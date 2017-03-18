Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: Потребность в жилье до сих пор огромна, спрос поменьше, но тоже есть. То, что с рынка ушла пара бюджетных массовых застройщиков, ситуацию только усугубляет и росту предложения не способствует И даже с учётом снижения населения, ситуация остаётся та же - очень низкая обеспеченность жильём, особенно соотвествующим современным требованиям, и очень малые объёмы строительства на единицу населения (даже, если численность населения считать очень пессимистично)
Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Насправді житла в Україні - повно. Якого хочеш. І для багатих, і для бідних. Населення території скорочується на 200 000 чоловік за рік. Немає для кого клепати новобуди в Єпенях та провінції.
Frant написав:Населення території скорочується на 200 000 чоловік за рік.
Больше.
Frant написав:Немає для кого клепати новобуди в Єпенях
Села и поселки (бывшие райцентры) вымирают,а Ипеня за счёт понаехов (у которых на входной билет в Киев нет пока денег) растут. Сколько есть ещё ресурса для этого - хз. Но когда-то это поутихнет. Оно уже частично затихает, так как 20 лет назад была яма рождаемости и эти нерожденные сегодняшние молодые и горячие не приедут покорять столицу и пристолицу.
Frant написав:Населення території скорочується на 200 000 чоловік за рік.
Больше.
Frant написав:Немає для кого клепати новобуди в Єпенях
Села и поселки (бывшие райцентры) вымирают,а Ипеня за счёт понаехов (у которых на входной билет в Киев нет пока денег) растут. Сколько есть ещё ресурса для этого - хз. Но когда-то это поутихнет. Оно уже частично затихает, так как 20 лет назад была яма рождаемости и эти нерожденные сегодняшние молодые и горячие не приедут покорять столицу и пристолицу.
Тут подібні розмови не вітаються))) Тут "вічний попит до небес", і "вічний дорожай"))) Для кращого розуміння, що відбувається на інших православних територіях, з тією ж управлінською їлітою: https://el-murid.livejournal.com/4907852.html
remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Задачу воспроизводства рабочей силы еще никто не отменял. Одним из главных аспектов этого является обеспечение каждой семьи достойным современным жильем. Никому не нужен работник, который приходит на работу, переспав ночь на чердаке. Как и не нужны нам на улицах стаи бомжей и обездоленных. Масонерия сейчас активно над этим работает. А вы до сих пор не заметили разведпризнаки этого у себя под носом? Докладываю о них. 1. Первичное декларирование всей вашей недвижимости. 2. Диджитализация всех аспектов жизни, в т.ч. реестров, налогов, банковской сферы и т.п. 3. Технология блокчейн. 4. Создание цифрвых денег. 5. Пилотные проекты по введению безусловного базового дохода. 6. Гаджет в каждые руки. 7. Через 2-3 года родят ИИ. И дверка в клетке-ловушке с нами внутри захлопнется. А что будет в ней? А в ней вострожествует справедливость, в т.ч. и в квартирном вопросе. Лендлордам впиндюрят такие налоги, что будут сдавать свои излишки за три копейки и еще радоваться этому. Спекуляцию жильем обложат такими налогами, что это явление потеряет всякий смысл. Самое страшное, что спрятаться в этой цифровой клетке от Биг Бразера не сможет никто. Договориться с искусственным интеллектом тоже не получится - он взяток не берет, у него нет сердца и его ничем не искусишь. Образованные, продвинутые и работающие люди будут жить в шикарном и дорогом жилье. Их по прогнозам будет 40% населения. З/п у них будут огромные и её будет хватать на шикарную жизнь. Остальные бездельники, малообразованные и прочие никчемные останутся за бортом. Но у общества, благодаря резко выросшей производительности труда, уже хватит ресурсов рассовать их по хрущобам и платить им базовый доход. Пусть этот баласт сидит дома смотрит сериалы и бухает. Он все равно никак непродуктивен. Главное, чтоб на улице не стучал пустыми кастрюлямию Так что не беспокойтесь, жильём обеспечат всех. Лендлорды пусть беспокоятся со своими стояками. С ними будет серьезный разговор. Но пусть сначала задекларируются и оцифруются. Скоро так будет во всем мире.
Спочатку Кампанелла і Оурелл, потім запечатав Уелсом з елоями і морлоками. Магістр, харе бухать, давай про кукурудзу краще .
remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Задачу воспроизводства рабочей силы еще никто не отменял. Одним из главных аспектов этого является обеспечение каждой семьи достойным современным жильем. Никому не нужен работник, который приходит на работу, переспав ночь на чердаке. Как и не нужны нам на улицах стаи бомжей и обездоленных. Масонерия сейчас активно над этим работает. А вы до сих пор не заметили разведпризнаки этого у себя под носом? Докладываю о них. 1. Первичное декларирование всей вашей недвижимости. 2. Диджитализация всех аспектов жизни, в т.ч. реестров, налогов, банковской сферы и т.п. 3. Технология блокчейн. 4. Создание цифрвых денег. 5. Пилотные проекты по введению безусловного базового дохода. 6. Гаджет в каждые руки. 7. Через 2-3 года родят ИИ. И дверка в клетке-ловушке с нами внутри захлопнется. А что будет в ней? А в ней вострожествует справедливость, в т.ч. и в квартирном вопросе. Лендлордам впиндюрят такие налоги, что будут сдавать свои излишки за три копейки и еще радоваться этому. Спекуляцию жильем обложат такими налогами, что это явление потеряет всякий смысл. Самое страшное, что спрятаться в этой цифровой клетке от Биг Бразера не сможет никто. Договориться с искусственным интеллектом тоже не получится - он взяток не берет, у него нет сердца и его ничем не искусишь. Образованные, продвинутые и работающие люди будут жить в шикарном и дорогом жилье. Их по прогнозам будет 40% населения. З/п у них будут огромные и её будет хватать на шикарную жизнь. Остальные бездельники, малообразованные и прочие никчемные останутся за бортом. Но у общества, благодаря резко выросшей производительности труда, уже хватит ресурсов рассовать их по хрущобам и платить им базовый доход. Пусть этот баласт сидит дома смотрит сериалы и бухает. Он все равно никак непродуктивен. Главное, чтоб на улице не стучал пустыми кастрюлямию Так что не беспокойтесь, жильём обеспечат всех. Лендлорды пусть беспокоятся со своими стояками. С ними будет серьезный разговор. Но пусть сначала задекларируются и оцифруются. Скоро так будет во всем мире.