Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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GADFLY написав:Азиатский кризис, который мы встретили первым дефолтом и просадкой гривны - ОН КАКОЙ был? ДОЛГОВОЙ? А 2008 года? ТОже долговой? Просто вот интересно)))
Да долговые, тогда как кризис доткомов или ковидный кризис имели другую основу.
PS Азиатский кризис вы встретили первым дефолтом, а не мы.
да? А я думал что кризис 2008 года - это кризис перепроизводства, как по Дерипаске. По Азиатам- там немного другая истрия. Ну да ладно))) а почему я встретил, а не мы?))) [/quote] стисьняюся спросить, а что конкретно перепроизвели пиндосы к 2008 году, субстандартные ипотеки и деривативы?..[/quote]
а ты не стесняйся. Амеры просто были триггером и показательным выступлением-они первые треснули. в 2008 году в мире было произведено куева туча производных инструментов, в том числе и твои CDS, СDO,портфель которых был просто уже неуправляемым и никто не знал истинного его размера, понижены стандарты оценки качества заемщиков, банки выдавали налево и направо левые кредиты, особенно физикам, потом продавали секьюритизированные активы под это голодным к риску фондам (даже у нас продавались пулы кредитов физикам буржуям под CLN и т.д.) и т.д. И все это было сделано только ради оного- СТИМУЛИРВАТЬ потребление. Потому что было перепроизводство всего и вся... В итоге первыми хрустнули амеры-потому что они были самые надутые и порвало там, где тонко, ну и потянуло всех. В общем, копай глубже, а не смотри на поверхность. И читай Дерипаску))) И посмотри, как все изменилось после 2008 года. Базели и т.д.
Vlad442 написав:После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки
Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текста
Ну да, ну да. После этого эпик фейла это был смех сквозь слезы, когда вы не смогли ответить на простые вопросы из теории вероятностей, термины из которой использовали.
zРадио написав:
Vlad442 написав:Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?
Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скорость
Теперь переверните ваше утверждение. Почему после затяжного падения с 2008 по 2016 не может быть не менее затяжной рост с 2017 по 2023...25? Я не утверждаю, что так будет, но то, что вы полностью откидываете эту возможность, говорит о том, что вы не можете трезво оценивать ситуацию и, как в случае с матожиданием или парапланированием, когда вас явно поймали, продолжаете упорствовать.
чому потерли відповідь про віддік капіталу і депопуляцію?