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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8670867186728673

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 96
1. Не вище 900
17%
16
2. 901 - 1050
6%
6
3. 1050 - 1200
10%
10
4. 1201 - 1300
7%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
19%
18
7. 1501 - 1650
11%
11
8. 1651 - 1800
6%
6
9. Більше 1800
10%
10
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:21

  hume написав:
  Прохожий написав:[
это ваше приобретение?
поздравляю :mrgreen:
согласен недорого, всего овер 5кфунтов за м2

но Манчестер не Лондон, для понимания можно условно наложить на Днепр или Харьков)

Или 7куе метр. Надо Ркжз показать, он же вроде говорил, что цены недалеки от Киева. Такая же ситуация и по всей Западной Европе.

нужно посмотреть цены в Лондоне)
Я как то интересовался ценами в Милане, новострой в прицентралье уровня РТ или ТТ порядка от10койро за высокие видовые, причем как ни странно там чем больше площадь тем дороже, квартиры на крайних этажах с террасами приближаются к от15к
про стоимость коммунали вообще промолчу)
а так да, в Киеве цены уже обошли на вираже цены в НЙ :D
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:22

  hume написав:
  Прохожий написав:[
это ваше приобретение?
поздравляю :mrgreen:
согласен недорого, всего овер 5кфунтов за м2

но Манчестер не Лондон, для понимания можно условно наложить на Днепр или Харьков)

Или 7куе метр. Надо Ркжз показать, он же вроде говорил, что цены недалеки от Киева. Такая же ситуация и по всей Западной Европе.


за меня борится одна компания, я им сказал что хочу 4к, они за такую з/п будут выносить мозг по полной. :mrgreen:

Зачем работать? если можно трейдерить 1% в день, это 600% годовых в год.
Либо, бизнесом заниматься. А чтобы столько заработать на работу, то не хватит жизни.
По определению, человек, который, работает никогда не заработает как бизнесе или в трейдинге


„Сколько раз напоминать тебе, что работа не сделает тебя богатым? Что богатым становятся в свободное время?“
Роберт Кийосаки


При оплате 8к фунтов стерлина, заплатите за все налоги, аренду и будет 400евро в кармене.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:22

  Faceless написав:
Рыба-сом написав:
  Faceless написав:Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь

По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания.
Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)


Это для разрабов такое соотношение, а если брутто - все не так печально. Также, есть тенденция, что в паре, где один ит-ник/ца, со временем второй мигрирует туда же, учится и переходит. В любом случае, я к тому, что квартира за 150куе не является для этой категории чем-то невероятным в плане доступности.

Я говорю о всех вместе, кто в офисах обитает: бизнес-аналитиках, веб-дизайнерах и прочее. Ну и плюс эйчары.
По наблюдениям за семейными историями коллег, там жён-ойтишнец хотя б 20% чтоб было и то хорошо.
Я б очертил доход пары "среднего ойтишнега" около 4куе (он 3+ чистыми и она где-то в офисе ещё 1куе). Квартиру снимают, явно ж не хрущик-однушку, бытовые расходы, еда, иногда куда-то сходить, в отпуск съездить, телефон купить. Остаётся за год скирды, допустим, 20куе - это половина почти дохода, достаточно умеренная и экономная семья.
150куе квартира-двушка на Нивках + ремонт 30куе с мебелью по-скромному (в теме говорят тут, что может даже и больше) = 9 лет скирдования. Кагбэ реально, но особого потенциала для дальнейшего рИста, как тут вангуют, не вижу. Если дадут им ипотеку, то легче, но вопрос в % ставке. Это ж сотрудникам банков под льготный процент могут дать в качестве инструмента повышения лояльности к работодателю.
Ну, а ойти-контингент с зп 5+ куе, подозреваю, от Нивок и Теремков не сильно возбуждается.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:24

  Libo написав:
  Рыба-сом написав:По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания.
Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)


Ну айтишнику можно искать себе пару на факультете стоматологии ... Желательно отличницу, с опытом работы и свободным владением английским. Там тоже много симпатичных тьолок. :oops:

Можно ещё коллегу-ойтишнега, желательно синьора или лида. Сейчас это не сильно осуждается :mrgreen:
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:25

  Libo написав:
  pesikot написав:Серьёзных - меньшинство, тратящих - большинство


Интересно, значит когда наглосакс по 12 часов в день 30 лет пашет на жилье, это нормально и справедливо, а укропу надо чтоб сразу и на квартиру, и на красиво жить? :roll:

Я тебе эту мысль и озвучил ранее

Хреновый из тебя разведчик :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:28

  Libo написав:Интересно, значит когда наглосакс по 12 часов в день 30 лет пашет на жилье, это нормально и справедливо, а укропу надо чтоб сразу и на квартиру, и на красиво жить? :roll:
Выход есть: приезд в Украину в статусе беженца, отказ от Сакского гражданства, квартира в Мелитополе и жизнь удалась!
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29

  proftpd66 написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:[
это ваше приобретение?
поздравляю :mrgreen:
согласен недорого, всего овер 5кфунтов за м2

но Манчестер не Лондон, для понимания можно условно наложить на Днепр или Харьков)

Или 7куе метр. Надо Ркжз показать, он же вроде говорил, что цены недалеки от Киева. Такая же ситуация и по всей Западной Европе.


за меня борится одна компания, я им сказал что хочу 4к, они за такую з/п будут выносить мозг по полной. :mrgreen:

Зачем работать? если можно трейдерить 1% в день, это 600% годовых в год.
Либо, бизнесом заниматься. А чтобы столько заработать на работу, то не хватит жизни.
По определению, человек, который, работает никогда не заработает как бизнесе или в трейдинге


„Сколько раз напоминать тебе, что работа не сделает тебя богатым? Что богатым становятся в свободное время?“
Роберт Кийосаки


При оплате 8к фунтов стерлина, заплатите за все налоги, аренду и будет 400евро в кармене.

вчера на лобио Чикаге пересекся с Тараканом с 2мя блондинками, набросили по вискарю, он очень жаловался на тебя, мол увлекся экспериментами с веществами, поставки презервативов из Китая плохо отслеживаешь, не всегда есть товар для продажи, доходы падают и т.д.
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