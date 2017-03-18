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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8668866986708671>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:32

  flyman написав:
  Faceless написав:
  Voistov написав:Айтишники не зарабатывают столько чтобы двушку покупать за 150тыс.

Некоторые зарабатывают. А если пара, и оба из этой сферы - тем более

а смисл?
ліпше вкладатися в UK Манчестер, як чейнж_пм.

Наприклад, якщо збираються жити тут. Уявіть, і таке буває.
З 150 куо для UK ти жебрак
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:34

  proftpd66 написав:.. И в случае не продажи, можно выйти в "ноль" легко.
..
не знаю о чем речь, надеюсь у вас все получится. У нас склады забиты битком на миллионы негривен, спрос на полшестого. Паники нет, мы за свои брали, но как то неуютно
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:40

  Faceless написав:
  flyman написав:ліпше вкладатися в UK Манчестер, як чейнж_пм.

Наприклад, якщо збираються жити тут. Уявіть, і таке буває.
З 150 куо для UK ти жебрак

чуш.
З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки

з.і.
втомився повторювати,
якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:42

  kingkongovets написав:в ленте стал часто мелькать таряновский тизер с чем то, напоминающим «лондонский огурец» мэри-экс, никто не в курсе где это будет строиться?

Зображення

Я так понимаю, что как обычно у Таряна - в не очень подходящем для этого месте - на ЛУ в оставшемся просвете.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:54

  Hotab написав:Села и поселки (бывшие райцентры) вымирают


Давайте подумаем, какой экономические последствия этого явления.
Этот процесс уже идет лет 40-50. Запустили его комуняки и москали. В то время ныне вымирающие размножались каждый вечер у ставка и вступали в трудовые отношения. За эти 40 лет их дети разъехались по городам, осталось их в селе мало. Но!
Производство с/х продукции резко выросло! В моем селе по 5-10 здоровых фермерских хозяйства, в которых работает по несколько человек, производят намного больше, чем ранее целый совдеповский колхоз!
Но мне могут возразить, что производство стало монокультурным. Докладываю. Вокруг этих крупных фермерских хозяйств начали формироваться мелкие с узкой и экологической специализацией. Я рассказывал про своего родственника, который вернулся в село и начал разводить коз, делать козий сыр и разные прибамбасы из козьего молока. К нему киевляне приезжают по предварительной записи и очереди своей ждут. И так по многим направлениям. Многие киевляне уже не доверяют даже базару и покупают экологичные продукты напрямую. Практически у каждого такого фермера или у детей есть уже квартира в областном центре или в Киеве.
Смотрим на экономический эффект: численность пенсов, хануриков и бездельников в селе резко снижается, а производство резко растет, в разы! Это разве плохо? Пенсов жалко, но это естественный процесс.
Я наблюдал противоположные демографические процессы в западной Африке, где люди до 16-ти лет составляют больше половины населения и уровень безработицы 80-90%. Скажу вам, это писец. А у вас все нормально.
В каждом селе трудятся и зарабатывают минимум по два десятка человек - потенциальных покупателей квартир в областных центрах или в Киеве. С притоком покупателей квартир у вас будет все нормально. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:56

Секрети бізнесу))

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Поговорка опять-таки в 70е появилась. Соответственно ее актуальность см выше.

встречался последние дни с руководителями крупных иностранных концернов.
Говорят, что ценам таки еще придется немного отрасти, из-за чокнутой стоимости сырья - в основном нефтегаз (речь шла о полимерах и прочих композитах). Но комбинаты столкнулись с "забытым старым" эффектом - цены уперлись в спрос. И комбинатам приходится часть подорожания коммодов брать на себя - себестоимость выросла на 10%, цену подняли на 5. Также предлагают действовать нам.
Но мы так не хотим. Опыт показал, что когда в кризисы мы действовали подобным макаром, клиентов больше не становилось, просто падала выручка.
На рынке бетона ситуация схожа - предложение уменьшилось, терять доход никто не хочет.
Просто будут меньше строить, но гривневую цену сохранят. Сильная девальвация может сильно поменять расклады, но вероятность такового расклада до весны 2022 оцениваем меньше 30%.
Наши текущие действия, в отсутствии делового сезона: 1) оптимизация складских запасов, корректировка прогнозов 2) снижение долговой нагрузки, за счет уменьшения складов и прочих расходов
Мы ждем стагфляции.

В продовження теми...
Я(та й мої знайомі/колеги торгаші) - вже по третьому колу перебиваємо ціни :roll:
Деякі позиції піднялись на 40-50% від кінця весни цього року :shock:
І я(як і мої колеги) робимо так - приходять деякі позиції по "нових цінах", то ми і старі запаси перебиваємо по-новому і ще інші "ходові" речі - теж піднімаємо на +/- такий же відсоток))
А що? - ми ж то знаєм/відчуваєм, що як завтра замовити той ходовий товар, якого у нас ще є запаси на пару тижнів (може місяць), то віт теж буде швидше за все - теж дорожчи.
Тому - "б'ємо на випередження!" :mrgreen:
Хоч торгівля копає "друге дно" :mrgreen: - але що робитЬ, якщо і при старих цінах, пересічні не поспішали купувати!


Тож - "згоріла хата - гори й сарай!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:чуш.
З 150куо в рік, ти будь де вищий середній клас, хіба крім Каліфорнії, але 150куе до податків, не на руки

з.і.
втомився повторювати,
якщо є 100куе +, то ліпше линяти звідси подалі в нормальні, людські країни, на перший внесок вистачить, а далі ненапряжна іпотека, співмірна з арендою

Спробуй емігрувати кудись в пристойну країну з 100куо, і купити там щось, де можна жити, одразу зрозумієш, яку нісенітницю несеш. Максимум, як заробітчанин, але для цього немає потреби й в 100куо - і то, не всюди пустять, тільки як пощастить офер отримати.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:02

  sequence написав:
  proftpd66 написав:.. И в случае не продажи, можно выйти в "ноль" легко.
..
не знаю о чем речь, надеюсь у вас все получится. У нас склады забиты битком на миллионы негривен, спрос на полшестого. Паники нет, мы за свои брали, но как то неуютно

Також це підтверджую!
Всі торгаші в шоці, куди ділись покупці? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Всі торгаші в шоці, куди ділись покупці

Копят на квартиру в Киеве.

  Libo написав:Я рассказывал про своего родственника, который вернулся в село и начал разводить коз, делать козий сыр и разные прибамбасы из козьего молока.

Далеко не в каждом селе есть такой хотя бы один человек. И не дай бог он гакопит на квартиру в Киеве и выедет. Пусть лучше там сидит.
  Libo написав:В каждом селе трудятся и зарабатывают минимум по два десятка человек - потенциальных покупателей квартир в областных центрах или в Киеве.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:біля джека на лесі

Я давно уже удивляюсь, стоит огороженный пустырь на ЛУ7х
вот теперь понятно
надеюсь пока стартанут котлован будет ПА500)
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