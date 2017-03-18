Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
GADFLY написав:Азиатский кризис, который мы встретили первым дефолтом и просадкой гривны - ОН КАКОЙ был? ДОЛГОВОЙ? А 2008 года? ТОже долговой? Просто вот интересно)))
Да долговые, тогда как кризис доткомов или ковидный кризис имели другую основу.
PS Азиатский кризис вы встретили первым дефолтом, а не мы.
да? А я думал что кризис 2008 года - это кризис перепроизводства, как по Дерипаске. По Азиатам- там немного другая истрия. Ну да ладно))) а почему я встретил, а не мы?))) [/quote] стисьняюся спросить, а что конкретно перепроизвели пиндосы к 2008 году, субстандартные ипотеки и деривативы?..[/quote]
а ты не стесняйся. Амеры просто были триггером и показательным выступлением-они первые треснули. в 2008 году в мире было произведено куева туча производных инструментов, в том числе и твои CDS, СDO,портфель которых был просто уже неуправляемым и никто не знал истинного его размера, понижены стандарты оценки качества заемщиков, банки выдавали налево и направо левые кредиты, особенно физикам, потом продавали секьюритизированные активы под это голодным к риску фондам (даже у нас продавались пулы кредитов физикам буржуям под CLN и т.д.) и т.д. И все это было сделано только ради оного- СТИМУЛИРВАТЬ потребление. Потому что было перепроизводство всего и вся... В итоге первыми хрустнули амеры-потому что они были самые надутые и порвало там, где тонко, ну и потянуло всех. В общем, копай глубже, а не смотри на поверхность. И читай Дерипаску))) И посмотри, как все изменилось после 2008 года. Базели и т.д.
Vlad442 написав:После истории как вы сели в лужу с матожиданием (использовали термин совсем не понимая его значения, а потом слились с неоднократным повторением "вы ничего не понимаете"), я не могу воспринимать эти слова без улыбки
Ржу. Вы тогда побежали гуглить термин "матожидание" быстрее, чем сейчас "дефолт 1998-го". Кстати, чем смог, я тогда помог - вы сами отказались прочитать десяток страниц текста
Ну да, ну да. После этого эпик фейла это был смех сквозь слезы, когда вы не смогли ответить на простые вопросы из теории вероятностей, термины из которой использовали.
zРадио написав:
Vlad442 написав:Почему вы считаете справедливыми цены 16-ого года, а не 13-ого?
Я так не считаю. Но, имея опыт анализа динамики цен на различные активы, я твердо уверен, что лимит роста без коррекции небесконечен, и чем дольше ее нет, тем агрессивней будет ее глубина и, зачастую (но не всегда), скорость
Теперь переверните ваше утверждение. Почему после затяжного падения с 2008 по 2016 не может быть не менее затяжной рост с 2017 по 2023...25? Я не утверждаю, что так будет, но то, что вы полностью откидываете эту возможность, говорит о том, что вы не можете трезво оценивать ситуацию и, как в случае с матожиданием или парапланированием, когда вас явно поймали, продолжаете упорствовать.
чому потерли відповідь про віддік капіталу і депопуляцію?
airmax78 написав:https://censor.net/ru/resonance/3292545/povniyi_metsger_yak_zarobiti_7_mlyionv_2_kvartiri_v_turechchin_ta_span_zayiti_v_zelenu_energetiku_yi Читаю это все и ржу в голос с местных #банько топивших за Зе #оннетакой #ондругой
все так ведут бизнес. ты пишешь чтобы мы вкладывали деньги в коррупцию застройщиков? За Киевом в разы дешевле.
airmax78 написав:https://censor.net/ru/resonance/3292545/povniyi_metsger_yak_zarobiti_7_mlyionv_2_kvartiri_v_turechchin_ta_span_zayiti_v_zelenu_energetiku_yi Читаю это все и ржу в голос с местных #банько топивших за Зе #оннетакой #ондругой
все так ведут бизнес. ты пишешь чтобы мы вкладывали деньги в коррупцию застройщиков? За Киевом в разы дешевле.
Особливо - в лісових селах Житомирщини і Чернігівщини. За пару тисяч доларів можна купити житло)))
kingkongovets написав:инфа из кана - до конца этого года продажи по лыбедской не начнутся никаких доп каментов по поводу многократного перенесения сроков источник не дал
Я думаю апгрейдят проект, новые плюшки добавляют и выкатят в итоге такой ценник, что волосы дыбом встанут.
Никонов всю дорогу плюется, что не все с кэшем могут купить у него, так как не могут подтвердить происхождение денег, на кого цены он точит на ФОПов и Айти, а может на непуганных кредитчиков, а может спекули, те которые стартовали в файне со штуцера и через полгода вышли на 1800у.е. Может матрацники за месяц старта налоговой амнистии отбелились и ждут Лыбедскую? Для кого ценниики?
kingkongovets написав:инфа из кана - до конца этого года продажи по лыбедской не начнутся никаких доп каментов по поводу многократного перенесения сроков источник не дал
Я думаю апгрейдят проект, новые плюшки добавляют и выкатят в итоге такой ценник, что волосы дыбом встанут.
Никонов всю дорогу плюется, что не все с кэшем могут купить у него, так как не могут подтвердить происхождение денег, на кого цены он точит на ФОПов и Айти, а может на непуганных кредитчиков, а может спекули, те которые стартовали в файне со штуцера и через полгода вышли на 1800у.е. Может матрацники за месяц старта налоговой амнистии отбелились и ждут Лыбедскую? Для кого ценниики?
файна - это вообще зашквар, лепят дома из чего попало и умудряются по такой цене продавать
Проект городских исследований «ЛУН Місто» представил интерактивную версию карты многоквартирной жилой застройки Киева с указанием годов постройки и цветовым кодированием периода застройки.
«Сейчас, по данным ЛУН, в Киеве 170 новостроек на разных стадиях строительства. Для того, чтобы понять, много это или мало, специалисты решили показать, как строился город. На карте изображены жилые многоэтажные дома, которые сохранились до сегодняшнего дня начиная с первой половины XIX века», — говорится в сообщении компании.
Создатели поясняют, что в Украине не существует единого официального реестра возраста домов, потому для создания карты специалистам пришлось объединить данные из всех проектов ЛУН, в частности портала Flatfy, для которого в течение последних лет был сфотографирован каждый дом города.
Всего для создания карты была обработана информация о 14 тысячах столичных домов. Светло-желтым цветом на карте изображены запланированы на ближайшие пять лет новостройки, согласно данным ЛУН.
Помимо этого, создатели опубликовали видео, иллюстрирующее хронологию застройки Киева.
airmax78 написав:https://censor.net/ru/resonance/3292545/povniyi_metsger_yak_zarobiti_7_mlyionv_2_kvartiri_v_turechchin_ta_span_zayiti_v_zelenu_energetiku_yi Читаю это все и ржу в голос с местных #банько топивших за Зе #оннетакой #ондругой
все так ведут бизнес. ты пишешь чтобы мы вкладывали деньги в коррупцию застройщиков? За Киевом в разы дешевле.
Особливо - в лісових селах Житомирщини і Чернігівщини. За пару тисяч доларів можна купити житло)))