Libo написав:

remark написав: Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы. Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.

Задачу воспроизводства рабочей силы еще никто не отменял. Одним из главных аспектов этого является обеспечение каждой семьи достойным современным жильем. Никому не нужен работник, который приходит на работу, переспав ночь на чердаке. Как и не нужны нам на улицах стаи бомжей и обездоленных.Масонерия сейчас активно над этим работает.А вы до сих пор не заметили разведпризнаки этого у себя под носом?Докладываю о них.1. Первичное декларирование всей вашей недвижимости.2. Диджитализация всех аспектов жизни, в т.ч. реестров, налогов, банковской сферы и т.п.3. Технология блокчейн.4. Создание цифрвых денег.5. Пилотные проекты по введению безусловного базового дохода.6. Гаджет в каждые руки.7. Через 2-3 года родят ИИ.И дверка в клетке-ловушке с нами внутри захлопнется.А что будет в ней?А в ней вострожествует справедливость, в т.ч. и в квартирном вопросе.Лендлордам впиндюрят такие налоги, что будут сдавать свои излишки за три копейки и еще радоваться этому. Спекуляцию жильем обложат такими налогами, что это явление потеряет всякий смысл.Самое страшное, что спрятаться в этой цифровой клетке от Биг Бразера не сможет никто. Договориться с искусственным интеллектом тоже не получится - он взяток не берет, у него нет сердца и его ничем не искусишь.Образованные, продвинутые и работающие люди будут жить в шикарном и дорогом жилье. Их по прогнозам будет 40% населения. З/п у них будут огромные и её будет хватать на шикарную жизнь. Остальные бездельники, малообразованные и прочие никчемные останутся за бортом. Но у общества, благодаря резко выросшей производительности труда, уже хватит ресурсов рассовать их по хрущобам и платить им базовый доход. Пусть этот баласт сидит дома смотрит сериалы и бухает. Он все равно никак непродуктивен. Главное, чтоб на улице не стучал пустыми кастрюлямиюТак что не беспокойтесь, жильём обеспечат всех. Лендлорды пусть беспокоятся со своими стояками. С ними будет серьезный разговор. Но пусть сначала задекларируются и оцифруются.Скоро так будет во всем мире.