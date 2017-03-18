Додано: Чет 07 жов, 2021 16:01

airmax78 написав: ..

Поговорка опять-таки в 70е появилась. Соответственно ее актуальность см выше. ..Поговорка опять-таки в 70е появилась. Соответственно ее актуальность см выше.

встречался последние дни с руководителями крупных иностранных концернов.Говорят, что ценам таки еще придется немного отрасти, из-за чокнутой стоимости сырья - в основном нефтегаз (речь шла о полимерах и прочих композитах). Но комбинаты столкнулись с "забытым старым" эффектом - цены уперлись в спрос. И комбинатам приходится часть подорожания коммодов брать на себя - себестоимость выросла на 10%, цену подняли на 5. Также предлагают действовать нам.Но мы так не хотим. Опыт показал, что когда в кризисы мы действовали подобным макаром, клиентов больше не становилось, просто падала выручка.На рынке бетона ситуация схожа - предложение уменьшилось, терять доход никто не хочет.Просто будут меньше строить, но гривневую цену сохранят. Сильная девальвация может сильно поменять расклады, но вероятность такового расклада до весны 2022 оцениваем меньше 30%.Наши текущие действия, в отсутствии делового сезона: 1) оптимизация складских запасов, корректировка прогнозов 2) снижение долговой нагрузки, за счет уменьшения складов и прочих расходовМы ждем стагфляции.