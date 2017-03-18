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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:Азиатский кризис, который мы встретили первым дефолтом и просадкой гривны - ОН КАКОЙ был? ДОЛГОВОЙ? А 2008 года? ТОже долговой? Просто вот интересно)))

Да долговые, тогда как кризис доткомов или ковидный кризис имели другую основу.

PS Азиатский кризис вы встретили первым дефолтом, а не мы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:Подались наперед- надекларировали то, чего нет на на самом деле. кто в кеше, кто в битках.. -на прозапас, так сказать.

Так вроде кэш нужно физически поместить в банк. Декларировать в битке разве можно?
Может вы путаете с декларациям НАЗК? Но это было давно, а вы подали нулевую. Вот и возник вопрос, почему не отмыли деньги более простым путем и как смогли подать прозапас.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:26

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))

ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри)))

Весной 20-ого все были уверены, что вот оно, кризис пришел и нужно покрепче держаться за зеленый кэш. Самые оптимисты надеялись, что недвига упадет максимум на 5%. В результате получилось то, что получилось. Цены рухнули вверх.
Теперь снова все задаются вопросом Когда не понимая, что этого никто не знает, а фальстарт так же убыточен, как и встретить кризис по уши в активах. Поэтому вопрос "Вот когда" такой же бессмысленный как и вопрос что в прикупе. Недвига для меня это консервативное вложение, поэтому я не продаю, даже если считаю, что кризис будет в ближайшие годы, но и покупать после нескольких лет роста не считаю нужным.
Кстати не во всякий кризис нужно входить с кэшем, как мы уже поняли. Только в долговой.

Цены, по моим наблюдениям, уже превысили цены 13-ого и могут еще продолжить рост в свете неожиданного роста гривны и обещаний применять непрямые методы налогообложения к крупным покупкам.

Влад, третій раз пишу,
забудовник об"явив акцію, згідно якої 20м2, 13333 у.е.
думаю, що при 100% оплаті можна буде сторгуватися і на 13Куе.
Тобто ціна, при якій інвестував у 2019 в їх об"єкти біля ШРТ.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:30

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:Азиатский кризис, который мы встретили первым дефолтом и просадкой гривны - ОН КАКОЙ был? ДОЛГОВОЙ? А 2008 года? ТОже долговой? Просто вот интересно)))

Да долговые, тогда как кризис доткомов или ковидный кризис имели другую основу.

PS Азиатский кризис вы встретили первым дефолтом, а не мы.


да? А я думал что кризис 2008 года - это кризис перепроизводства, как по Дерипаске. По Азиатам- там немного другая истрия. Ну да ладно)))
а почему я встретил, а не мы?))) :mrgreen:
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:31

  flyman написав:Влад, третій раз пишу,
забудовник об"явив акцію, згідно якої 20м2, 13333 у.е.
думаю, що при 100% оплаті можна буде сторгуватися і на 13Куе.
Тобто ціна, при якій інвестував у 2019 в їх об"єкти біля ШРТ.

Флай, ты интересуешься очень специфическим сегментом. Он мало пригоден для жизни, поэтому в нем действуют какие-то свои законы, нах никому не интересные.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, да пойми ты что забудовник и дом на 12-20квартир в частном секторе жулян это мягко говоря узкий сегмент и выставлять его в виде рынка недвижимости и трендов не совсем корректно...
Пс о, уже ответили раньше
Востаннє редагувалось lejko_vit в Сер 06 жов, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:33

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:Подались наперед- надекларировали то, чего нет на на самом деле. кто в кеше, кто в битках.. -на прозапас, так сказать.

Так вроде кэш нужно физически поместить в банк. Декларировать в битке разве можно?
Может вы путаете с декларациям НАЗК? Но это было давно, а вы подали нулевую. Вот и возник вопрос, почему не отмыли деньги более простым путем и как смогли подать прозапас.

ничего не путаю. Какой еще БАНК?))) никакого банка не было. Не знаю, ккая там декларация была, но было это 2 года назад.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:33

  proftpd66 написав:GADFLY

Про что с ними говорить, если они не могут понять что бетон не может расти быстрее инфляции?

Обоснуй. (С)
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Влад, третій раз пишу,
забудовник об"явив акцію, згідно якої 20м2, 13333 у.е.
думаю, що при 100% оплаті можна буде сторгуватися і на 13Куе.
Тобто ціна, при якій інвестував у 2019 в їх об"єкти біля ШРТ.

Я не обратил внимание. Можно ссылку на сайт застройщика чтобы посмотреть подробности акции и архив за 19-ый год?
Если это ваш застройщик, то это не совсем то, что мы понимаем под словом застройщик. Скорей как делать выводы о состоянии алкогольного рынка по ценам на самогон у тети Клавы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:35

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:Подались наперед- надекларировали то, чего нет на на самом деле. кто в кеше, кто в битках.. -на прозапас, так сказать.

Так вроде кэш нужно физически поместить в банк. Декларировать в битке разве можно?
Может вы путаете с декларациям НАЗК? Но это было давно, а вы подали нулевую. Вот и возник вопрос, почему не отмыли деньги более простым путем и как смогли подать прозапас.

https://ain.ua/2021/04/07/ukrainskie-de ... 1-bitkoin/
гуглить запрещено тут? :mrgreen:
GADFLY
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