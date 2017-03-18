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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 866086618662866386648665>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:49

  drevlyanin написав:
  GADFLY написав:кризис всегда проходит плохо. Как бы он не назвался - хоть азиатский, хоть Доткомовский, хоть американский недвижный- пох. Это всегда значит одно- цена на руду и Ко падает, останавливаются заводы, приход валюты в страну прекращается, рвет платежный и бюджет, грива летит в сраку на очередную ступеньку девала. Недвига, акции, ОВГЗ и все остальное падает в цене. Шо тут не ясно? проходили уже 2 раза за новейшую историю. Влажные фантазии бетонодежателей, при всем моем к ним уважении, что уж в этот раз кризис пойдет другим путем и НАС МЭНЭ - не выдерживают никакой критики.


Вас не затруднит наверное накидать цитат с "НАС МЭНЭ" от бетонодержателей. А вот вы видимо действительно уверены что ВАС МЭНЭ. Посмотрим, буду только рад за вас.
п.с. Чей то вы так быстро снесли свой пост, что и ответить не успел на подозрения в пристрастии к накоплению металлолома. С вашего позволенья ответ кину сюда, до кучи.
"И снова мимо. Так как насчет налоговой амнистии? :wink: Или думаете спрашивать будут у плохих, но я то хороший!
п.с. Существует правда и альтернативная теория, мол квартиру в Киеве будут менять на мешок картохи. Но и в этом случае нужно копить консервы и ту же бульбу а не бумажки. :lol:"

какой я пост куда сносил? вы тут на ветке одурманены ростом цен на бетон чтоль? Один твердит, что я на ветке Альфа Банка вишу постоянно, другой про какой-то пост про металлы?
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:53

  drevlyanin написав:
  GADFLY написав:кризис всегда проходит плохо. Как бы он не назвался - хоть азиатский, хоть Доткомовский, хоть американский недвижный- пох. Это всегда значит одно- цена на руду и Ко падает, останавливаются заводы, приход валюты в страну прекращается, рвет платежный и бюджет, грива летит в сраку на очередную ступеньку девала. Недвига, акции, ОВГЗ и все остальное падает в цене. Шо тут не ясно? проходили уже 2 раза за новейшую историю. Влажные фантазии бетонодежателей, при всем моем к ним уважении, что уж в этот раз кризис пойдет другим путем и НАС МЭНЭ - не выдерживают никакой критики.


Вас не затруднит наверное накидать цитат с "НАС МЭНЭ" от бетонодержателей. А вот вы видимо действительно уверены что ВАС МЭНЭ. Посмотрим, буду только рад за вас.
п.с. Чей то вы так быстро снесли свой пост, что и ответить не успел на подозрения в пристрастии к накоплению металлолома. С вашего позволенья ответ кину сюда, до кучи.
"И снова мимо. Так как насчет налоговой амнистии? :wink: Или думаете спрашивать будут у плохих, но я то хороший!
п.с. Существует правда и альтернативная теория, мол квартиру в Киеве будут менять на мешок картохи. Но и в этом случае нужно копить консервы и ту же бульбу а не бумажки. :lol:"

аа...понял. Так я ничего не сносил. Меня снесли. А ты мне вот Топикастера напомнил- тот тоже все время носился с воплями, что доллару конец вот вот и надо вкладываться в золото.
Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ))) :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:10

  Investor_K написав:Самое важное - понимать, как этот кризис будет проходить?

Весело под брызги шампанского.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:45

  GADFLY написав:аа...понял. Так я ничего не сносил. Меня снесли. А ты мне вот Топикастера напомнил- тот тоже все время носился с воплями, что доллару конец вот вот и надо вкладываться в золото.
Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ))) :mrgreen:


Ну хорошо, с одним разобрались, я не Топикастер а у вас все хорошо (по вашему мнению, мнение "молодой зелёной команды" пока неизвестно). Но возьму на себя наглость повторно напомнить вам: как на счет цитат "НАС МЭНЕ" от тупых бетонодержателей? Вроде мы ущербные все больше текущее состояние дел обсуждаем или я вот неоднократно писал, что если недвига в Киеве и грохнется, то вместе со всем остальным, "бумагой" в т.ч. а регулярные прогнозы, в частности о "мешке картохи за квартиру", появляются здесь как раз от лагеря бетонопессимистов. Радужные мечты парочки "сказочников" в расчет брать не будем.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:52

  Investor_K написав:
  drevlyanin написав:
  GADFLY написав:
да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что[b] в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))

ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри))) [/b]


Кризис то скорее всего будет, а вот по поводу зеленого кеша не уверен. Сколько его уже вброшено и прекращать в обозримом будущем не собираются+все более закручивают гайки по обоснованию легальности оного. Вы на налоговую амнистию доки уже подали?

Самое важное - понимать, как этот кризис будет проходить?

Як завжди!
Хто буде мати товсту пачку долярів - той буде на коні.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))

ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри)))

Весной 20-ого все были уверены, что вот оно, кризис пришел и нужно покрепче держаться за зеленый кэш. Самые оптимисты надеялись, что недвига упадет максимум на 5%. В результате получилось то, что получилось. Цены рухнули вверх.
Теперь снова все задаются вопросом Когда не понимая, что этого никто не знает, а фальстарт так же убыточен, как и встретить кризис по уши в активах. Поэтому вопрос "Вот когда" такой же бессмысленный как и вопрос что в прикупе. Недвига для меня это консервативное вложение, поэтому я не продаю, даже если считаю, что кризис будет в ближайшие годы, но и покупать после нескольких лет роста не считаю нужным.
Кстати не во всякий кризис нужно входить с кэшем, как мы уже поняли. Только в долговой.

Цены, по моим наблюдениям, уже превысили цены 13-ого и могут еще продолжить рост в свете неожиданного роста гривны и обещаний применять непрямые методы налогообложения к крупным покупкам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:08

  drevlyanin написав:
  GADFLY написав:аа...понял. Так я ничего не сносил. Меня снесли. А ты мне вот Топикастера напомнил- тот тоже все время носился с воплями, что доллару конец вот вот и надо вкладываться в золото.
Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ))) :mrgreen:


Но возьму на себя наглость повторно напомнить вам: как на счет цитат "НАС МЭНЕ" от тупых бетонодержателей? Вроде мы ущербные все больше текущее состояние дел обсуждаем или я вот неоднократно писал, что если недвига в Киеве и грохнется, то вместе со всем остальным, "бумагой" в т.ч. а регулярные прогнозы, в частности о "мешке картохи за квартиру", появляются здесь как раз от лагеря бетонопессимистов. Радужные мечты парочки "сказочников" в расчет брать не будем.

Друже, где я написал ТУПЫХ? У тебя комплекс развился от непосильной ноши бетона? Или рябить в глазах начало? :mrgreen:
Я и сказал, что бетон подешевеет во время кризиса, который неминуем. Такова природа экономики-она циклична. Вот вопрос, КОГДА этот кризис настанет?
Касательно НАС МЭНЕ- ну давай не углубляться. Тут и себестоимость считали, и количество понаехов, и вечный станок ФЕДА имени совсем сдуревшего ЛИБО, и демографию, и перечисления заробитчан и чего только не считали. Все это разобьется в одночасье с наступлением очередного спада в мировой экономике. Вопрос- ДОКОЛЕ Сержику ждать свою треху за 50 куе в Киеве в новострое, Зрадио терпеть наезды по поводу его неправильных прогнозов, Максу хвастаться инвестициями в купленный биток в размере 0,00000000001 шт....ну т.д- по-другому- когда ОНО НАЧНЕТСЯ, тот самый кризис. :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ)))

Очень странно. Главное что непонятно это зачем было подавать эту декларацию и как ее можно подать с запасом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:12

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))

ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри)))

Весной 20-ого все были уверены, что вот оно, кризис пришел и нужно покрепче держаться за зеленый кэш. Самые оптимисты надеялись, что недвига упадет максимум на 5%. В результате получилось то, что получилось. Цены рухнули вверх.
Теперь снова все задаются вопросом Когда не понимая, что этого никто не знает, а фальстарт так же убыточен, как и встретить кризис по уши в активах. Поэтому вопрос "Вот когда" такой же бессмысленный как и вопрос что в прикупе. Недвига для меня это консервативное вложение, поэтому я не продаю, даже если считаю, что кризис будет в ближайшие годы, но и покупать после нескольких лет роста не считаю нужным.
Кстати не во всякий кризис нужно входить с кэшем, как мы уже поняли. Только в долговой.

Цены, по моим наблюдениям, уже превысили цены 13-ого и могут еще продолжить рост в свете неожиданного роста гривны и обещаний применять непрямые методы налогообложения к крупным покупкам.


Азиатский кризис, который мы встретили первым дефолтом и просадкой гривны - ОН КАКОЙ был? ДОЛГОВОЙ? А 2008 года? ТОже долговой? Просто вот интересно)))
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:16

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ)))

Очень странно. Главное что непонятно это зачем было подавать эту декларацию и как ее можно подать с запасом.

ну как- вот так. Как подали многие депутаты)) Или вы думаете, зеленые бревна, бывшие парикмахеры и т.д. -за год слжбы в раде все поголовно миллионерами стали? Там столько не платят)) :mrgreen: Подались наперед- надекларировали то, чего нет на на самом деле. кто в кеше, кто в битках.. -на прозапас, так сказать. На будущее. Шоб када наворуют за пять лет достаточно -было чем жопу прикрыть.
GADFLY
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