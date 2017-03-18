RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8659866086618662

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:49

  drevlyanin написав:
  GADFLY написав:кризис всегда проходит плохо. Как бы он не назвался - хоть азиатский, хоть Доткомовский, хоть американский недвижный- пох. Это всегда значит одно- цена на руду и Ко падает, останавливаются заводы, приход валюты в страну прекращается, рвет платежный и бюджет, грива летит в сраку на очередную ступеньку девала. Недвига, акции, ОВГЗ и все остальное падает в цене. Шо тут не ясно? проходили уже 2 раза за новейшую историю. Влажные фантазии бетонодежателей, при всем моем к ним уважении, что уж в этот раз кризис пойдет другим путем и НАС МЭНЭ - не выдерживают никакой критики.


Вас не затруднит наверное накидать цитат с "НАС МЭНЭ" от бетонодержателей. А вот вы видимо действительно уверены что ВАС МЭНЭ. Посмотрим, буду только рад за вас.
п.с. Чей то вы так быстро снесли свой пост, что и ответить не успел на подозрения в пристрастии к накоплению металлолома. С вашего позволенья ответ кину сюда, до кучи.
"И снова мимо. Так как насчет налоговой амнистии? :wink: Или думаете спрашивать будут у плохих, но я то хороший!
п.с. Существует правда и альтернативная теория, мол квартиру в Киеве будут менять на мешок картохи. Но и в этом случае нужно копить консервы и ту же бульбу а не бумажки. :lol:"

какой я пост куда сносил? вы тут на ветке одурманены ростом цен на бетон чтоль? Один твердит, что я на ветке Альфа Банка вишу постоянно, другой про какой-то пост про металлы?
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4314
З нами з: 05.09.06
Подякував: 520 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:53

  drevlyanin написав:
  GADFLY написав:кризис всегда проходит плохо. Как бы он не назвался - хоть азиатский, хоть Доткомовский, хоть американский недвижный- пох. Это всегда значит одно- цена на руду и Ко падает, останавливаются заводы, приход валюты в страну прекращается, рвет платежный и бюджет, грива летит в сраку на очередную ступеньку девала. Недвига, акции, ОВГЗ и все остальное падает в цене. Шо тут не ясно? проходили уже 2 раза за новейшую историю. Влажные фантазии бетонодежателей, при всем моем к ним уважении, что уж в этот раз кризис пойдет другим путем и НАС МЭНЭ - не выдерживают никакой критики.


Вас не затруднит наверное накидать цитат с "НАС МЭНЭ" от бетонодержателей. А вот вы видимо действительно уверены что ВАС МЭНЭ. Посмотрим, буду только рад за вас.
п.с. Чей то вы так быстро снесли свой пост, что и ответить не успел на подозрения в пристрастии к накоплению металлолома. С вашего позволенья ответ кину сюда, до кучи.
"И снова мимо. Так как насчет налоговой амнистии? :wink: Или думаете спрашивать будут у плохих, но я то хороший!
п.с. Существует правда и альтернативная теория, мол квартиру в Киеве будут менять на мешок картохи. Но и в этом случае нужно копить консервы и ту же бульбу а не бумажки. :lol:"

аа...понял. Так я ничего не сносил. Меня снесли. А ты мне вот Топикастера напомнил- тот тоже все время носился с воплями, что доллару конец вот вот и надо вкладываться в золото.
Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ))) :mrgreen:
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4314
З нами з: 05.09.06
Подякував: 520 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:10

  Investor_K написав:Самое важное - понимать, как этот кризис будет проходить?

Весело под брызги шампанского.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8777
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8659866086618662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2149, 2150, 2151
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21506 3939221
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 18:40
antonivs3
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 67, 68, 69
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
685 341766
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 06:23
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49920
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10273)
06.10.2021 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.