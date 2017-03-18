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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:20
remark написав: antonivs3 написав:
теперь к кейсам: я считаю инвестиции в КРЖН по ценам последнего года-двух для себя неправильными. ремарка 1-признаюсь, что и денег таких у меня нет. ремарка 2- но и при наличии, с учетом цен аренды это отстой (как для Украины)
2 года назад прикупил капитальный гараж. очень хороший выхлоп.
Интересно, какой доход может сейчас гараж приносить?
по-разному. тот, двухгодичной давности, сейчас приносит $200/квартал, новый-$250.
товарищ (тот, что снимал за 2800грн гостинку на Г.Днепра, а потом перехал в Варшавский в свое), умудрялся снимать рядом с ним за 900грн у дедушки, а купил рядом за 9000долл
, правда, уже с подвалом и неприватизированный, так что хоть на оформлении сэкономил.
я покупал приватизированные, поэтому оформление под 20% от цены соглашения (оценка сплошь и рядом раза в полтора выше, чем реальная цена, отсюда вытекающие налоги)
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:32
antonivs3 написав: remark написав: antonivs3 написав:
теперь к кейсам: я считаю инвестиции в КРЖН по ценам последнего года-двух для себя неправильными. ремарка 1-признаюсь, что и денег таких у меня нет. ремарка 2- но и при наличии, с учетом цен аренды это отстой (как для Украины)
2 года назад прикупил капитальный гараж. очень хороший выхлоп.
Интересно, какой доход может сейчас гараж приносить?
по-разному. тот, двухгодичной давности, сейчас приносит $200/квартал, новый-$250.
товарищ (тот, что снимал за 2800грн гостинку на Г.Днепра, а потом перехал в Варшавский в свое), умудрялся снимать рядом с ним за 900грн у дедушки, а купил рядом за 9000долл
, правда, уже с подвалом и неприватизированный, так что хоть на оформлении сэкономил.
я покупал приватизированные, поэтому оформление под 20% от цены соглашения (оценка сплошь и рядом раза в полтора выше, чем реальная цена, отсюда вытекающие налоги)
https://bzh.life/ua/gorod/foto-na-oboloni-pochali-demontuvati-stari-garazhi-u-dvorah-budinkiv/?fbclid=IwAR1miwsg2EiPKGunwS8xGN6ZmPe3c0hcuXNfmoM7jTRoLTyMSp0GPEgm8To
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:41
во дворах обычно выделялись в 70е-90е решением райсовета инвалидам, нет инвалида- нет оснований. меня когда-то просили в центре такой помочь продать, я отказался, так как нет никаких документов и человек, получавший разрешение и "продавший" его нынешнему, давно отсутствует.
вдоль Гречко вон снесли целый километр металлических гаражей (Варшавский+), но это не показатель: там неприватизированная земля, что по правде говоря, редкость для Киева и не было решений о бессрочном пользовании.
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antonivs3
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:51
sosnenkoira написав: flyman написав:
я вже написав, що забудовник кавалірок дає акційну осінню ціну -2К грн м2 на майже готове або готове та -4К грн м2 на ямі котловану.
І це "в гарячий сезон", осінню, не літом, не в локдаун!
Щось таки буде скоро!
Кажись, чистильщики взуття з грошима закінчилися для КРЖН.
Это какой застройщик дск?
"будівельний кооператив з реконструкції халабуд з адресою приватного сектора в багатоквартирні будинки"
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 06 жов, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 15:52
antonivs3 написав:там неприватизированная земля, что по правде говоря, редкость для Киева и не было решений о бессрочном пользовании.
в смысле «редкость»?
практически все гаражные кооперативы находятся на арендованной земле, но вам, разумеется, виднее, я просто кинул ссылку, которая подвернулась под руку
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