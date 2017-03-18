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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:24

  Frant написав:Тут подібні розмови не вітаються)))
Тут "вічний попит до небес", і "вічний дорожай")))


Иностранцы тоже довольно активно покупают и их влияние на рынок тоже следует учитывать.
Обратите внимание насколько больше стало иностранцев в крупных городах. Индусы, арабы, корейцы, китайцы....
Я знаю лично одного настоящего украинцы, ныне живущего и имеющего гражданство в Израиле, покупающего 5ю квартиру в Украине и планирующий вернуться на ПМЖ сюда, как только решит закончить там работу.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:08

Як не натрапити на шахраїв?)))

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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:11

  remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.

Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ.
Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Сейчас через ипотеку

Так іпотека зараз, наче, не дуже працює, нє?))
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.

Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ.
Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
искушенным тоже кэш с аренды их стояков надо куда то девать
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мировой экономике грозит стагфляция, но опыт 1970-х нам не поможет. (Источник: The Economist)
Соответственно, прошлый опыт не является самым четким критерием, через призму которого стоит рассматривать факторы, воздействующие на мировую экономику. Мир кардинально изменился с 1970-х годов, и глобализация создала огромную взаимосвязанную сеть. Теперь систему ждут новые, уникальные испытания.
https://www.profinance.ru/news/2021/10/ ... ozhet.html

У трейдеров есть такая поговорка, что то типа...в мире нет такой компании, которой стагфляционные ножницы не смогу отрезать яйки.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:45

  kingkongovets написав:
UA написав:
  remark написав:Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.

Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ.
Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
искушенным тоже кэш с аренды их стояков надо куда то девать

Одно дело грести Круши по 15кгрн стояками и Кардинал, как Хьюм купил, по 1100, а другое втариваться для заработка по нынешним ценам, тем более на г0вно в ипенях(КАНовские цукатные кварталы за забором я считаю таковым), тем более ремонт сейчас приличный! не имеет сроков вменяемых! отбития.
У вас другой выхлоп и тема/принцип работы и не все туда влезть могут и хотят, даже с чемоданом кэша.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 07 жов, 2021 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:22

  Чукча2 написав:Мировой экономике грозит стагфляция, но опыт 1970-х нам не поможет. (Источник: The Economist)
Соответственно, прошлый опыт не является самым четким критерием, через призму которого стоит рассматривать факторы, воздействующие на мировую экономику. Мир кардинально изменился с 1970-х годов, и глобализация создала огромную взаимосвязанную сеть. Теперь систему ждут новые, уникальные испытания.
https://www.profinance.ru/news/2021/10/ ... ozhet.html

У трейдеров есть такая поговорка, что то типа...в мире нет такой компании, которой стагфляционные ножницы не смогу отрезать яйки.

Поговорка опять-таки в 70е появилась. Соответственно ее актуальность см выше.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:27

  adeges написав:
  Vlad442 написав:
  GADFLY написав:да что ты говоришь))) Была реструктуризация ГЛУБОКАЯ и очень длинная. Это и есть тех.дефолт. В Параше был, к слову, такой же. Но объемы немного другие

Реструктуризация, дефолт и технический дефолт это совершенно разные вещи.

Про реструктуризацию 1998 за давностью лет не гуглится. Буду признателен, если подкинете ссылки. В любом случае реструктуризация это не равно дефолту, как и дефолт не подразумевает автоматически реструктуризацию.


Таки дефолт был.

https://www.kyivpost.com/article/conten ... t-675.html

Попутно нашел научную работу на KSEс детальнейшим анализом событий 1996-1998 годов и дефолта. Россия - не при чем, хотя удобно было сослаться на нее как причину. Ищется по словам ukraine default 1998

Где же в статье про дефолт? Местным банкам предложили хорошие условия реструктуризации, на которые они добровольно согласились - это официальная версия. Банки в кулуарах пожаловались, что не добровольно, а добровольно-принудительно. Мы же знаем как работала/работает система, но никто в суд не пошел и в публичную плоскость вопрос не вынес. В итоге все все получили с процентами.
Иностранных держателей бумаг вообще никак не ущемили.
Debt restructuring is one of the conditions the IMF has imposed on Ukraine to receive further tranches of the $2.2 billion loan. The first $257 million tranche was handed over last week.

The condition has placed the IMF at loggerheads with foreign holders of Ukrainian T-Bills, who would prefer to receive their money now than see their debts restructured.

On the outside, the deal is much more attractive than the conversion deal fed to non-residents in Russia. There, foreigners were forced to automatically swallow 66 percent losses. Here, investors actually stand to gain from the conversion.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:
  Faceless написав: Потребность в жилье до сих пор огромна, спрос поменьше, но тоже есть. То, что с рынка ушла пара бюджетных массовых застройщиков, ситуацию только усугубляет и росту предложения не способствует
И даже с учётом снижения населения, ситуация остаётся та же - очень низкая обеспеченность жильём, особенно соотвествующим современным требованиям, и очень малые объёмы строительства на единицу населения (даже, если численность населения считать очень пессимистично)


Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.


Ну, про "большинство здешних инвесторов", думаю, вы сильно преувеличиваете. Достаточно глянуть ветку "вести с полей"
Про спекулятивный спрос с целью наживы - спекуляция все равно в итоге заканчивается продажей конечному потребителю (не важно, для себя или в аренду) - пустыми" стояки"в домах не стоят
Faceless
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