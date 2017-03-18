Додано: Сер 06 жов, 2021 21:06

GADFLY написав: да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))



ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри))) да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра.ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри)))

Весной 20-ого все были уверены, что вот оно, кризис пришел и нужно покрепче держаться за зеленый кэш. Самые оптимисты надеялись, что недвига упадет максимум на 5%. В результате получилось то, что получилось. Цены рухнули вверх.Теперь снова все задаются вопросом Когда не понимая, что этого никто не знает, а фальстарт так же убыточен, как и встретить кризис по уши в активах. Поэтому вопрос "Вот когда" такой же бессмысленный как и вопрос что в прикупе. Недвига для меня это консервативное вложение, поэтому я не продаю, даже если считаю, что кризис будет в ближайшие годы, но и покупать после нескольких лет роста не считаю нужным.Кстати не во всякий кризис нужно входить с кэшем, как мы уже поняли. Только в долговой.Цены, по моим наблюдениям, уже превысили цены 13-ого и могут еще продолжить рост в свете неожиданного роста гривны и обещаний применять непрямые методы налогообложения к крупным покупкам.