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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8668866986708671

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:21

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Некоторые зарабатывают. А если пара, и оба из этой сферы - тем более

а смисл?
ліпше вкладатися в UK Манчестер, як чейнж_пм.

Наприклад, якщо збираються жити тут. Уявіть, і таке буває.
З 150 куо для UK ти жебрак

тут вчера появилось два "практика" типа "лучше инвестировать в евронедвигу"
после вопроса о реальных кейсах куда то пропали...
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:26

  Voistov написав:Айтишники не зарабатывают столько чтобы двушку покупать за 150тыс.


Боже, какие вы ленивые! Загугли и узнаешь.
Я тут вешал job announcements для айтишников по Киеву с з/п до $5-$7 тыщ.
В Америке с такими з/п люди по полмиллиона дома покупают. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:26

  airmax78 написав:Хотя признаюсь честно: мне самому этот рост уже надоел и меня он бесит. Потому что таки большая часть средств у меня не в недвиге. И меня очень напрягают очереди под отделами продаж и нездоровый ажиотаж вокруг выхода каждого нового более-менее живого проекта. Хотя я знаю, что в развитых странах, например в Голландии, бывает что и аукционы и лотереи по новым объектам застройщики устраивают. Потому квартир мало, а желающих купить - вагон. Друг мой именно в такой лотерее в свое время участвовал.


Ну это вполне нормально если учесть, что их проекты редко когда переваливают за 100 квартир в комплексе. Часто читал, что новый район готов вместить около 2000-4000 тысяч квартир. И наши проекты, когда 5000 квартир могут в лёгкую быть в одном комплексе
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:33

  Успіх написав:
  sequence написав:
  proftpd66 написав:.. И в случае не продажи, можно выйти в "ноль" легко.
..
не знаю о чем речь, надеюсь у вас все получится. У нас склады забиты битком на миллионы негривен, спрос на полшестого. Паники нет, мы за свои брали, но как то неуютно

Також це підтверджую!
Всі торгаші в шоці, куди ділись покупці? :shock:

Покупці всі свої гроші понесли у відділи продаж новобуду. Тому й ціни нерухомості так виросли.
На решту - грошей вже немає)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:34

  remark написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:инфа из кана - до конца этого года продажи по лыбедской не начнутся
никаких доп каментов по поводу многократного перенесения сроков источник не дал

Я думаю апгрейдят проект, новые плюшки добавляют и выкатят в итоге такой ценник, что волосы дыбом встанут.


Никонов всю дорогу плюется, что не все с кэшем могут купить у него, так как не могут подтвердить происхождение денег, на кого цены он точит на ФОПов и Айти, а может на непуганных кредитчиков, а может спекули, те которые стартовали в файне со штуцера и через полгода вышли на 1800у.е. Может матрацники за месяц старта налоговой амнистии отбелились и ждут Лыбедскую? Для кого ценниики?

Кстати у кана финмониторинг свой, то есть нужно подтвердить происхождение денег ещё в офисе Кана. При этом довольно навязчиво просят, чтоб суммы сходились в тютильку.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:40

  Libo написав:
  Voistov написав:Айтишники не зарабатывают столько чтобы двушку покупать за 150тыс.


Боже, какие вы ленивые! Загугли и узнаешь.
Я тут вешал job announcements для айтишников по Киеву с з/п до $5-$7 тыщ.
В Америке с такими з/п люди по полмиллиона дома покупают. 8)


Дарогой, я сам в айти уже не первый десяток лет, скоро третий.
И знаю прекрасно не по объявлениям, кто сколько зарабатывают, сколько их примерно. Их видение жизни, и куда тратить деньги.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:43

  Voistov написав:
  Libo написав:
  Voistov написав:Айтишники не зарабатывают столько чтобы двушку покупать за 150тыс.


Боже, какие вы ленивые! Загугли и узнаешь.
Я тут вешал job announcements для айтишников по Киеву с з/п до $5-$7 тыщ.
В Америке с такими з/п люди по полмиллиона дома покупают. 8)


Дарогой, я сам в айти уже не первый десяток лет, скоро третий.
И знаю прекрасно не по объявлениям, кто сколько зарабатывают, сколько их примерно. Их видение жизни, и куда тратить деньги.
а какая зарплатная вилка по основной части трудящихся. Просто примерно, чтоб понимать, а тут им всем чуть ли не 4 куе приписывают месячных
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:44

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:а смисл?
ліпше вкладатися в UK Манчестер, як чейнж_пм.

Наприклад, якщо збираються жити тут. Уявіть, і таке буває.
З 150 куо для UK ти жебрак

тут вчера появилось два "практика" типа "лучше инвестировать в евронедвигу"
после вопроса о реальных кейсах куда то пропали...

просю...
No1 Castlefield development in Manchester City Centre.

- Only 10% downpayment - balance paid on completion
- Full lettings and management available
- Staged payment plans
- Protected deposits

Based on the findings of the recent UK House Price Index Report we expect Manchester property prices to grow a further 30%+ by 2025, which is why now is the perfect time to invest off-plan for maximum returns.

1 bed apartment
Final 1 bed in development

Dual aspect | 418 sqft

List price: £229,000

Exclusive NPP Residential Price: £215,000

Value upon completion : £289,276*

215 штук хфунтів за 41 кв.метр :mrgreen:

зи. ковалірок- ніц нема (((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київ представив концепцію розвитку транспорту. Ось головні пункти

https://www.the-village.com.ua/village/ ... ZJifXeAROE
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:57

  hume написав:
  Voistov написав:Боже, какие вы ленивые! Загугли и узнаешь.
Я тут вешал job announcements для айтишников по Киеву с з/п до $5-$7 тыщ.
В Америке с такими з/п люди по полмиллиона дома покупают. 8)


Дарогой, я сам в айти уже не первый десяток лет, скоро третий.
И знаю прекрасно не по объявлениям, кто сколько зарабатывают, сколько их примерно. Их видение жизни, и куда тратить деньги.
а какая зарплатная вилка по основной части трудящихся. Просто примерно, чтоб понимать, а тут им всем чуть ли не 4 куе приписывают месячных[/quote]

Это очень сложно сказать, какая средняя температура по больнице.
Но я бы сказал что скорее от 2.5 до 3.5.
Это уже достаточно опытный специалист.
На 5-7к куча объявлений на поиск именно программеров опытных и матёры, как раз потому что днём с огнём их не сыщешь.
Кроме программеров куча других специализаций.
Voistov
 
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