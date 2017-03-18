Наприклад, якщо збираються жити тут. Уявіть, і таке буває.
З 150 куо для UK ти жебрак
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:32
Наприклад, якщо збираються жити тут. Уявіть, і таке буває.
З 150 куо для UK ти жебрак
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:34
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:40
чуш.
З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки
з.і.
втомився повторювати,
якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:42
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:54
Давайте подумаем, какой экономические последствия этого явления.
Этот процесс уже идет лет 40-50. Запустили его комуняки и москали. В то время ныне вымирающие размножались каждый вечер у ставка и вступали в трудовые отношения. За эти 40 лет их дети разъехались по городам, осталось их в селе мало. Но!
Производство с/х продукции резко выросло! В моем селе по 5-10 здоровых фермерских хозяйства, в которых работает по несколько человек, производят намного больше, чем ранее целый совдеповский колхоз!
Но мне могут возразить, что производство стало монокультурным. Докладываю. Вокруг этих крупных фермерских хозяйств начали формироваться мелкие с узкой и экологической специализацией. Я рассказывал про своего родственника, который вернулся в село и начал разводить коз, делать козий сыр и разные прибамбасы из козьего молока. К нему киевляне приезжают по предварительной записи и очереди своей ждут. И так по многим направлениям. Многие киевляне уже не доверяют даже базару и покупают экологичные продукты напрямую. Практически у каждого такого фермера или у детей есть уже квартира в областном центре или в Киеве.
Смотрим на экономический эффект: численность пенсов, хануриков и бездельников в селе резко снижается, а производство резко растет, в разы! Это разве плохо? Пенсов жалко, но это естественный процесс.
Я наблюдал противоположные демографические процессы в западной Африке, где люди до 16-ти лет составляют больше половины населения и уровень безработицы 80-90%. Скажу вам, это писец. А у вас все нормально.
В каждом селе трудятся и зарабатывают минимум по два десятка человек - потенциальных покупателей квартир в областных центрах или в Киеве. С притоком покупателей квартир у вас будет все нормально.
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:56
Секрети бізнесу))
В продовження теми...
Я(та й мої знайомі/колеги торгаші) - вже по третьому колу перебиваємо ціни
Деякі позиції піднялись на 40-50% від кінця весни цього року
І я(як і мої колеги) робимо так - приходять деякі позиції по "нових цінах", то ми і старі запаси перебиваємо по-новому і ще інші "ходові" речі - теж піднімаємо на +/- такий же відсоток))
А що? - ми ж то знаєм/відчуваєм, що як завтра замовити той ходовий товар, якого у нас ще є запаси на пару тижнів (може місяць), то віт теж буде швидше за все - теж дорожчи.
Тому - "б'ємо на випередження!"
Хоч торгівля копає "друге дно" - але що робитЬ, якщо і при старих цінах, пересічні не поспішали купувати!
Тож - "згоріла хата - гори й сарай!"
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:02
Також це підтверджую!
Всі торгаші в шоці, куди ділись покупці?
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Копят на квартиру в Киеве.
Далеко не в каждом селе есть такой хотя бы один человек. И не дай бог он гакопит на квартиру в Киеве и выедет. Пусть лучше там сидит.
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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