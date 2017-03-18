Додано: Чет 07 жов, 2021 18:34

hume написав: а какая зарплатная вилка по основной части трудящихся. Просто примерно, чтоб понимать, а тут им всем чуть ли не 4 куе приписывают месячных а какая зарплатная вилка по основной части трудящихся. Просто примерно, чтоб понимать, а тут им всем чуть ли не 4 куе приписывают месячных

Там все очень пестро, и даже сложно выделить "основную массу трудящихся". Если отбросить совсем новичков-стажеров, то от 1куе для молодых спецов с не самыми дорогими специальностями до 7-8 куе для опытных разрабов по самым высокооплачиваемым направлениям, архитекторов и т п (бывает и больше, но то можно отбросить, как совсем нерепрезентативные). И за последний год хорошо подросло.Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь