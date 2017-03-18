Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:инфа из кана - до конца этого года продажи по лыбедской не начнутся никаких доп каментов по поводу многократного перенесения сроков источник не дал
Я думаю апгрейдят проект, новые плюшки добавляют и выкатят в итоге такой ценник, что волосы дыбом встанут.
Никонов всю дорогу плюется, что не все с кэшем могут купить у него, так как не могут подтвердить происхождение денег, на кого цены он точит на ФОПов и Айти, а может на непуганных кредитчиков, а может спекули, те которые стартовали в файне со штуцера и через полгода вышли на 1800у.е. Может матрацники за месяц старта налоговой амнистии отбелились и ждут Лыбедскую? Для кого ценниики?
Кстати у кана финмониторинг свой, то есть нужно подтвердить происхождение денег ещё в офисе Кана. При этом довольно навязчиво просят, чтоб суммы сходились в тютильку.
Faceless написав:а смисл? ліпше вкладатися в UK Манчестер, як чейнж_пм.
Наприклад, якщо збираються жити тут. Уявіть, і таке буває. З 150 куо для UK ти жебрак
тут вчера появилось два "практика" типа "лучше инвестировать в евронедвигу" после вопроса о реальных кейсах куда то пропали...
просю...
No1 Castlefield development in Manchester City Centre.
- Only 10% downpayment - balance paid on completion - Full lettings and management available - Staged payment plans - Protected deposits
Based on the findings of the recent UK House Price Index Report we expect Manchester property prices to grow a further 30%+ by 2025, which is why now is the perfect time to invest off-plan for maximum returns.
Voistov написав:Боже, какие вы ленивые! Загугли и узнаешь. Я тут вешал job announcements для айтишников по Киеву с з/п до $5-$7 тыщ. В Америке с такими з/п люди по полмиллиона дома покупают.
Дарогой, я сам в айти уже не первый десяток лет, скоро третий. И знаю прекрасно не по объявлениям, кто сколько зарабатывают, сколько их примерно. Их видение жизни, и куда тратить деньги.
а какая зарплатная вилка по основной части трудящихся. Просто примерно, чтоб понимать, а тут им всем чуть ли не 4 куе приписывают месячных[/quote]
Это очень сложно сказать, какая средняя температура по больнице. Но я бы сказал что скорее от 2.5 до 3.5. Это уже достаточно опытный специалист. На 5-7к куча объявлений на поиск именно программеров опытных и матёры, как раз потому что днём с огнём их не сыщешь. Кроме программеров куча других специализаций.
P.S. За 5к конечно тоже есть и тоже не так уж мало. Я сам ищу возможности и учусь чтобы перейти в этот дивизион. Но у 5к ойтишников другие понты желания и удовольствия кроме как копеечка к копеечке складывать, чтобы сто пятьдесят тысяч долларов отвалить за двушку…. Мало кто будет. Столько не зарабатывают.
Voistov написав: Дарогой, я сам в айти уже не первый десяток лет, скоро третий. И знаю прекрасно не по объявлениям, кто сколько зарабатывают, сколько их примерно. Их видение жизни, и куда тратить деньги.
а какая зарплатная вилка по основной части трудящихся. Просто примерно, чтоб понимать, а тут им всем чуть ли не 4 куе приписывают месячных
Тут даже надо говорить не о том, сколько зарабатывают, а сколько и куда тратят
Потому как, к хомячеству склонно мало народу. А зарабатывающие 3-4 куе ещё меньше склоны к хомячеству Ведь жизнь одна, поэтому, тратят и тратят.
Voistov написав:Это очень сложно сказать, какая средняя температура по больнице. Но я бы сказал что скорее от 2.5 до 3.5. Это уже достаточно опытный специалист. На 5-7к куча объявлений на поиск именно программеров опытных и матёры, как раз потому что днём с огнём их не сыщешь. Кроме программеров куча других специализаций.
Вот смотри, по американской методике расчета ипотеки. Чел не может платить за жилье больше, чем 40% от з/п. Т.е. потолок для такого укропского айтишника на жилье $1000-$1500 в месяц. На 30 лет - 360 месяцев. С учетом первого взноса в 20%, моргидж дадут больше $500000. На эти поллимона укропский чел и должен ориентироваться. Для справки, за прошедшие 30 лет в США средняя стоимость дома выросла в 3 раза. В 1991 году она составляла $120 тыщ.
Voistov написав:Это очень сложно сказать, какая средняя температура по больнице. Но я бы сказал что скорее от 2.5 до 3.5. Это уже достаточно опытный специалист. На 5-7к куча объявлений на поиск именно программеров опытных и матёры, как раз потому что днём с огнём их не сыщешь. Кроме программеров куча других специализаций.
Вот смотри, по американской методике расчета ипотеки. Чел не может платить за жилье больше, чем 40% от з/п. Т.е. потолок для такого укропского айтишника на жилье $1000-$1500 в месяц. На 30 лет - 360 месяцев. С учетом первого взноса в 20%, моргидж дадут больше $500000. На эти поллимона укропский чел и должен ориентироваться. Для справки, за прошедшие 30 лет в США средняя стоимость дома выросла в 3 раза. В 1991 году она составляла $120 тыщ.
Страшно ты далёк от реалий
Это ты описываешь, как бы должен был бы поступить айтишник, с таким уровнем доходов, живя в США