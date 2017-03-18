Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Тут подібні розмови не вітаються))) Тут "вічний попит до небес", і "вічний дорожай")))
Иностранцы тоже довольно активно покупают и их влияние на рынок тоже следует учитывать. Обратите внимание насколько больше стало иностранцев в крупных городах. Индусы, арабы, корейцы, китайцы.... Я знаю лично одного настоящего украинцы, ныне живущего и имеющего гражданство в Израиле, покупающего 5ю квартиру в Украине и планирующий вернуться на ПМЖ сюда, как только решит закончить там работу.
remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ. Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ. Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
искушенным тоже кэш с аренды их стояков надо куда то девать
Мировой экономике грозит стагфляция, но опыт 1970-х нам не поможет. (Источник: The Economist) Соответственно, прошлый опыт не является самым четким критерием, через призму которого стоит рассматривать факторы, воздействующие на мировую экономику. Мир кардинально изменился с 1970-х годов, и глобализация создала огромную взаимосвязанную сеть. Теперь систему ждут новые, уникальные испытания. https://www.profinance.ru/news/2021/10/ ... ozhet.html
У трейдеров есть такая поговорка, что то типа...в мире нет такой компании, которой стагфляционные ножницы не смогу отрезать яйки.
remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ. Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
искушенным тоже кэш с аренды их стояков надо куда то девать
Одно дело грести Круши по 15кгрн стояками и Кардинал, как Хьюм купил, по 1100, а другое втариваться для заработка по нынешним ценам, тем более на г0вно в ипенях(КАНовские цукатные кварталы за забором я считаю таковым), тем более ремонт сейчас приличный! не имеет сроков вменяемых! отбития. У вас другой выхлоп и тема/принцип работы и не все туда влезть могут и хотят, даже с чемоданом кэша.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 07 жов, 2021 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Чукча2 написав:Мировой экономике грозит стагфляция, но опыт 1970-х нам не поможет. (Источник: The Economist) Соответственно, прошлый опыт не является самым четким критерием, через призму которого стоит рассматривать факторы, воздействующие на мировую экономику. Мир кардинально изменился с 1970-х годов, и глобализация создала огромную взаимосвязанную сеть. Теперь систему ждут новые, уникальные испытания. https://www.profinance.ru/news/2021/10/ ... ozhet.html
У трейдеров есть такая поговорка, что то типа...в мире нет такой компании, которой стагфляционные ножницы не смогу отрезать яйки.
Поговорка опять-таки в 70е появилась. Соответственно ее актуальность см выше.
GADFLY написав:да что ты говоришь))) Была реструктуризация ГЛУБОКАЯ и очень длинная. Это и есть тех.дефолт. В Параше был, к слову, такой же. Но объемы немного другие
Реструктуризация, дефолт и технический дефолт это совершенно разные вещи.
Про реструктуризацию 1998 за давностью лет не гуглится. Буду признателен, если подкинете ссылки. В любом случае реструктуризация это не равно дефолту, как и дефолт не подразумевает автоматически реструктуризацию.
Попутно нашел научную работу на KSEс детальнейшим анализом событий 1996-1998 годов и дефолта. Россия - не при чем, хотя удобно было сослаться на нее как причину. Ищется по словам ukraine default 1998
Где же в статье про дефолт? Местным банкам предложили хорошие условия реструктуризации, на которые они добровольно согласились - это официальная версия. Банки в кулуарах пожаловались, что не добровольно, а добровольно-принудительно. Мы же знаем как работала/работает система, но никто в суд не пошел и в публичную плоскость вопрос не вынес. В итоге все все получили с процентами. Иностранных держателей бумаг вообще никак не ущемили.
Debt restructuring is one of the conditions the IMF has imposed on Ukraine to receive further tranches of the $2.2 billion loan. The first $257 million tranche was handed over last week.
The condition has placed the IMF at loggerheads with foreign holders of Ukrainian T-Bills, who would prefer to receive their money now than see their debts restructured.
On the outside, the deal is much more attractive than the conversion deal fed to non-residents in Russia. There, foreigners were forced to automatically swallow 66 percent losses. Here, investors actually stand to gain from the conversion.
Faceless написав: Потребность в жилье до сих пор огромна, спрос поменьше, но тоже есть. То, что с рынка ушла пара бюджетных массовых застройщиков, ситуацию только усугубляет и росту предложения не способствует И даже с учётом снижения населения, ситуация остаётся та же - очень низкая обеспеченность жильём, особенно соотвествующим современным требованиям, и очень малые объёмы строительства на единицу населения (даже, если численность населения считать очень пессимистично)
Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Ну, про "большинство здешних инвесторов", думаю, вы сильно преувеличиваете. Достаточно глянуть ветку "вести с полей" Про спекулятивный спрос с целью наживы - спекуляция все равно в итоге заканчивается продажей конечному потребителю (не важно, для себя или в аренду) - пустыми" стояки"в домах не стоят