Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
GADFLY написав:Подались наперед- надекларировали то, чего нет на на самом деле. кто в кеше, кто в битках.. -на прозапас, так сказать.
Так вроде кэш нужно физически поместить в банк. Декларировать в битке разве можно? Может вы путаете с декларациям НАЗК? Но это было давно, а вы подали нулевую. Вот и возник вопрос, почему не отмыли деньги более простым путем и как смогли подать прозапас.
GADFLY написав:да ничего. Да, кредиты были в основном валютными. ЧТо, после девала, еще больше подорвало платежеспособность пипла, в купе с просевшей недвигой. Разговор было том, что в кризис надо входить с зеленым КЭШЕМ. Этот постулат, надеюсь, не вызывает сомнений. А кризис, все же, должен настать, по всем канонам жанра. Вот когда?))
ЗЫ- за 13 лет юзания форума так и не научился резать вложения))) Сорри)))
Весной 20-ого все были уверены, что вот оно, кризис пришел и нужно покрепче держаться за зеленый кэш. Самые оптимисты надеялись, что недвига упадет максимум на 5%. В результате получилось то, что получилось. Цены рухнули вверх. Теперь снова все задаются вопросом Когда не понимая, что этого никто не знает, а фальстарт так же убыточен, как и встретить кризис по уши в активах. Поэтому вопрос "Вот когда" такой же бессмысленный как и вопрос что в прикупе. Недвига для меня это консервативное вложение, поэтому я не продаю, даже если считаю, что кризис будет в ближайшие годы, но и покупать после нескольких лет роста не считаю нужным. Кстати не во всякий кризис нужно входить с кэшем, как мы уже поняли. Только в долговой.
Цены, по моим наблюдениям, уже превысили цены 13-ого и могут еще продолжить рост в свете неожиданного роста гривны и обещаний применять непрямые методы налогообложения к крупным покупкам.
Влад, третій раз пишу, забудовник об"явив акцію, згідно якої 20м2, 13333 у.е. думаю, що при 100% оплаті можна буде сторгуватися і на 13Куе. Тобто ціна, при якій інвестував у 2019 в їх об"єкти біля ШРТ.
flyman написав:Влад, третій раз пишу, забудовник об"явив акцію, згідно якої 20м2, 13333 у.е. думаю, що при 100% оплаті можна буде сторгуватися і на 13Куе. Тобто ціна, при якій інвестував у 2019 в їх об"єкти біля ШРТ.
Флай, ты интересуешься очень специфическим сегментом. Он мало пригоден для жизни, поэтому в нем действуют какие-то свои законы, нах никому не интересные.
Флай, да пойми ты что забудовник и дом на 12-20квартир в частном секторе жулян это мягко говоря узкий сегмент и выставлять его в виде рынка недвижимости и трендов не совсем корректно... Пс о, уже ответили раньше
Востаннє редагувалось lejko_vit в Сер 06 жов, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
GADFLY написав:Подались наперед- надекларировали то, чего нет на на самом деле. кто в кеше, кто в битках.. -на прозапас, так сказать.
Так вроде кэш нужно физически поместить в банк. Декларировать в битке разве можно? Может вы путаете с декларациям НАЗК? Но это было давно, а вы подали нулевую. Вот и возник вопрос, почему не отмыли деньги более простым путем и как смогли подать прозапас.
ничего не путаю. Какой еще БАНК?))) никакого банка не было. Не знаю, ккая там декларация была, но было это 2 года назад.
flyman написав:Влад, третій раз пишу, забудовник об"явив акцію, згідно якої 20м2, 13333 у.е. думаю, що при 100% оплаті можна буде сторгуватися і на 13Куе. Тобто ціна, при якій інвестував у 2019 в їх об"єкти біля ШРТ.
Я не обратил внимание. Можно ссылку на сайт застройщика чтобы посмотреть подробности акции и архив за 19-ый год? Если это ваш застройщик, то это не совсем то, что мы понимаем под словом застройщик. Скорей как делать выводы о состоянии алкогольного рынка по ценам на самогон у тети Клавы.
GADFLY написав:Подались наперед- надекларировали то, чего нет на на самом деле. кто в кеше, кто в битках.. -на прозапас, так сказать.
Так вроде кэш нужно физически поместить в банк. Декларировать в битке разве можно? Может вы путаете с декларациям НАЗК? Но это было давно, а вы подали нулевую. Вот и возник вопрос, почему не отмыли деньги более простым путем и как смогли подать прозапас.