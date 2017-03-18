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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:34
kingkongovets написав: UA написав: remark написав:
Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ.
Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
искушенным тоже кэш с аренды их стояков надо куда то девать
Та кто там вышел, несколько тысяч человек условно среднего класса на всю страну да их через рассрочки от застройщиков вышло на порядок больше. Тем более, кто оценил, кто из них искушённый, кто нет
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:38
zРадио написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Вы понятия не имеете
После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки
Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текста
Ну да, ну да. После этого эпик фейла это был смех сквозь слезы, когда вы не смогли ответить на простые вопросы из теории вероятностей, термины из которой использовали.
zРадио написав: Vlad442 написав:
Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?
Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скорость
Теперь переверните ваше утверждение. Почему после затяжного падения с 2008 по 2016 не может быть не менее затяжной рост с 2017 по 2023...25? Я не утверждаю, что так будет, но то, что вы полностью откидываете эту возможность, говорит о том, что вы не можете трезво оценивать ситуацию и, как в случае с матожиданием или парапланированием, когда вас явно поймали, продолжаете упорствовать.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:46
инфа из кана - до конца этого года продажи по лыбедской не начнутся
никаких доп каментов по поводу многократного перенесения сроков источник не дал
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:12
kingkongovets написав:
инфа из кана - до конца этого года продажи по лыбедской не начнутся
никаких доп каментов по поводу многократного перенесения сроков источник не дал
Я думаю апгрейдят проект, новые плюшки добавляют и выкатят в итоге такой ценник, что волосы дыбом встанут.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:13
Vlad442 написав:
Ну да, ну да. После этого эпик фейла это был смех сквозь слезы, когда вы не смогли ответить на простые вопросы из теории вероятностей, термины из которой использовали
На простые вопросы, которые вы не смогли сформулировать
Я вам предложил почитать решение ряда задач из теории случайной величины типа подбрасывания костей, рулетки и пр. Вам это делать леньки - лучше ворчать на оппонента. Увы, нельзя объяснить человеку, не понимающему основ распределения вероятностей, что такое матожидание
Vlad442 написав:
Теперь переверните ваше утверждение. Почему после затяжного падения с 2008 по 2016 не может быть не менее затяжной рост с 2017 по 2023...25? Я не утверждаю, что так будет, но то, что вы полностью откидываете эту возможность, говорит о том, что вы не можете трезво оценивать ситуацию и, как в случае с матожиданием или парапланированием, когда вас явно поймали, продолжаете упорствовать.
Ой вэй... Вы - неработающий лорд. Точнее лорд, считающий сдачу нескольких квартир в аренду работой
Вам негде упражнять мозги. Кого вы и где поймали - арендатора на неуплате коммуналки? Вам самому не смешно? Обижайтесь, не обижайтесь, но человек, не практикующий аналитическую работу, не может в ней преуспеть. Вы в каждом споре пытаетесь выехать на общих знаниях средней и высшей советской школы. Это весь ваш багаж знаний. Собственно, поэтому даже в голову не пришло, что коррекция может наступать не только по времени, но также по ценовому уровню и динамике
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:19
Зрадио все более агрессивным становится. То ли еще будет через 12 месяцев, если эпическое 30-месячное парапланирование так и не завершится обвалом.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:20
airmax78 написав:
Зрадио все более агрессивным становится. То ли еще будет через 12 месяцев, если 30-месячное парапланирование так и не завершится обвалом.
Ты почитай для разнообразия, что несет Влад
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:22
zРадио написав: airmax78 написав:
Зрадио все более агрессивным становится. То ли еще будет через 12 месяцев, если 30-месячное парапланирование так и не завершится обвалом.
Ты почитай для разнообразия, что несет Влад
А что такого? Допускает продолжение роста до 23-25 года. Пока, вполне обоснованно.
Хотя признаюсь честно: мне самому этот рост уже надоел и меня он бесит. Потому что таки большая часть средств у меня не в недвиге. И меня очень напрягают очереди под отделами продаж и нездоровый ажиотаж вокруг выхода каждого нового более-менее живого проекта. Хотя я знаю, что в развитых странах, например в Голландии, бывает что и аукционы и лотереи по новым объектам застройщики устраивают. Потому квартир мало, а желающих купить - вагон. Друг мой именно в такой лотерее в свое время участвовал.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 07 жов, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:24
Faceless написав:
Про спекулятивный спрос с целью наживы - спекуляция все равно в итоге заканчивается продажей конечному потребителю (не важно, для себя или в аренду) - пустыми" стояки"в домах не стоят
чи не п.Фейслес писав пару років назад, що в Івано-Франківську бурштинщики і пастухи - скуповують пачками стояки в новобудах, і вони роками стоять?
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:24
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Зрадио все более агрессивным становится. То ли еще будет через 12 месяцев, если 30-месячное парапланирование так и не завершится обвалом.
Ты почитай для разнообразия, что несет Влад
А что такого? Допускает продолжение роста до 23-25 года. Пока, вполне обоснованно.
Ну в таком случае и в моем комментарии ты должен был прочитать "допускает коррекцию". Но ты у одних в глазу высматриваешь соринки, у других - бревна пропускаешь
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 07 жов, 2021 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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