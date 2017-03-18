Додано: Чет 07 жов, 2021 16:54

Hotab написав: Села и поселки (бывшие райцентры) вымирают Села и поселки (бывшие райцентры) вымирают

Давайте подумаем, какой экономические последствия этого явления.Этот процесс уже идет лет 40-50. Запустили его комуняки и москали. В то время ныне вымирающие размножались каждый вечер у ставка и вступали в трудовые отношения. За эти 40 лет их дети разъехались по городам, осталось их в селе мало. Но!Производство с/х продукции резко выросло! В моем селе по 5-10 здоровых фермерских хозяйства, в которых работает по несколько человек, производят намного больше, чем ранее целый совдеповский колхоз!Но мне могут возразить, что производство стало монокультурным. Докладываю. Вокруг этих крупных фермерских хозяйств начали формироваться мелкие с узкой и экологической специализацией. Я рассказывал про своего родственника, который вернулся в село и начал разводить коз, делать козий сыр и разные прибамбасы из козьего молока. К нему киевляне приезжают по предварительной записи и очереди своей ждут. И так по многим направлениям. Многие киевляне уже не доверяют даже базару и покупают экологичные продукты напрямую. Практически у каждого такого фермера или у детей есть уже квартира в областном центре или в Киеве.Смотрим на экономический эффект: численность пенсов, хануриков и бездельников в селе резко снижается, а производство резко растет, в разы! Это разве плохо? Пенсов жалко, но это естественный процесс.Я наблюдал противоположные демографические процессы в западной Африке, где люди до 16-ти лет составляют больше половины населения и уровень безработицы 80-90%. Скажу вам, это писец. А у вас все нормально.В каждом селе трудятся и зарабатывают минимум по два десятка человек - потенциальных покупателей квартир в областных центрах или в Киеве. С притоком покупателей квартир у вас будет все нормально.