При что тут так меня? Я не за станком. За станком Пауэлл.
Уточни когда спад и когда все разбьется в одночасье.
Ваша бригада обещала, что мы уже должны лежать в руинах.
Не наблюдаю.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 22:02
При что тут так меня? Я не за станком. За станком Пауэлл.
Уточни когда спад и когда все разбьется в одночасье.
Ваша бригада обещала, что мы уже должны лежать в руинах.
Не наблюдаю.
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки.
Я за индексы не отвечаю, так что это не ко мне.
Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?
Когда говорят пузырь, подразумевается, что он надут кредитными деньгами. Если играют на свои, максимум, что мы можем говорить, это о перегреве рынка, что может привести к боковику, стагнации, коррекции, но не обвалу.
Чтобы вернуться на уровень 16-ого, должны случиться события масштаба 14-ого.
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:05
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Реструктуризация, дефолт и технический дефолт это совершенно разные вещи.
Про реструктуризацию 1998 за давностью лет не гуглится. Буду признателен, если подкинете ссылки. В любом случае реструктуризация это не равно дефолту, как и дефолт не подразумевает автоматически реструктуризацию.
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:34
Таки дефолт был.
Попутно нашел научную работу на KSEс детальнейшим анализом событий 1996-1998 годов и дефолта. Россия - не при чем, хотя удобно было сослаться на нее как причину. Ищется по словам ukraine default 1998
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:36
Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текста
А, понятно. Т.е. мы всерьез должны воспринять тот факт, что вы ощущаете цены в 2021-м более высокими, чем ощущали их в 2013-м. Сильный аргумент. Скажите, а где выдают "сертификат практика"? Я тут внезапно ощутил, что трава раньше была зеленее, чем сейчас. Это что-то значит, или лучше оставлять подобные откровения при себе?
Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скорость
Вот тут вам придется разобраться, что такое кредитные деньги. Тоже с гуглом, наверно Могу дать наводку - все деньги в экономике кредитные и были ссужены центральными банками, которые их эмитируют. Так вот объем кредитных денег сегодня самый высокий в истории, как и объем надутых ими пузырей, начиная от сырья и заканчивая недвижимостью. Для американцев страшного в этом немного - возврат денег в эмиссионный центр не умешьшит их доходы. Это страна, в которой доллар всегда одного курса - 1 А вот для экономик с кредитным рейтингом non-investment и ниже отток валюты чреват дефицитом и ростом ее покупательской способности
Додано: Сер 06 жов, 2021 23:28
Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
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