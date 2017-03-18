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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 16:54
шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу:
тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец
расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает
помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл
сейчас это можно увидеть своими глазами
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kingkongovets
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:19
kingkongovets написав:
шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу:
тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец
расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает
помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл
сейчас это можно увидеть своими глазами
ККЦ, ти просто геній!!! Пророк!!
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Frant
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:20
kingkongovets написав:
шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу:
тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец
расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает
помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл
сейчас это можно увидеть своими глазами
Інформацію опубліковану від обліківки зРадіо інакше як смішну вигадку з елементами документалістика не сприймаю.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:20
unicdima написав: Frant написав: Grand Touring написав:
Удивительно как этот дом там появился под Жашковом, если хозяева не будут регулярно наведываться - разберут на ценное.
Так повсюди, в прохідних місцях Єпенів. Я підозрюю, що і в Києві приблизно така ж ситуація.
Мені відомо, що в приватному секторі Києва - будинки обкрадаються на раз-два!
В глухих лісових селах, де немає руху людей - там неначе спокійніше. Особливо, якщо домовитись з місцевими сусідами і доплачувати їм "за охорону".
Якщо хазяїв не буде то обкрадуть не дивлячись на сусідів, а то і самі сусіди.
В мене є одна хатинка де зимою скоріш за все нікого не буде, буквально вчора ставив сигналізацію. У сусідів винесли всю техніку з дому, навіть здоровенний холодильник, якось городами.
Сигналізація не допоможе,якщо місцеві доляреки зимою вночі полізуть в будинок)))
Треба реальну охорону, дядька з дробовиком 12-го калібру чи хоча би газовим пістолем.
Багаті люди в Києві можуть собі таке дозволити))) для збереження своєї нерухомості та майна)))
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Frant
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