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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8664866586668667

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав: Персонажі звичайно різні, я ж не спорю, але вихваляння та категоричне протиставлення своєї думки вище своїх оппонентів зашкалює приблизно однаково.
предлагаю заканчивать кормить местных троллей и тянуть на эту ветку рефлексию по поводу личности абсолютно ненужного здесь акурта
спасибо за понимание
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:19

  kingkongovets написав:
roberto dark написав: Персонажі звичайно різні, я ж не спорю, але вихваляння та категоричне протиставлення своєї думки вище своїх оппонентів зашкалює приблизно однаково.
предлагаю заканчивать кормить местных троллей и тянуть на эту ветку рефлексию по поводу личности абсолютно ненужного здесь акурта
спасибо за понимание

ККц, я тобі був би вельми вдячний,як би ти перестав би тягнути сюди фотки Києва 1960-х років та новини з держадміністрації, в якій ти пасешся.

Як не дивно, ми також вміємо читати новини.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:24

  Frant написав:Тут подібні розмови не вітаються)))
Тут "вічний попит до небес", і "вічний дорожай")))


Иностранцы тоже довольно активно покупают и их влияние на рынок тоже следует учитывать.
Обратите внимание насколько больше стало иностранцев в крупных городах. Индусы, арабы, корейцы, китайцы....
Я знаю лично одного настоящего украинцы, ныне живущего и имеющего гражданство в Израиле, покупающего 5ю квартиру в Украине и планирующий вернуться на ПМЖ сюда, как только решит закончить там работу.
alex_dvornichenko
 
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