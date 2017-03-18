Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу: тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает
помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл сейчас это можно увидеть своими глазами
kingkongovets написав:шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу: тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает
помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл сейчас это можно увидеть своими глазами
Інформацію опубліковану від обліківки зРадіо інакше як смішну вигадку з елементами документалістика не сприймаю.
kingkongovets написав:шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу: тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает
помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл сейчас это можно увидеть своими глазами
Так ты не доказал обратного. Ты снова поделился личными ощущениями, которые могут быть ошибками выжившего, или вовсе иллюзиями жаб, хвалящих свое болото.
Давай динамику заполняемости и цен аренды коммерции. Последнее, что я видел из отчета Cushman&Wakefield - падение и первого, и второго
drevlyanin написав: Наверное что бы заполучить ещё немного зеленых бумажек с картинками и любоваться ими в надежде, что скоро вокруг настанет полный песец, но энти бумажки свою стоимость сохранят полюбому, и даже преумножат. Как там у Пушкина: "там царь Кащей над златом чахнет"!
в 2008-2009 люди с БАМАЖКАМИ были на волне, в отличие от массы, "влупившейся" в бетон кредитный...по космическим ценам..
А что, опять выдают кому ни попадя кредиты в долларе и евро?
GADFLY написав: да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что[b] в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))
ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри))) [/b]
Кризис то скорее всего будет, а вот по поводу зеленого кеша не уверен. Сколько его уже вброшено и прекращать в обозримом будущем не собираются+все более закручивают гайки по обоснованию легальности оного. Вы на налоговую амнистию доки уже подали?
kingkongovets написав: Наверное что бы заполучить ещё немного зеленых бумажек с картинками и любоваться ими в надежде, что скоро вокруг настанет полный песец, но энти бумажки свою стоимость сохранят полюбому, и даже преумножат. Как там у Пушкина: "там царь Кащей над златом чахнет"!
в 2008-2009 люди с БАМАЖКАМИ были на волне, в отличие от массы, "влупившейся" в бетон кредитный...по космическим ценам..
Людей ничего не учит, надо им сходить на лекции по трейдингу лучше
GADFLY написав: да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что[b] в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))
ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри))) [/b]
Кризис то скорее всего будет, а вот по поводу зеленого кеша не уверен. Сколько его уже вброшено и прекращать в обозримом будущем не собираются+все более закручивают гайки по обоснованию легальности оного. Вы на налоговую амнистию доки уже подали?
Самое важное - понимать, как этот кризис будет проходить?
GADFLY написав: да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что[b] в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))
ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри))) [/b]
Кризис то скорее всего будет, а вот по поводу зеленого кеша не уверен. Сколько его уже вброшено и прекращать в обозримом будущем не собираются+все более закручивают гайки по обоснованию легальности оного. Вы на налоговую амнистию доки уже подали?
Многобуквенный, ты ли это? Реинкарнация топикастера ветки?