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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:24
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:31
airmax78 написав:
Вопрос же в объемах продажи и покупки. По 50+ я покупал какие-то копейки уже. В целом поза по битку у меня в очень хорошем плюсе.
а тесла есть?
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trololo
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adevv
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