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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:36
GADFLY написав:
а почему я встретил, а не мы?)))
Дефолт был в России. В Украине дефолта не было, поэтому я предположил, что вы пишете из другой страны.
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Vlad442
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:39
Вы изначально написали про нулевую, вот я и не понял.
GADFLY написав:
Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую
подала на полную катушку с ЗАПАСОМ)))
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Vlad442
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:41
lejko_vit написав: proftpd66 написав:GADFLY
Про что с ними говорить, если они не могут понять что бетон не может расти быстрее инфляции?
Обоснуй. (С)
100 раз уже писали, очень много строят и не будет дефицита большого очень...
Но рылам надо будет продать, тихо, чтобы никто не увидел.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:42
Vlad442 написав: GADFLY написав:
а почему я встретил, а не мы?)))
Дефолт был в России. В Украине дефолта не было, поэтому я предположил, что вы пишете из другой страны.
втрой раз СПРАШИВАЮ- гуглить запрещено тут?
или мы как ослик- по кругу будем так и ходить все время с тобой?.
У нас был тех дефолт по бумагам. Реструктуризация. Учи матчать, студент))) Так что в дефолте был и ТЫ))))
ДОБРОЕ УТРО, В ОБЩЕМ
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GADFLY
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:44
Vlad442 написав:
Вы изначально написали про нулевую, вот я и не понял.
GADFLY написав:
Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую
подала на полную катушку с ЗАПАСОМ)))
ну мне казалось, что она нулевая, раз ничего не платили))) Сорри)))
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:46
drevlyanin написав:
А вот вы видимо действительно уверены что ВАС МЭНЭ.
Уверены, т.к. в постоянной боевой готовности.
Паниковать надо когда он хотя бы нарисуется на горизонте.
Запасись золотишком, закупи гречку, сало и тушёночку и сиди спокойно.
Кризиса пока на горизонте не видно.
Пока только кризис в воспаленных мозгах членов секты иноагента Зрадника.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:47
GADFLY написав:
втрой раз СПРАШИВАЮ- гуглить запрещено тут?
или мы как ослик- по кругу будем так и ходить все время с тобой?.
У нас был тех дефолт по бумагам. Реструктуризация. Учи матчать, студент))) Так что в дефолте был и ТЫ)))) ДОБРОЕ УТРО, В ОБЩЕМ
Погуглил. Дефолта не было.
В 1998 году украинцев бросило в глубокий экономический кризис. Даже сегодня нередко упоминают о том, что в том году якобы был дефолт, что противоречит фактам: Кабмин на его объявление не пошел. Дефолт был в РФ, но так как украинская экономика была на то время слишком срощенной с российской, кризис у соседей потянул на дно и нас.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:53
GADFLY написав: Vlad442 написав: GADFLY написав:
Азиатский кризис, который мы встретили первым дефолтом и просадкой гривны - ОН КАКОЙ был? ДОЛГОВОЙ? А 2008 года? ТОже долговой? Просто вот интересно)))
Да долговые, тогда как кризис доткомов или ковидный кризис имели другую основу.
PS Азиатский кризис вы встретили первым дефолтом, а не мы.
да? А я думал что кризис 2008 года - это кризис перепроизводства, как по Дерипаске. По Азиатам- там немного другая истрия. Ну да ладно)))
а почему я встретил, а не мы?)))
стисьняюся спросить, а что конкретно перепроизвели пиндосы к 2008 году, субстандартные ипотеки и деривативы?..
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:53
Vlad442 написав:
Весной 20-ого все были уверены, что вот оно, кризис пришел и нужно покрепче держаться за зеленый кэш. Самые оптимисты надеялись, что недвига упадет максимум на 5%. В результате получилось то, что получилось. Цены рухнули вверх.
Теперь снова все задаются вопросом Когда не понимая, что этого никто не знает, а фальстарт так же убыточен, как и встретить кризис по уши в активах. Поэтому вопрос "Вот когда" такой же бессмысленный как и вопрос что в прикупе. Недвига для меня это консервативное вложение, поэтому я не продаю, даже если считаю, что кризис будет в ближайшие годы, но и покупать после нескольких лет роста не считаю нужным.
Кстати не во всякий кризис нужно входить с кэшем, как мы уже поняли. Только в долговой
Вы понятия не имеете о консервативных вложениях, если подразумеваете под ними киевскую (харьковскую) недвижимость. Любой актив, будучи нетранспортабельным, подвержен рискам страны, в которой находится. И так уж сложилось, что с учетом факторов внешнего окружения, внутреннего политического устройства, условий работы судебной системы и силовых органов наш инвестиционный рейтинг колеблется от "non-investment speculative" в хорошие времена до "highly speculative" в нехорошие...
Vlad442 написав:
Цены, по моим наблюдениям, уже превысили цены 13-ого и могут еще продолжить рост в свете неожиданного роста гривны и обещаний применять непрямые методы налогообложения к крупным покупкам.
В связи с чем поломались индексы - сможете назвать сроки и причины? Спасибо. И да, если еще в 2016-м году цены были на 45% ниже, чем в 2013-м, а сегодня они выше, не является ли это признаком пузыря и той самой предпосылкой к глубокой коррекции, (якобы) отсутствие которой, по вашим же заверениям, отличается текущую ситуацию от лета 2008-го
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:54
Vlad442 написав: GADFLY написав:
втрой раз СПРАШИВАЮ- гуглить запрещено тут?
или мы как ослик- по кругу будем так и ходить все время с тобой?.
У нас был тех дефолт по бумагам. Реструктуризация. Учи матчать, студент))) Так что в дефолте был и ТЫ)))) ДОБРОЕ УТРО, В ОБЩЕМ
Погуглил. Дефолта не было.
В 1998 году украинцев бросило в глубокий экономический кризис. Даже сегодня нередко упоминают о том, что в том году якобы был дефолт, что противоречит фактам: Кабмин на его объявление не пошел. Дефолт был в РФ, но так как украинская экономика была на то время слишком срощенной с российской, кризис у соседей потянул на дно и нас.
да что ты говоришь))) Была реструктуризация ГЛУБОКАЯ и очень длинная. Это и есть тех.дефолт. В Параше был, к слову, такой же. Но объемы немного другие
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