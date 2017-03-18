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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 16:54
шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу:
тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец
расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает
помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл
сейчас это можно увидеть своими глазами
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kingkongovets
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:20
kingkongovets написав:
шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу:
тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец
расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает
помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл
сейчас это можно увидеть своими глазами
Інформацію опубліковану від обліківки зРадіо інакше як смішну вигадку з елементами документалістика не сприймаю.
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Первый
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:31
у дурдомі видали "увольнітєльні" ?
до нас завітало божество з ДВРЗ і знову зникло
аве, модер !
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stas_rst
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:36
kingkongovets написав:
шо касается точечной застройки и ее влияния на окружающаю недвигу:
тока шо побывал в районе сталинок и хрущей вокруг нл и на сермиле - как же модные дома бодрят окружающий совкошлак и придомовую, капец
расцвет ритейла, первые этажи окружающего новострои совкошлака поголовно идут под коммерцию, все оживает
помню как с полгода назад зрадио борзо требовал назвать хоть один фактор подорожания коммерции в центре и отвергал мои аргументы о том, шо платежеспособная публика новых домов в центре создаст спрос, на который отреагирует стрит ритейл
сейчас это можно увидеть своими глазами
Так ты не доказал обратного. Ты снова поделился личными ощущениями, которые могут быть ошибками выжившего, или вовсе иллюзиями жаб, хвалящих свое болото.
Давай динамику заполняемости и цен аренды коммерции. Последнее, что я видел из отчета Cushman&Wakefield - падение и первого, и второго
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zРадио
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:52
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kingkongovets
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:21
GADFLY написав: drevlyanin написав:
Наверное что бы заполучить ещё немного зеленых бумажек с картинками и любоваться ими в надежде, что скоро вокруг настанет полный песец, но энти бумажки свою стоимость сохранят полюбому, и даже преумножат.
Как там у Пушкина: "там царь Кащей над златом чахнет"!
в 2008-2009 люди с БАМАЖКАМИ были на волне, в отличие от массы, "влупившейся" в бетон кредитный...по космическим ценам..
А что, опять выдают кому ни попадя кредиты в долларе и евро?
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drevlyanin
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:35
GADFLY написав:да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что[b] в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений
. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))
ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри))) [/b]
Кризис то скорее всего будет, а вот по поводу зеленого кеша не уверен. Сколько его уже вброшено и прекращать в обозримом будущем не собираются+все более закручивают гайки по обоснованию легальности оного. Вы на налоговую амнистию доки уже подали?
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drevlyanin
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:41
drevlyanin написав: GADFLY написав:да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что[b] в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений
. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))
ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри))) [/b]
Кризис то скорее всего будет, а вот по поводу зеленого кеша не уверен. Сколько его уже вброшено и прекращать в обозримом будущем не собираются+все более закручивают гайки по обоснованию легальности оного. Вы на налоговую амнистию доки уже подали?
Самое важное - понимать, как этот кризис будет проходить?
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Investor_K
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:54
Investor_K написав: drevlyanin написав: GADFLY написав:да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что[b] в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений
. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))
ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри))) [/b]
Кризис то скорее всего будет, а вот по поводу зеленого кеша не уверен. Сколько его уже вброшено и прекращать в обозримом будущем не собираются+все более закручивают гайки по обоснованию легальности оного. Вы на налоговую амнистию доки уже подали?
Самое важное - понимать, как этот кризис будет проходить?
кризис всегда проходит плохо. Как бы он не назвался - хоть азиатский, хоть Доткомовский, хоть американский недвижный- пох. Это всегда значит одно- цена на руду и Ко падает, останавливаются заводы, приход валюты в страну прекращается, рвет платежный и бюджет, грива летит в сраку на очередную ступеньку девала. Недвига, акции, ОВГЗ и все остальное падает в цене. Шо тут не ясно? проходили уже 2 раза за новейшую историю. Влажные фантазии бетонодежателей, при всем моем к ним уважении, что уж в этот раз кризис пойдет другим путем и НАС МЭНЭ - не выдерживают никакой критики.
Востаннє редагувалось GADFLY
в Сер 06 жов, 2021 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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GADFLY
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Додано: Сер 06 жов, 2021 19:44
GADFLY написав:
кризис всегда проходит плохо. Как бы он не назвался - хоть азиатский, хоть Доткомовский, хоть американский недвижный- пох. Это всегда значит одно- цена на руду и Ко падает, останавливаются заводы, приход валюты в страну прекращается, рвет платежный и бюджет, грива летит в сраку на очередную ступеньку девала. Недвига, акции, ОВГЗ и все остальное падает в цене. Шо тут не ясно? проходили уже 2 раза за новейшую историю. Влажные фантазии бетонодежателей, при всем моем к ним уважении, что уж в этот раз кризис пойдет другим путем и НАС МЭНЭ - не выдерживают никакой критики.
Вас не затруднит наверное накидать цитат с "НАС МЭНЭ" от бетонодержателей. А вот вы видимо действительно уверены что ВАС МЭНЭ. Посмотрим, буду только рад за вас.
п.с. Чей то вы так быстро снесли свой пост, что и ответить не успел на подозрения в пристрастии к накоплению металлолома. С вашего позволенья ответ кину сюда, до кучи.
"И снова мимо. Так как насчет налоговой амнистии?
Или думаете спрашивать будут у плохих, но я то хороший!
п.с. Существует правда и альтернативная теория, мол квартиру в Киеве будут менять на мешок картохи. Но и в этом случае нужно копить консервы и ту же бульбу а не бумажки.
"
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drevlyanin
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