RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8662866386648665>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:39

  GADFLY написав:https://ain.ua/2021/04/07/ukrainskie-de ... 1-bitkoin/
гуглить запрещено тут? :mrgreen:

Вы изначально написали про нулевую, вот я и не понял.
  GADFLY написав:Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ)))
Vlad442
 
Повідомлень: 8419
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:41

  lejko_vit написав:
  proftpd66 написав:GADFLY

Про что с ними говорить, если они не могут понять что бетон не может расти быстрее инфляции?

Обоснуй. (С)


100 раз уже писали, очень много строят и не будет дефицита большого очень...

Но рылам надо будет продать, тихо, чтобы никто не увидел.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4354
З нами з: 22.12.16
Подякував: 344 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:42

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:а почему я встретил, а не мы?)))

Дефолт был в России. В Украине дефолта не было, поэтому я предположил, что вы пишете из другой страны.

втрой раз СПРАШИВАЮ- гуглить запрещено тут? :mrgreen:
или мы как ослик- по кругу будем так и ходить все время с тобой?.
У нас был тех дефолт по бумагам. Реструктуризация. Учи матчать, студент))) Так что в дефолте был и ТЫ)))) :mrgreen: ДОБРОЕ УТРО, В ОБЩЕМ
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4323
З нами з: 05.09.06
Подякував: 520 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:44

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:https://ain.ua/2021/04/07/ukrainskie-de ... 1-bitkoin/
гуглить запрещено тут? :mrgreen:

Вы изначально написали про нулевую, вот я и не понял.
  GADFLY написав:Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ)))

ну мне казалось, что она нулевая, раз ничего не платили))) Сорри)))
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4323
З нами з: 05.09.06
Подякував: 520 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:46

  drevlyanin написав:А вот вы видимо действительно уверены что ВАС МЭНЭ.


Уверены, т.к. в постоянной боевой готовности. :!:
Паниковать надо когда он хотя бы нарисуется на горизонте.
Запасись золотишком, закупи гречку, сало и тушёночку и сиди спокойно.
Кризиса пока на горизонте не видно.
Пока только кризис в воспаленных мозгах членов секты иноагента Зрадника. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10249
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4270 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:втрой раз СПРАШИВАЮ- гуглить запрещено тут?
или мы как ослик- по кругу будем так и ходить все время с тобой?.
У нас был тех дефолт по бумагам. Реструктуризация. Учи матчать, студент))) Так что в дефолте был и ТЫ)))) ДОБРОЕ УТРО, В ОБЩЕМ

Погуглил. Дефолта не было.
В 1998 году украинцев бросило в глубокий экономический кризис. Даже сегодня нередко упоминают о том, что в том году якобы был дефолт, что противоречит фактам: Кабмин на его объявление не пошел. Дефолт был в РФ, но так как украинская экономика была на то время слишком срощенной с российской, кризис у соседей потянул на дно и нас.
Vlad442
 
Повідомлень: 8419
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:53

  GADFLY написав:
  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:Азиатский кризис, который мы встретили первым дефолтом и просадкой гривны - ОН КАКОЙ был? ДОЛГОВОЙ? А 2008 года? ТОже долговой? Просто вот интересно)))

Да долговые, тогда как кризис доткомов или ковидный кризис имели другую основу.

PS Азиатский кризис вы встретили первым дефолтом, а не мы.


да? А я думал что кризис 2008 года - это кризис перепроизводства, как по Дерипаске. По Азиатам- там немного другая истрия. Ну да ладно)))
а почему я встретил, а не мы?))) :mrgreen:

стисьняюся спросить, а что конкретно перепроизвели пиндосы к 2008 году, субстандартные ипотеки и деривативы?..
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 524
З нами з: 09.11.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:53

  Vlad442 написав:Весной 20-ого все были уверены, что вот оно, кризис пришел и нужно покрепче держаться за зеленый кэш. Самые оптимисты надеялись, что недвига упадет максимум на 5%. В результате получилось то, что получилось. Цены рухнули вверх.
Теперь снова все задаются вопросом Когда не понимая, что этого никто не знает, а фальстарт так же убыточен, как и встретить кризис по уши в активах. Поэтому вопрос "Вот когда" такой же бессмысленный как и вопрос что в прикупе. Недвига для меня это консервативное вложение, поэтому я не продаю, даже если считаю, что кризис будет в ближайшие годы, но и покупать после нескольких лет роста не считаю нужным.
Кстати не во всякий кризис нужно входить с кэшем, как мы уже поняли. Только в долговой


Вы понятия не имеете о консервативных вложениях, если подразумеваете под ними киевскую (харьковскую) недвижимость. Любой актив, будучи нетранспортабельным, подвержен рискам страны, в которой находится. И так уж сложилось, что с учетом факторов внешнего окружения, внутреннего политического устройства, условий работы судебной системы и силовых органов наш инвестиционный рейтинг колеблется от "non-investment speculative" в хорошие времена до "highly speculative" в нехорошие...

  Vlad442 написав:Цены, по моим наблюдениям, уже превысили цены 13-ого и могут еще продолжить рост в свете неожиданного роста гривны и обещаний применять непрямые методы налогообложения к крупным покупкам.


В связи с чем поломались индексы - сможете назвать сроки и причины? Спасибо. И да, если еще в 2016-м году цены были на 45% ниже, чем в 2013-м, а сегодня они выше, не является ли это признаком пузыря и той самой предпосылкой к глубокой коррекции, (якобы) отсутствие которой, по вашим же заверениям, отличается текущую ситуацию от лета 2008-го
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11257
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2572 раз.
Подякували: 5629 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:54

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:втрой раз СПРАШИВАЮ- гуглить запрещено тут?
или мы как ослик- по кругу будем так и ходить все время с тобой?.
У нас был тех дефолт по бумагам. Реструктуризация. Учи матчать, студент))) Так что в дефолте был и ТЫ)))) ДОБРОЕ УТРО, В ОБЩЕМ

Погуглил. Дефолта не было.
В 1998 году украинцев бросило в глубокий экономический кризис. Даже сегодня нередко упоминают о том, что в том году якобы был дефолт, что противоречит фактам: Кабмин на его объявление не пошел. Дефолт был в РФ, но так как украинская экономика была на то время слишком срощенной с российской, кризис у соседей потянул на дно и нас.

да что ты говоришь))) Была реструктуризация ГЛУБОКАЯ и очень длинная. Это и есть тех.дефолт. В Параше был, к слову, такой же. Но объемы немного другие :mrgreen:
GADFLY
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 4323
З нами з: 05.09.06
Подякував: 520 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  lejko_vit написав:
  proftpd66 написав:GADFLY

Про что с ними говорить, если они не могут понять что бетон не может расти быстрее инфляции?

Обоснуй. (С)


100 раз уже писали, очень много строят и не будет дефицита большого очень...

Но рылам надо будет продать, тихо, чтобы никто не увидел.
На самом деле строят мало, при куда меньшей обеспеченности жильём, чем той же Европе и США, ещё меньшим уровнем обеспеченности современным комфортным жильём (из общего жилого фонда немалая часть - халупы без удобств), строят на единицу населения в разы меньше. Потребность в жилье до сих пор огромна, спрос поменьше, но тоже есть. То, что с рынка ушла пара бюджетных массовых застройщиков, ситуацию только усугубляет и росту предложения не способствует
И даже с учётом снижения населения, ситуация остаётся та же - очень низкая обеспеченность жильём, особенно соотвествующим современным требованиям, и очень малые объёмы строительства на единицу населения (даже, если численность населения считать очень пессимистично)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30091
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1281 раз.
Подякували: 7263 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 8662866386648665>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2150, 2151, 2152
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21510 3939588
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 22:06
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 67, 68, 69
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
685 341793
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 06:23
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49924
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.