Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:Я не знаю, какой смысл сбрасывать недвигу ниже себестоимости, почему вы у меня об этом спрашиваете? Сегодня еще, несмотря на хотелки с оверпрайсами, думаю, можно сбросить по очень высокой (сравнительно) цене, но куда вкладывать деньги? Заходил в ломбард, смотрел цацки. Была бы возможность покупать по той цене, что дают ломбарды- скупал бы понемногу цепуряки, но такой возможности у меня нет.
потому шо вы приводите факт взлета цен на энергоносители (нефть тоже бьет рекорды) на ветке о ценах киевской недвиге и делаете вывод шо грядет обвал
antonivs3 написав:Не знаю, что в точности с недвигой, я не Пострадамус, назревают грандиозные качели, а себестоимость играет, но скорее к тому, строить или не строить, готовое сегодня может стоить от нуля до бесконечности независимо от себестоимости вчера.
так мы ж тут именно о ценах недвиги вообще то то шо мы все умрем, или то шо правление квартала ничем хорошим не закончится и так ясно но какой смысл на сегодня сбрасывать недвигу ниже себестоимости?
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Наверное что бы заполучить ещё немного зеленых бумажек с картинками и любоваться ими в надежде, что скоро вокруг настанет полный песец, но энти бумажки свою стоимость сохранят полюбому, и даже преумножат. Как там у Пушкина: "там царь Кащей над златом чахнет"!
antonivs3 написав:Не знаю, что в точности с недвигой, я не Пострадамус, назревают грандиозные качели, а себестоимость играет, но скорее к тому, строить или не строить, готовое сегодня может стоить от нуля до бесконечности независимо от себестоимости вчера.
так мы ж тут именно о ценах недвиги вообще то то шо мы все умрем, или то шо правление квартала ничем хорошим не закончится и так ясно но какой смысл на сегодня сбрасывать недвигу ниже себестоимости?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Наверное что бы заполучить ещё немного зеленых бумажек с картинками и любоваться ими в надежде, что скоро вокруг настанет полный песец, но энти бумажки свою стоимость сохранят полюбому, и даже преумножат. Как там у Пушкина: "там царь Кащей над златом чахнет"!
в 2008-2009 люди с БАМАЖКАМИ были на волне, в отличие от массы, "влупившейся" в бетон кредитный...по космическим ценам..
antonivs3 написав:Я не знаю, какой смысл сбрасывать недвигу ниже себестоимости, почему вы у меня об этом спрашиваете?
потому шо вы приводите факт взлета цен на энергоносители (нефть тоже бьет рекорды) на ветке о ценах киевской недвиге и делаете вывод шо грядет обвал
нефти еще расти и расти до 125 или сколько там было. я делаю предположение. а спрашиваете таки почему?: я ж сбрасывать не призываю, разве что за золотые дукаты) теперь к кейсам: я считаю инвестиции в КРЖН по ценам последнего года-двух для себя неправильными. ремарка 1-признаюсь, что и денег таких у меня нет. ремарка 2- но и при наличии, с учетом цен аренды это отстой (как для Украины) 2 года назад прикупил капитальный гараж. очень хороший выхлоп. на днях купил еще один в другом месте. аналогично, рента лучше любой жилой недвижимости, кроме Круш по 10 тыс. размышляю о покупке еще и конечности собственной жизни. если найду возможность кредитоваться под %%6 в долларе, наверное куплю еще. за сбережения- под вопросом. нужно приводить в порядок дачу и здоровье.
antonivs3 написав:теперь к кейсам: я считаю инвестиции в КРЖН по ценам последнего года-двух для себя неправильными. ремарка 1-признаюсь, что и денег таких у меня нет. ремарка 2- но и при наличии, с учетом цен аренды это отстой (как для Украины) 2 года назад прикупил капитальный гараж. очень хороший выхлоп. на днях купил еще один в другом месте. аналогично, рента лучше любой жилой недвижимости, кроме Круш по 10 тыс. размышляю о покупке еще и конечности собственной жизни. если найду возможность кредитоваться под %%6 в долларе, наверное куплю еще. за сбережения- под вопросом. нужно приводить в порядок дачу и здоровье.
Интересно, какой доход может сейчас гараж приносить?
kingkongovets написав:[quote="antonivs3"] Не знаю, что в точности с недвигой, я не Пострадамус, назревают грандиозные качели, а себестоимость играет, но скорее к тому, строить или не строить, готовое сегодня может стоить от нуля до бесконечности независимо от себестоимости вчера.
так мы ж тут именно о ценах недвиги вообще то то шо мы все умрем, или то шо правление квартала ничем хорошим не закончится и так ясно но какой смысл на сегодня сбрасывать недвигу ниже себестоимости?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Наверное что бы заполучить ещё немного зеленых бумажек с картинками и любоваться ими в надежде, что скоро вокруг настанет полный песец, но энти бумажки свою стоимость сохранят полюбому, и даже преумножат. Как там у Пушкина: "там царь Кащей над златом чахнет"!
в 2008-2009 люди с БАМАЖКАМИ были на волне, в отличие от массы, "влупившейся" в бетон кредитный...по космическим ценам..[/quote]
там ключевое слово было «кредитный», причем кредиты часто были валютными, а сейчас то что?