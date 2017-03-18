Vlad442 написав:

zРадио написав: Vlad442 написав: После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки



Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текста Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текста

zРадио написав: Vlad442 написав: Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого? Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?



Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скорость

Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скорость

Ну да, ну да. После этого эпик фейла это был смех сквозь слезы, когда вы не смогли ответить на простые вопросы из теории вероятностей, термины из которой использовали.Теперь переверните ваше утверждение. Почему после затяжного падения с 2008 по 2016 не может быть не менее затяжной рост с 2017 по 2023...25? Я не утверждаю, что так будет, но то, что вы полностью откидываете эту возможность, говорит о том, что вы не можете трезво оценивать ситуацию и, как в случае с матожиданием или парапланированием, когда вас явно поймали, продолжаете упорствовать.