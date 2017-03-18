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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8662866386648665

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:02

  GADFLY написав: Тут и себестоимость считали, и количество понаехов, и вечный станок ФЕДА имени совсем сдуревшего ЛИБО, и демографию, и перечисления заробитчан и чего только не считали. Все это разобьется в одночасье с наступлением очередного спада в мировой экономике.


При что тут так меня? Я не за станком. За станком Пауэлл.
Уточни когда спад и когда все разбьется в одночасье.
Ваша бригада обещала, что мы уже должны лежать в руинах.
Не наблюдаю. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вы понятия не имеете

После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки.
  zРадио написав:В связи с чем поломались индексы - сможете назвать сроки и причины? Спасибо. И да, если еще в 2016-м году цены были на 45% ниже, чем в 2013-м, а сегодня они выше, не является ли это признаком пузыря и той самой предпосылкой к глубокой коррекции, (якобы) отсутствие которой, по вашим же заверениям, отличается текущую ситуацию от лета 2008-го

Я за индексы не отвечаю, так что это не ко мне.

Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?
Когда говорят пузырь, подразумевается, что он надут кредитными деньгами. Если играют на свои, максимум, что мы можем говорить, это о перегреве рынка, что может привести к боковику, стагнации, коррекции, но не обвалу.
Чтобы вернуться на уровень 16-ого, должны случиться события масштаба 14-ого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:05

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ)))

Очень странно. Главное что непонятно это зачем было подавать эту декларацию и как ее можно подать с запасом.


Ну наверно эта семья воровала или брала взятки. :? Может и то, и другое. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:да что ты говоришь))) Была реструктуризация ГЛУБОКАЯ и очень длинная. Это и есть тех.дефолт. В Параше был, к слову, такой же. Но объемы немного другие

Реструктуризация, дефолт и технический дефолт это совершенно разные вещи.

Про реструктуризацию 1998 за давностью лет не гуглится. Буду признателен, если подкинете ссылки. В любом случае реструктуризация это не равно дефолту, как и дефолт не подразумевает автоматически реструктуризацию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:34

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:да что ты говоришь))) Была реструктуризация ГЛУБОКАЯ и очень длинная. Это и есть тех.дефолт. В Параше был, к слову, такой же. Но объемы немного другие

Реструктуризация, дефолт и технический дефолт это совершенно разные вещи.

Про реструктуризацию 1998 за давностью лет не гуглится. Буду признателен, если подкинете ссылки. В любом случае реструктуризация это не равно дефолту, как и дефолт не подразумевает автоматически реструктуризацию.


Таки дефолт был.

https://www.kyivpost.com/article/conten ... t-675.html

Попутно нашел научную работу на KSEс детальнейшим анализом событий 1996-1998 годов и дефолта. Россия - не при чем, хотя удобно было сослаться на нее как причину. Ищется по словам ukraine default 1998
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:36

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вы понятия не имеете

После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки


Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текста

  Vlad442 написав:Я за индексы не отвечаю, так что это не ко мне


А, понятно. Т.е. мы всерьез должны воспринять тот факт, что вы ощущаете цены в 2021-м более высокими, чем ощущали их в 2013-м. Сильный аргумент. Скажите, а где выдают "сертификат практика"? Я тут внезапно ощутил, что трава раньше была зеленее, чем сейчас. Это что-то значит, или лучше оставлять подобные откровения при себе?

  Vlad442 написав:Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?


Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скорость

  Vlad442 написав:Когда говорят пузырь, подразумевается, что он надут кредитными деньгами


Вот тут вам придется разобраться, что такое кредитные деньги. Тоже с гуглом, наверно :) Могу дать наводку - все деньги в экономике кредитные и были ссужены центральными банками, которые их эмитируют. Так вот объем кредитных денег сегодня самый высокий в истории, как и объем надутых ими пузырей, начиная от сырья и заканчивая недвижимостью. Для американцев страшного в этом немного - возврат денег в эмиссионный центр не умешьшит их доходы. Это страна, в которой доллар всегда одного курса - 1 :lol: А вот для экономик с кредитным рейтингом non-investment и ниже отток валюты чреват дефицитом и ростом ее покупательской способности
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:28

  Faceless написав: Потребность в жилье до сих пор огромна, спрос поменьше, но тоже есть. То, что с рынка ушла пара бюджетных массовых застройщиков, ситуацию только усугубляет и росту предложения не способствует
И даже с учётом снижения населения, ситуация остаётся та же - очень низкая обеспеченность жильём, особенно соотвествующим современным требованиям, и очень малые объёмы строительства на единицу населения (даже, если численность населения считать очень пессимистично)


Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
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