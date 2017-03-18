Додано: Сер 06 жов, 2021 22:36

Vlad442 написав: zРадио написав: Вы понятия не имеете Вы понятия не имеете

После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки

Vlad442 написав: Я за индексы не отвечаю, так что это не ко мне Я за индексы не отвечаю, так что это не ко мне

Vlad442 написав: Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого? Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?

Vlad442 написав: Когда говорят пузырь, подразумевается, что он надут кредитными деньгами Когда говорят пузырь, подразумевается, что он надут кредитными деньгами

Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текстаА, понятно. Т.е. мы всерьез должны воспринять тот факт, что вы ощущаете цены в 2021-м более высокими, чем ощущали их в 2013-м. Сильный аргумент. Скажите, а где выдают "сертификат практика"? Я тут внезапно ощутил, что трава раньше была зеленее, чем сейчас. Это что-то значит, или лучше оставлять подобные откровения при себе?Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скоростьВот тут вам придется разобраться, что такое кредитные деньги. Тоже с гуглом, наверноМогу дать наводку - все деньги в экономике кредитные и были ссужены центральными банками, которые их эмитируют. Так вот объем кредитных денег сегодня самый высокий в истории, как и объем надутых ими пузырей, начиная от сырья и заканчивая недвижимостью. Для американцев страшного в этом немного - возврат денег в эмиссионный центр не умешьшит их доходы. Это страна, в которой доллар всегда одного курса - 1А вот для экономик с кредитным рейтингом non-investment и ниже отток валюты чреват дефицитом и ростом ее покупательской способности