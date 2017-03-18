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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 жов, 2021 18:22
change_pm написав: Прохожий написав:
тут вчера появилось два "практика" типа "лучше инвестировать в евронедвигу"
после вопроса о реальных кейсах куда то пропали...
просю...
No1 Castlefield development in Manchester City Centre.
- Only 10% downpayment - balance paid on completion
- Full lettings and management available
- Staged payment plans
- Protected deposits
Based on the findings of the recent UK House Price Index Report we expect Manchester property prices to grow a further 30%+ by 2025, which is why now is the perfect time to invest off-plan for maximum returns.
1 bed apartment
Final 1 bed in development
Dual aspect | 418 sqft
List price: £229,000
Exclusive NPP Residential Price: £215,000
Value upon completion : £289,276*
215 штук хфунтів за 41 кв.метр
зи. ковалірок- ніц нема (((
это ваше приобретение?
поздравляю
согласен недорого, всего овер 5кфунтов за м2
но Манчестер не Лондон, для понимания можно условно наложить на Днепр или Харьков)
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Прохожий
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Додано: Чет 07 жов, 2021 18:26
pesikot написав: Libo написав:
Вот смотри, по американской методике расчета ипотеки. Чел не может платить за жилье больше, чем 40% от з/п. Т.е. потолок для такого укропского айтишника на жилье $1000-$1500 в месяц. На 30 лет - 360 месяцев. С учетом первого взноса в 20%, моргидж дадут больше $500000. На эти поллимона укропский чел и должен ориентироваться. Для справки, за прошедшие 30 лет в США средняя стоимость дома выросла в 3 раза. В 1991 году она составляла $120 тыщ.
Страшно ты далёк от реалий
Это ты описываешь, как бы должен был бы поступить айтишник, с таким уровнем доходов, живя в США
А по факту, трата денег на всё что угодно
Секунду, мы говорим о серьезном человеке, который серьезно задумался решить квартирный вопрос для своей семьи. Можно легко потратить эти 3 тыщи на развлечения, тьолок и пробухать, а можно решить квартирный вопрос, в т.ч. и для своих детей, и еще заполучить актив потенциальной стоимостью через время в лимон.
Если решил прогулять, то не надо потом гнать пургу на государство и что не ту страну назвали гондурасом.
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Libo
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Додано: Чет 07 жов, 2021 18:29
Прохожий написав:
[
это ваше приобретение?
поздравляю
согласен недорого, всего овер 5кфунтов за м2
но Манчестер не Лондон, для понимания можно условно наложить на Днепр или Харьков)
Или 7куе метр. Надо Ркжз показать, он же вроде говорил, что цены недалеки от Киева. Такая же ситуация и по всей Западной Европе.
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hume
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Додано: Чет 07 жов, 2021 18:34
hume написав:
а какая зарплатная вилка по основной части трудящихся. Просто примерно, чтоб понимать, а тут им всем чуть ли не 4 куе приписывают месячных
Там все очень пестро, и даже сложно выделить "основную массу трудящихся". Если отбросить совсем новичков-стажеров, то от 1куе для молодых спецов с не самыми дорогими специальностями до 7-8 куе для опытных разрабов по самым высокооплачиваемым направлениям, архитекторов и т п (бывает и больше, но то можно отбросить, как совсем нерепрезентативные). И за последний год хорошо подросло.
Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь
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Faceless
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Додано: Чет 07 жов, 2021 18:34
Libo написав: pesikot написав: Libo написав:
Вот смотри, по американской методике расчета ипотеки. Чел не может платить за жилье больше, чем 40% от з/п. Т.е. потолок для такого укропского айтишника на жилье $1000-$1500 в месяц. На 30 лет - 360 месяцев. С учетом первого взноса в 20%, моргидж дадут больше $500000. На эти поллимона укропский чел и должен ориентироваться. Для справки, за прошедшие 30 лет в США средняя стоимость дома выросла в 3 раза. В 1991 году она составляла $120 тыщ.
Страшно ты далёк от реалий
Это ты описываешь, как бы должен был бы поступить айтишник, с таким уровнем доходов, живя в США
А по факту, трата денег на всё что угодно
Секунду, мы говорим о серьезном человеке, который серьезно задумался решить квартирный вопрос для своей семьи. Можно легко потратить эти 3 тыщи на развлечения, тьолок и пробухать, а можно решить квартирный вопрос, в т.ч. и для своих детей, и еще заполучить актив потенциальной стоимостью через время в лимон.
Если решил прогулять, то не надо потом гнать пургу на государство и что не ту страну назвали гондурасом.
Серьёзных - меньшинство, тратящих - большинство
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pesikot
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Додано: Чет 07 жов, 2021 18:46
GADFLY написав:
ну как- вот так. Как подали многие депутаты)) Или вы думаете, зеленые бревна, бывшие парикмахеры и т.д. -за год слжбы в раде все поголовно миллионерами стали? Там столько не платят))
Подались наперед- надекларировали то, чего нет на на самом деле. кто в кеше, кто в битках.. -на прозапас, так сказать. На будущее. Шоб када наворуют за пять лет достаточно -было чем жопу прикрыть.
Депутаты не подают нулевую декларацию для амнистии капиталов
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Елена8
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:01
Faceless написав:
Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь
По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания.
Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)
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Рыба-сом
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:10
Рыба-сом написав: Faceless написав:
Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь
По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания.
Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)
Это для разрабов такое соотношение, а если брутто - все не так печально. Также, есть тенденция, что в паре, где один ит-ник/ца, со временем второй мигрирует туда же, учится и переходит. В любом случае, я к тому, что квартира за 150куе не является для этой категории чем-то невероятным в плане доступности.
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Faceless
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:13
pesikot написав:
Серьёзных - меньшинство, тратящих - большинство
Интересно, значит когда наглосакс по 12 часов в день 30 лет пашет на жилье, это нормально и справедливо, а укропу надо чтоб сразу и на квартиру, и на красиво жить?
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Libo
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:18
Рыба-сом написав:
По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания.
Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)
Ну айтишнику можно искать себе пару на факультете стоматологии ... Желательно отличницу, с опытом работы и свободным владением английским. Там тоже много симпатичных тьолок.
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Libo
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