там было.
я делаю предположение.
а спрашиваете таки почему?: я ж сбрасывать не призываю, разве что за золотые дукаты)
теперь к кейсам: я считаю инвестиции в КРЖН по ценам последнего года-двух для себя неправильными. ремарка 1-признаюсь, что и денег таких у меня нет. ремарка 2- но и при наличии, с учетом цен аренды это отстой (как для Украины)
2 года назад прикупил капитальный гараж. очень хороший выхлоп. на днях купил еще один в другом месте. аналогично, рента лучше любой жилой недвижимости, кроме Круш по 10 тыс.
размышляю о покупке еще и конечности собственной жизни. если найду возможность кредитоваться под %%6 в долларе, наверное куплю еще. за сбережения- под вопросом. нужно приводить в порядок дачу и здоровье.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:54

  antonivs3 написав:теперь к кейсам: я считаю инвестиции в КРЖН по ценам последнего года-двух для себя неправильными. ремарка 1-признаюсь, что и денег таких у меня нет. ремарка 2- но и при наличии, с учетом цен аренды это отстой (как для Украины)
2 года назад прикупил капитальный гараж. очень хороший выхлоп. на днях купил еще один в другом месте. аналогично, рента лучше любой жилой недвижимости, кроме Круш по 10 тыс.
размышляю о покупке еще и конечности собственной жизни. если найду возможность кредитоваться под %%6 в долларе, наверное куплю еще. за сбережения- под вопросом. нужно приводить в порядок дачу и здоровье.


Интересно, какой доход может сейчас гараж приносить?
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

GADFLY написав:
  drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:[quote="antonivs3"]
Не знаю, что в точности с недвигой, я не Пострадамус, назревают грандиозные качели, а себестоимость играет, но скорее к тому, строить или не строить, готовое сегодня может стоить от нуля до бесконечности независимо от себестоимости вчера.
так мы ж тут именно о ценах недвиги
вообще то
то шо мы все умрем, или то шо правление квартала ничем хорошим не закончится и так ясно
но какой смысл на сегодня сбрасывать недвигу ниже себестоимости?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk


Наверное что бы заполучить ещё немного зеленых бумажек с картинками и любоваться ими в надежде, что скоро вокруг настанет полный песец, но энти бумажки свою стоимость сохранят полюбому, и даже преумножат.
Как там у Пушкина: "там царь Кащей над златом чахнет"!

в 2008-2009 люди с БАМАЖКАМИ были на волне, в отличие от массы, "влупившейся" в бетон кредитный...по космическим ценам..[/quote]

там ключевое слово было «кредитный», причем кредиты часто были валютными, а сейчас то что?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:58

Камо грядеши

я вже написав, що забудовник кавалірок дає акційну осінню ціну -2К грн м2 на майже готове або готове та -4К грн м2 на ямі котловану.

І це "в гарячий сезон", осінню, не літом, не в локдаун!

Щось таки буде скоро!

Кажись, чистильщики взуття з грошима закінчилися для КРЖН.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:04

  flyman написав:я вже написав, що забудовник кавалірок дає акційну осінню ціну -2К грн м2 на майже готове або готове та -4К грн м2 на ямі котловану.

І це "в гарячий сезон", осінню, не літом, не в локдаун!

Щось таки буде скоро!

Кажись, чистильщики взуття з грошима закінчилися для КРЖН.

Это какой застройщик дск?
sosnenkoira
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