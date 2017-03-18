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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:29
kingkongovets написав: UA написав: remark написав:
Это у кого такая потребность в жилье, у тех кто никогда не сможет его купить или у большинства здешних инвесторов запакованных двумя, тремя, а то и целыми стояками квартир, но уже анализирующих, что после двух годов роста брать неохота, так как маржа уже не та. Спрос был спекулятивный с целью наживы.
Сейчас через ипотеку на рынок недвижимости вышел неискушенный в финансовых вопросах народ.
Они уже отошли от банкопада 2014-2017 годов, накопили на первый взнос и готовы к новому этапу перераспределения денег.
искушенным тоже кэш с аренды их стояков надо куда то девать
Искушенные притормозили.
Так видится с моей колокольни.
Но неискушенных так много, что рынок этого особо не заметил.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:43
remark написав: Frant написав: proftpd66 написав:
все так ведут бизнес.
ты пишешь чтобы мы вкладывали деньги в коррупцию застройщиков? За Киевом в разы дешевле.
Особливо - в лісових селах Житомирщини і Чернігівщини.
За пару тисяч доларів можна купити житло)))
Варіанти приведіть за пару тисяч?
Повно. Наберіть в Лун.уа. Житомирська обл, Чернігівська обл.
Флаймен скупає ці хати, що поблизу лінії електрички. Буде там селити успішних)))
Ви дійсно хочете купити собі геморой за дві тисячі доларів???
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:52
Frant написав:
Особливо - в лісових селах Житомирщини і Чернігівщини.
За пару тисяч доларів можна купити житло)))
Варіанти приведіть за пару тисяч?[/quote]
Повно. Наберіть в Лун.уа. Житомирська обл, Чернігівська обл.
Флаймен скупає ці хати, що поблизу лінії електрички. Буде там селити успішних)))
Ви дійсно хочете купити собі геморой за дві тисячі доларів???[/quote]
Мені лише цікаво, чи справді ще є такі ціни?
А Флай викупає хати цілеспрямовано, спалюючи всі мости, щоб селюки не мали шансів повертатися в села, а знімали у нього кавалірки)
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:01
airmax78 написав:
..
Поговорка опять-таки в 70е появилась. Соответственно ее актуальность см выше.
встречался последние дни с руководителями крупных иностранных концернов.
Говорят, что ценам таки еще придется немного отрасти, из-за чокнутой стоимости сырья - в основном нефтегаз (речь шла о полимерах и прочих композитах). Но комбинаты столкнулись с "забытым старым" эффектом - цены уперлись в спрос. И комбинатам приходится часть подорожания коммодов брать на себя - себестоимость выросла на 10%, цену подняли на 5. Также предлагают действовать нам.
Но мы так не хотим. Опыт показал, что когда в кризисы мы действовали подобным макаром, клиентов больше не становилось, просто падала выручка.
На рынке бетона ситуация схожа - предложение уменьшилось, терять доход никто не хочет.
Просто будут меньше строить, но гривневую цену сохранят. Сильная девальвация может сильно поменять расклады, но вероятность такового расклада до весны 2022 оцениваем меньше 30%.
Наши текущие действия, в отсутствии делового сезона: 1) оптимизация складских запасов, корректировка прогнозов 2) снижение долговой нагрузки, за счет уменьшения складов и прочих расходов
Мы ждем стагфляции.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:08
sequence написав:
Наши текущие действия, в отсутствии делового сезона: 1) оптимизация складских запасов, корректировка прогнозов 2) снижение долговой нагрузки, за счет уменьшения складов и прочих расходовМы ждем стагфляции.
Согласен, сейчас битва складов. Склады так сильно опускают цены, что я все выкупаю у них. И перепродаю за дорого.
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proftpd66
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:10
proftpd66 написав:
.. что я все выкупаю у них. И перепродаю за дорого.
смысла особого нет. Дефицита товара нет, кроме Рав4 ))
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:12
sequence написав: proftpd66 написав:
.. что я все выкупаю у них. И перепродаю за дорого.
смысла особого нет. Дефицита товара нет, кроме Рав4 ))
Смотря какие товары. В США поднялись некоторые товары. И контейнеры через Китай и идут 2-4 месяца и они подорожали на 50%. Я озолочусь.
Распродаж в США сейчас нету. И в случае не продажи, можно выйти в "ноль" легко.
Контейнер еще надо льготно расстаможить
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proftpd66
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:21
remark написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
инфа из кана - до конца этого года продажи по лыбедской не начнутся
никаких доп каментов по поводу многократного перенесения сроков источник не дал
Я думаю апгрейдят проект, новые плюшки добавляют и выкатят в итоге такой ценник, что волосы дыбом встанут.
Никонов всю дорогу плюется, что не все с кэшем могут купить у него, так как не могут подтвердить происхождение денег, на кого цены он точит на ФОПов и Айти, а может на непуганных кредитчиков, а может спекули, те которые стартовали в файне со штуцера и через полгода вышли на 1800у.е. Может матрацники за месяц старта налоговой амнистии отбелились и ждут Лыбедскую? Для кого ценниики?
Айти?
Айтишники не зарабатывают столько чтобы двушку покупать за 150тыс.
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Voistov
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:22
Voistov написав:
Айтишники не зарабатывают столько чтобы двушку покупать за 150тыс.
Некоторые зарабатывают. А если пара, и оба из этой сферы - тем более
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Faceless
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:29
Faceless написав: Voistov написав:
Айтишники не зарабатывают столько чтобы двушку покупать за 150тыс.
Некоторые зарабатывают. А если пара, и оба из этой сферы - тем более
а смисл?
ліпше вкладатися в UK Манчестер, як чейнж_пм.
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flyman
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