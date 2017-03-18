Додано: Сер 06 жов, 2021 14:50

kingkongovets написав: antonivs3 написав: Я не знаю, какой смысл сбрасывать недвигу ниже себестоимости, почему вы у меня об этом спрашиваете?

потому шо вы приводите факт взлета цен на энергоносители (нефть тоже бьет рекорды) на ветке о ценах киевской недвиге и делаете вывод шо грядет обвал потому шо вы приводите факт взлета цен на энергоносители (нефть тоже бьет рекорды) на ветке о ценах киевской недвиге и делаете вывод шо грядет обвал

нефти еще расти и расти до 125 или сколько там было.я делаю предположение.а спрашиваете таки почему?: я ж сбрасывать не призываю, разве что за золотые дукаты)теперь к кейсам: я считаю инвестиции в КРЖН по ценам последнего года-двух для себя неправильными. ремарка 1-признаюсь, что и денег таких у меня нет. ремарка 2- но и при наличии, с учетом цен аренды это отстой (как для Украины)2 года назад прикупил капитальный гараж. очень хороший выхлоп. на днях купил еще один в другом месте. аналогично, рента лучше любой жилой недвижимости, кроме Круш по 10 тыс.размышляю о покупке еще и конечности собственной жизни. если найду возможность кредитоваться под %%6 в долларе, наверное куплю еще. за сбережения- под вопросом. нужно приводить в порядок дачу и здоровье.