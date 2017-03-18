|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:11
roberto dark написав: Персонажі звичайно різні, я ж не спорю, але вихваляння та категоричне протиставлення своєї думки вище своїх оппонентів зашкалює приблизно однаково.
предлагаю заканчивать кормить местных троллей и тянуть на эту ветку рефлексию по поводу личности абсолютно ненужного здесь акурта
спасибо за понимание
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9925
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1311 раз.
- Подякували: 2237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:19
kingkongovets написав:
roberto dark написав: Персонажі звичайно різні, я ж не спорю, але вихваляння та категоричне протиставлення своєї думки вище своїх оппонентів зашкалює приблизно однаково.
предлагаю заканчивать кормить местных троллей и тянуть на эту ветку рефлексию по поводу личности абсолютно ненужного здесь акурта
спасибо за понимание
ККц, я тобі був би вельми вдячний,як би ти перестав би тягнути сюди фотки Києва 1960-х років та новини з держадміністрації, в якій ти пасешся.
Як не дивно, ми також вміємо читати новини.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22343
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 2327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:24
Frant написав:
Тут подібні розмови не вітаються)))
Тут "вічний попит до небес", і "вічний дорожай")))
Иностранцы тоже довольно активно покупают и их влияние на рынок тоже следует учитывать.
Обратите внимание насколько больше стало иностранцев в крупных городах. Индусы, арабы, корейцы, китайцы....
Я знаю лично одного настоящего украинцы, ныне живущего и имеющего гражданство в Израиле, покупающего 5ю квартиру в Украине и планирующий вернуться на ПМЖ сюда, как только решит закончить там работу.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 462
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21513
|3940114
|
|
|685
|341824
|
|
|20
|49927
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|