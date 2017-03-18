в ленте стал часто мелькать таряновский тизер с чем то, напоминающим «лондонский огурец» мэри-экс, никто не в курсе где это будет строиться?
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:04
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в ленте стал часто мелькать таряновский тизер с чем то, напоминающим «лондонский огурец» мэри-экс, никто не в курсе где это будет строиться?
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:16
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:29
Искушенные притормозили.
Так видится с моей колокольни.
Но неискушенных так много, что рынок этого особо не заметил.
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:43
Повно. Наберіть в Лун.уа. Житомирська обл, Чернігівська обл.
Флаймен скупає ці хати, що поблизу лінії електрички. Буде там селити успішних)))
Ви дійсно хочете купити собі геморой за дві тисячі доларів???
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:52
Варіанти приведіть за пару тисяч?[/quote]
Повно. Наберіть в Лун.уа. Житомирська обл, Чернігівська обл.
Флаймен скупає ці хати, що поблизу лінії електрички. Буде там селити успішних)))
Ви дійсно хочете купити собі геморой за дві тисячі доларів???[/quote]
Мені лише цікаво, чи справді ще є такі ціни?
А Флай викупає хати цілеспрямовано, спалюючи всі мости, щоб селюки не мали шансів повертатися в села, а знімали у нього кавалірки)
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:01
встречался последние дни с руководителями крупных иностранных концернов.
Говорят, что ценам таки еще придется немного отрасти, из-за чокнутой стоимости сырья - в основном нефтегаз (речь шла о полимерах и прочих композитах). Но комбинаты столкнулись с "забытым старым" эффектом - цены уперлись в спрос. И комбинатам приходится часть подорожания коммодов брать на себя - себестоимость выросла на 10%, цену подняли на 5. Также предлагают действовать нам.
Но мы так не хотим. Опыт показал, что когда в кризисы мы действовали подобным макаром, клиентов больше не становилось, просто падала выручка.
На рынке бетона ситуация схожа - предложение уменьшилось, терять доход никто не хочет.
Просто будут меньше строить, но гривневую цену сохранят. Сильная девальвация может сильно поменять расклады, но вероятность такового расклада до весны 2022 оцениваем меньше 30%.
Наши текущие действия, в отсутствии делового сезона: 1) оптимизация складских запасов, корректировка прогнозов 2) снижение долговой нагрузки, за счет уменьшения складов и прочих расходов
Мы ждем стагфляции.
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен, сейчас битва складов. Склады так сильно опускают цены, что я все выкупаю у них. И перепродаю за дорого.
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:10
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:12
Смотря какие товары. В США поднялись некоторые товары. И контейнеры через Китай и идут 2-4 месяца и они подорожали на 50%. Я озолочусь.
Распродаж в США сейчас нету. И в случае не продажи, можно выйти в "ноль" легко.
Контейнер еще надо льготно расстаможить
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:21
Айти?
Айтишники не зарабатывают столько чтобы двушку покупать за 150тыс.
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