При что тут так меня? Я не за станком. За станком Пауэлл.
Уточни когда спад и когда все разбьется в одночасье.
Ваша бригада обещала, что мы уже должны лежать в руинах.
Не наблюдаю.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 22:02
При что тут так меня? Я не за станком. За станком Пауэлл.
Уточни когда спад и когда все разбьется в одночасье.
Ваша бригада обещала, что мы уже должны лежать в руинах.
Не наблюдаю.
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки.
Я за индексы не отвечаю, так что это не ко мне.
Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?
Когда говорят пузырь, подразумевается, что он надут кредитными деньгами. Если играют на свои, максимум, что мы можем говорить, это о перегреве рынка, что может привести к боковику, стагнации, коррекции, но не обвалу.
Чтобы вернуться на уровень 16-ого, должны случиться события масштаба 14-ого.
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:05
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Реструктуризация, дефолт и технический дефолт это совершенно разные вещи.
Про реструктуризацию 1998 за давностью лет не гуглится. Буду признателен, если подкинете ссылки. В любом случае реструктуризация это не равно дефолту, как и дефолт не подразумевает автоматически реструктуризацию.
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:34
Таки дефолт был.
Попутно нашел научную работу на KSEс детальнейшим анализом событий 1996-1998 годов и дефолта. Россия - не при чем, хотя удобно было сослаться на нее как причину. Ищется по словам ukraine default 1998
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:36
Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текста
А, понятно. Т.е. мы всерьез должны воспринять тот факт, что вы ощущаете цены в 2021-м более высокими, чем ощущали их в 2013-м. Сильный аргумент. Скажите, а где выдают "сертификат практика"? Я тут внезапно ощутил, что трава раньше была зеленее, чем сейчас. Это что-то значит, или лучше оставлять подобные откровения при себе?
Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скорость
Вот тут вам придется разобраться, что такое кредитные деньги. Тоже с гуглом, наверно Могу дать наводку - все деньги в экономике кредитные и были ссужены центральными банками, которые их эмитируют. Так вот объем кредитных денег сегодня самый высокий в истории, как и объем надутых ими пузырей, начиная от сырья и заканчивая недвижимостью. Для американцев страшного в этом немного - возврат денег в эмиссионный центр не умешьшит их доходы. Это страна, в которой доллар всегда одного курса - 1 А вот для экономик с кредитным рейтингом non-investment и ниже отток валюты чреват дефицитом и ростом ее покупательской способности
Додано: Сер 06 жов, 2021 23:28
Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Додано: Чет 07 жов, 2021 02:01
И доказать смогут? В интернете все остается, это не кэш. Или только народ будут задалбывать "где взял"?
Додано: Чет 07 жов, 2021 02:04
Додано: Чет 07 жов, 2021 03:04
Задачу воспроизводства рабочей силы еще никто не отменял. Одним из главных аспектов этого является обеспечение каждой семьи достойным современным жильем. Никому не нужен работник, который приходит на работу, переспав ночь на чердаке. Как и не нужны нам на улицах стаи бомжей и обездоленных.
Масонерия сейчас активно над этим работает.
А вы до сих пор не заметили разведпризнаки этого у себя под носом?
Докладываю о них.
1. Первичное декларирование всей вашей недвижимости.
2. Диджитализация всех аспектов жизни, в т.ч. реестров, налогов, банковской сферы и т.п.
3. Технология блокчейн.
4. Создание цифрвых денег.
5. Пилотные проекты по введению безусловного базового дохода.
6. Гаджет в каждые руки.
7. Через 2-3 года родят ИИ.
И дверка в клетке-ловушке с нами внутри захлопнется.
А что будет в ней?
А в ней вострожествует справедливость, в т.ч. и в квартирном вопросе.
Лендлордам впиндюрят такие налоги, что будут сдавать свои излишки за три копейки и еще радоваться этому. Спекуляцию жильем обложат такими налогами, что это явление потеряет всякий смысл.
Самое страшное, что спрятаться в этой цифровой клетке от Биг Бразера не сможет никто. Договориться с искусственным интеллектом тоже не получится - он взяток не берет, у него нет сердца и его ничем не искусишь.
Образованные, продвинутые и работающие люди будут жить в шикарном и дорогом жилье. Их по прогнозам будет 40% населения. З/п у них будут огромные и её будет хватать на шикарную жизнь. Остальные бездельники, малообразованные и прочие никчемные останутся за бортом. Но у общества, благодаря резко выросшей производительности труда, уже хватит ресурсов рассовать их по хрущобам и платить им базовый доход. Пусть этот баласт сидит дома смотрит сериалы и бухает. Он все равно никак непродуктивен. Главное, чтоб на улице не стучал пустыми кастрюлямию
Так что не беспокойтесь, жильём обеспечат всех. Лендлорды пусть беспокоятся со своими стояками. С ними будет серьезный разговор. Но пусть сначала задекларируются и оцифруются.
Скоро так будет во всем мире.
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