Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Тут подібні розмови не вітаються))) Тут "вічний попит до небес", і "вічний дорожай")))
Иностранцы тоже довольно активно покупают и их влияние на рынок тоже следует учитывать. Обратите внимание насколько больше стало иностранцев в крупных городах. Индусы, арабы, корейцы, китайцы.... Я знаю лично одного настоящего украинцы, ныне живущего и имеющего гражданство в Израиле, покупающего 5ю квартиру в Украине и планирующий вернуться на ПМЖ сюда, как только решит закончить там работу.
remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ. Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ. Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
искушенным тоже кэш с аренды их стояков надо куда то девать
Мировой экономике грозит стагфляция, но опыт 1970-х нам не поможет. (Источник: The Economist) Соответственно, прошлый опыт не является самым четким критерием, через призму которого стоит рассматривать факторы, воздействующие на мировую экономику. Мир кардинально изменился с 1970-х годов, и глобализация создала огромную взаимосвязанную сеть. Теперь систему ждут новые, уникальные испытания. https://www.profinance.ru/news/2021/10/ ... ozhet.html
У трейдеров есть такая поговорка, что то типа...в мире нет такой компании, которой стагфляционные ножницы не смогу отрезать яйки.
remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ. Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
искушенным тоже кэш с аренды их стояков надо куда то девать
Одно дело грести Круши по 15кгрн стояками и Кардинал, как Хьюм купил, по 1100, а другое втариваться для заработка по нынешним ценам, тем более на г0вно в ипенях(КАНовские цукатные кварталы за забором я считаю таковым), тем более ремонт сейчас приличный! не имеет сроков вменяемых! отбития. У вас другой выхлоп и тема/принцип работы и не все туда влезть могут и хотят, даже с чемоданом кэша.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 07 жов, 2021 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:На самом деле строят мало, при куда меньшей обеспеченности жильём, чем той же Европе и США, ещё меньшим уровнем обеспеченности современным комфортным жильём (из общего жилого фонда немалая часть - халупы без удобств), строят на единицу населения в разы меньше. Потребность в жилье до сих пор огромна, спрос поменьше, но тоже есть. То, что с рынка ушла пара бюджетных массовых застройщиков, ситуацию только усугубляет и росту предложения не способствует И даже с учётом снижения населения, ситуация остаётся та же - очень низкая обеспеченность жильём, особенно соотвествующим современным требованиям, и очень малые объёмы строительства на единицу населения (даже, если численность населения считать очень пессимистично)