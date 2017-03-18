Додано: Сер 06 жов, 2021 19:44

GADFLY написав: кризис всегда проходит плохо. Как бы он не назвался - хоть азиатский, хоть Доткомовский, хоть американский недвижный- пох. Это всегда значит одно- цена на руду и Ко падает, останавливаются заводы, приход валюты в страну прекращается, рвет платежный и бюджет, грива летит в сраку на очередную ступеньку девала. Недвига, акции, ОВГЗ и все остальное падает в цене. Шо тут не ясно? проходили уже 2 раза за новейшую историю. Влажные фантазии бетонодежателей, при всем моем к ним уважении, что уж в этот раз кризис пойдет другим путем и НАС МЭНЭ - не выдерживают никакой критики. кризис всегда проходит плохо. Как бы он не назвался - хоть азиатский, хоть Доткомовский, хоть американский недвижный- пох. Это всегда значит одно- цена на руду и Ко падает, останавливаются заводы, приход валюты в страну прекращается, рвет платежный и бюджет, грива летит в сраку на очередную ступеньку девала. Недвига, акции, ОВГЗ и все остальное падает в цене. Шо тут не ясно? проходили уже 2 раза за новейшую историю. Влажные фантазии бетонодежателей, при всем моем к ним уважении, что уж в этот раз кризис пойдет другим путем и НАС МЭНЭ - не выдерживают никакой критики.

Вас не затруднит наверное накидать цитат с "НАС МЭНЭ" от бетонодержателей. А вот вы видимо действительно уверены что ВАС МЭНЭ. Посмотрим, буду только рад за вас.п.с. Чей то вы так быстро снесли свой пост, что и ответить не успел на подозрения в пристрастии к накоплению металлолома. С вашего позволенья ответ кину сюда, до кучи."И снова мимо. Так как насчет налоговой амнистии?Или думаете спрашивать будут у плохих, но я то хороший!п.с. Существует правда и альтернативная теория, мол квартиру в Киеве будут менять на мешок картохи. Но и в этом случае нужно копить консервы и ту же бульбу а не бумажки.