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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8662866386648665

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:02

  GADFLY написав: Тут и себестоимость считали, и количество понаехов, и вечный станок ФЕДА имени совсем сдуревшего ЛИБО, и демографию, и перечисления заробитчан и чего только не считали. Все это разобьется в одночасье с наступлением очередного спада в мировой экономике.


При что тут так меня? Я не за станком. За станком Пауэлл.
Уточни когда спад и когда все разбьется в одночасье.
Ваша бригада обещала, что мы уже должны лежать в руинах.
Не наблюдаю. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вы понятия не имеете

После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки.
  zРадио написав:В связи с чем поломались индексы - сможете назвать сроки и причины? Спасибо. И да, если еще в 2016-м году цены были на 45% ниже, чем в 2013-м, а сегодня они выше, не является ли это признаком пузыря и той самой предпосылкой к глубокой коррекции, (якобы) отсутствие которой, по вашим же заверениям, отличается текущую ситуацию от лета 2008-го

Я за индексы не отвечаю, так что это не ко мне.

Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?
Когда говорят пузырь, подразумевается, что он надут кредитными деньгами. Если играют на свои, максимум, что мы можем говорить, это о перегреве рынка, что может привести к боковику, стагнации, коррекции, но не обвалу.
Чтобы вернуться на уровень 16-ого, должны случиться события масштаба 14-ого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:05

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:Касательно амнистии- зачем? Жена нулевую подала на полную катушку с ЗАПАСОМ)))

Очень странно. Главное что непонятно это зачем было подавать эту декларацию и как ее можно подать с запасом.


Ну наверно эта семья воровала или брала взятки. :? Может и то, и другое. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  GADFLY написав:да что ты говоришь))) Была реструктуризация ГЛУБОКАЯ и очень длинная. Это и есть тех.дефолт. В Параше был, к слову, такой же. Но объемы немного другие

Реструктуризация, дефолт и технический дефолт это совершенно разные вещи.

Про реструктуризацию 1998 за давностью лет не гуглится. Буду признателен, если подкинете ссылки. В любом случае реструктуризация это не равно дефолту, как и дефолт не подразумевает автоматически реструктуризацию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:34

  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:да что ты говоришь))) Была реструктуризация ГЛУБОКАЯ и очень длинная. Это и есть тех.дефолт. В Параше был, к слову, такой же. Но объемы немного другие

Реструктуризация, дефолт и технический дефолт это совершенно разные вещи.

Про реструктуризацию 1998 за давностью лет не гуглится. Буду признателен, если подкинете ссылки. В любом случае реструктуризация это не равно дефолту, как и дефолт не подразумевает автоматически реструктуризацию.


Таки дефолт был.

https://www.kyivpost.com/article/conten ... t-675.html

Попутно нашел научную работу на KSEс детальнейшим анализом событий 1996-1998 годов и дефолта. Россия - не при чем, хотя удобно было сослаться на нее как причину. Ищется по словам ukraine default 1998
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:36

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вы понятия не имеете

После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки


Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текста

  Vlad442 написав:Я за индексы не отвечаю, так что это не ко мне


А, понятно. Т.е. мы всерьез должны воспринять тот факт, что вы ощущаете цены в 2021-м более высокими, чем ощущали их в 2013-м. Сильный аргумент. Скажите, а где выдают "сертификат практика"? Я тут внезапно ощутил, что трава раньше была зеленее, чем сейчас. Это что-то значит, или лучше оставлять подобные откровения при себе?

  Vlad442 написав:Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?


Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скорость

  Vlad442 написав:Когда говорят пузырь, подразумевается, что он надут кредитными деньгами


Вот тут вам придется разобраться, что такое кредитные деньги. Тоже с гуглом, наверно :) Могу дать наводку - все деньги в экономике кредитные и были ссужены центральными банками, которые их эмитируют. Так вот объем кредитных денег сегодня самый высокий в истории, как и объем надутых ими пузырей, начиная от сырья и заканчивая недвижимостью. Для американцев страшного в этом немного - возврат денег в эмиссионный центр не умешьшит их доходы. Это страна, в которой доллар всегда одного курса - 1 :lol: А вот для экономик с кредитным рейтингом non-investment и ниже отток валюты чреват дефицитом и ростом ее покупательской способности
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:28

  Faceless написав: Потребность в жилье до сих пор огромна, спрос поменьше, но тоже есть. То, что с рынка ушла пара бюджетных массовых застройщиков, ситуацию только усугубляет и росту предложения не способствует
И даже с учётом снижения населения, ситуация остаётся та же - очень низкая обеспеченность жильём, особенно соотвествующим современным требованиям, и очень малые объёмы строительства на единицу населения (даже, если численность населения считать очень пессимистично)


Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 02:01


И доказать смогут? В интернете все остается, это не кэш. Или только народ будут задалбывать "где взял"?
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 02:04

  GADFLY написав:ну мне казалось, что она нулевая, раз ничего не платили))) Сорри)))

Как это? Гетьманцов же написал, что 5%, а на иностранные активы 9.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 03:04

  remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.


Задачу воспроизводства рабочей силы еще никто не отменял. Одним из главных аспектов этого является обеспечение каждой семьи достойным современным жильем. Никому не нужен работник, который приходит на работу, переспав ночь на чердаке. Как и не нужны нам на улицах стаи бомжей и обездоленных.
Масонерия сейчас активно над этим работает.
А вы до сих пор не заметили разведпризнаки этого у себя под носом? :roll:
Докладываю о них.
1. Первичное декларирование всей вашей недвижимости.
2. Диджитализация всех аспектов жизни, в т.ч. реестров, налогов, банковской сферы и т.п.
3. Технология блокчейн.
4. Создание цифрвых денег.
5. Пилотные проекты по введению безусловного базового дохода.
6. Гаджет в каждые руки.
7. Через 2-3 года родят ИИ.
И дверка в клетке-ловушке с нами внутри захлопнется.
А что будет в ней?
А в ней вострожествует справедливость, в т.ч. и в квартирном вопросе.
Лендлордам впиндюрят такие налоги, что будут сдавать свои излишки за три копейки и еще радоваться этому. Спекуляцию жильем обложат такими налогами, что это явление потеряет всякий смысл.
Самое страшное, что спрятаться в этой цифровой клетке от Биг Бразера не сможет никто. Договориться с искусственным интеллектом тоже не получится - он взяток не берет, у него нет сердца и его ничем не искусишь.
Образованные, продвинутые и работающие люди будут жить в шикарном и дорогом жилье. Их по прогнозам будет 40% населения. З/п у них будут огромные и её будет хватать на шикарную жизнь. Остальные бездельники, малообразованные и прочие никчемные останутся за бортом. Но у общества, благодаря резко выросшей производительности труда, уже хватит ресурсов рассовать их по хрущобам и платить им базовый доход. Пусть этот баласт сидит дома смотрит сериалы и бухает. Он все равно никак непродуктивен. Главное, чтоб на улице не стучал пустыми кастрюлямию
Так что не беспокойтесь, жильём обеспечат всех. Лендлорды пусть беспокоятся со своими стояками. С ними будет серьезный разговор. Но пусть сначала задекларируются и оцифруются. :lol:
Скоро так будет во всем мире. 8)
Libo
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