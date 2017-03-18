Vlad442 написав:

Весной 20-ого все были уверены, что вот оно, кризис пришел и нужно покрепче держаться за зеленый кэш. Самые оптимисты надеялись, что недвига упадет максимум на 5%. В результате получилось то, что получилось. Цены рухнули вверх.Теперь снова все задаются вопросом Когда не понимая, что этого никто не знает, а фальстарт так же убыточен, как и встретить кризис по уши в активах. Поэтому вопрос "Вот когда" такой же бессмысленный как и вопрос что в прикупе. Недвига для меня это консервативное вложение, поэтому я не продаю, даже если считаю, что кризис будет в ближайшие годы, но и покупать после нескольких лет роста не считаю нужным.Кстати не во всякий кризис нужно входить с кэшем, как мы уже поняли. Только в долговой