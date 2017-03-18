Додано: Чет 07 жов, 2021 17:57

hume написав: Voistov написав: Боже, какие вы ленивые! Загугли и узнаешь.

Я тут вешал job announcements для айтишников по Киеву с з/п до $5-$7 тыщ.

В Америке с такими з/п люди по полмиллиона дома покупают. Боже, какие вы ленивые! Загугли и узнаешь.Я тут вешал job announcements для айтишников по Киеву с з/п до $5-$7 тыщ.В Америке с такими з/п люди по полмиллиона дома покупают.



Дарогой, я сам в айти уже не первый десяток лет, скоро третий.

И знаю прекрасно не по объявлениям, кто сколько зарабатывают, сколько их примерно. Их видение жизни, и куда тратить деньги. Дарогой, я сам в айти уже не первый десяток лет, скоро третий.И знаю прекрасно не по объявлениям, кто сколько зарабатывают, сколько их примерно. Их видение жизни, и куда тратить деньги.

а какая зарплатная вилка по основной части трудящихся. Просто примерно, чтоб понимать, а тут им всем чуть ли не 4 куе приписывают месячных[/quote]Это очень сложно сказать, какая средняя температура по больнице.Но я бы сказал что скорее от 2.5 до 3.5.Это уже достаточно опытный специалист.На 5-7к куча объявлений на поиск именно программеров опытных и матёры, как раз потому что днём с огнём их не сыщешь.Кроме программеров куча других специализаций.P.S. За 5к конечно тоже есть и тоже не так уж мало.Я сам ищу возможности и учусь чтобы перейти в этот дивизион.Но у 5к ойтишников другие понты желания и удовольствия кроме как копеечка к копеечке складывать, чтобы сто пятьдесят тысяч долларов отвалить за двушку…. Мало кто будет. Столько не зарабатывают.