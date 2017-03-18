RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8658865986608661

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу:
тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец
расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает

помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл
сейчас это можно увидеть своими глазами
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9923
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1311 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:19

  kingkongovets написав:шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу:
тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец
расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает

помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл
сейчас это можно увидеть своими глазами

ККЦ, ти просто геній!!! Пророк!!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22337
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:20

  kingkongovets написав:шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу:
тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец
расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает

помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл
сейчас это можно увидеть своими глазами


Інформацію опубліковану від обліківки зРадіо інакше як смішну вигадку з елементами документалістика не сприймаю.
Первый
 
Повідомлень: 16442
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:20

  unicdima написав:
  Frant написав:
  Grand Touring написав: Удивительно как этот дом там появился под Жашковом, если хозяева не будут регулярно наведываться - разберут на ценное.

Так повсюди, в прохідних місцях Єпенів. Я підозрюю, що і в Києві приблизно така ж ситуація.
Мені відомо, що в приватному секторі Києва - будинки обкрадаються на раз-два!

В глухих лісових селах, де немає руху людей - там неначе спокійніше. Особливо, якщо домовитись з місцевими сусідами і доплачувати їм "за охорону".

Якщо хазяїв не буде то обкрадуть не дивлячись на сусідів, а то і самі сусіди.
В мене є одна хатинка де зимою скоріш за все нікого не буде, буквально вчора ставив сигналізацію. У сусідів винесли всю техніку з дому, навіть здоровенний холодильник, якось городами.

Сигналізація не допоможе,якщо місцеві доляреки зимою вночі полізуть в будинок)))
Треба реальну охорону, дядька з дробовиком 12-го калібру чи хоча би газовим пістолем.
Багаті люди в Києві можуть собі таке дозволити))) для збереження своєї нерухомості та майна)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22337
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8658865986608661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2149, 2150, 2151
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21505 3939069
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 12:52
Успіх
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 67, 68, 69
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
685 341758
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 06:23
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49920
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34307)
06.10.2021 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.