Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь
По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания. Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)
Это для разрабов такое соотношение, а если брутто - все не так печально. Также, есть тенденция, что в паре, где один ит-ник/ца, со временем второй мигрирует туда же, учится и переходит. В любом случае, я к тому, что квартира за 150куе не является для этой категории чем-то невероятным в плане доступности.
Я говорю о всех вместе, кто в офисах обитает: бизнес-аналитиках, веб-дизайнерах и прочее. Ну и плюс эйчары. По наблюдениям за семейными историями коллег, там жён-ойтишнец хотя б 20% чтоб было и то хорошо. Я б очертил доход пары "среднего ойтишнега" около 4куе (он 3+ чистыми и она где-то в офисе ещё 1куе). Квартиру снимают, явно ж не хрущик-однушку, бытовые расходы, еда, иногда куда-то сходить, в отпуск съездить, телефон купить. Остаётся за год скирды, допустим, 20куе - это половина почти дохода, достаточно умеренная и экономная семья. 150куе квартира-двушка на Нивках + ремонт 30куе с мебелью по-скромному (в теме говорят тут, что может даже и больше) = 9 лет скирдования. Кагбэ реально, но особого потенциала для дальнейшего рИста, как тут вангуют, не вижу. Если дадут им ипотеку, то легче, но вопрос в % ставке. Это ж сотрудникам банков под льготный процент могут дать в качестве инструмента повышения лояльности к работодателю. Ну, а ойти-контингент с зп 5+ куе, подозреваю, от Нивок и Теремков не сильно возбуждается.
Рыба-сом написав:По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания. Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)
Ну айтишнику можно искать себе пару на факультете стоматологии ... Желательно отличницу, с опытом работы и свободным владением английским. Там тоже много симпатичных тьолок.
Можно ещё коллегу-ойтишнега, желательно синьора или лида. Сейчас это не сильно осуждается
Прохожий написав:[ это ваше приобретение? поздравляю согласен недорого, всего овер 5кфунтов за м2
но Манчестер не Лондон, для понимания можно условно наложить на Днепр или Харьков)
Или 7куе метр. Надо Ркжз показать, он же вроде говорил, что цены недалеки от Киева. Такая же ситуация и по всей Западной Европе.
за меня борится одна компания, я им сказал что хочу 4к, они за такую з/п будут выносить мозг по полной.
Зачем работать? если можно трейдерить 1% в день, это 600% годовых в год. Либо, бизнесом заниматься. А чтобы столько заработать на работу, то не хватит жизни. По определению, человек, который, работает никогда не заработает как бизнесе или в трейдинге
„Сколько раз напоминать тебе, что работа не сделает тебя богатым? Что богатым становятся в свободное время?“ Роберт Кийосаки
При оплате 8к фунтов стерлина, заплатите за все налоги, аренду и будет 400евро в кармене.
вчера на лобио Чикаге пересекся с Тараканом с 2мя блондинками, набросили по вискарю, он очень жаловался на тебя, мол увлекся экспериментами с веществами, поставки презервативов из Китая плохо отслеживаешь, не всегда есть товар для продажи, доходы падают и т.д.
Рыба-сом написав:По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания. Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)
Это для разрабов такое соотношение, а если брутто - все не так печально. Также, есть тенденция, что в паре, где один ит-ник/ца, со временем второй мигрирует туда же, учится и переходит. В любом случае, я к тому, что квартира за 150куе не является для этой категории чем-то невероятным в плане доступности.
Я говорю о всех вместе, кто в офисах обитает: бизнес-аналитиках, веб-дизайнерах и прочее. Ну и плюс эйчары. По наблюдениям за семейными историями коллег, там жён-ойтишнец хотя б 20% чтоб было и то хорошо. Я б очертил доход пары "среднего ойтишнега" около 4куе (он 3+ чистыми и она где-то в офисе ещё 1куе). Квартиру снимают, явно ж не хрущик-однушку, бытовые расходы, еда, иногда куда-то сходить, в отпуск съездить, телефон купить. Остаётся за год скирды, допустим, 20куе - это половина почти дохода, достаточно умеренная и экономная семья. 150куе квартира-двушка на Нивках + ремонт 30куе с мебелью по-скромному (в теме говорят тут, что может даже и больше) = 9 лет скирдования. Кагбэ реально, но особого потенциала для дальнейшего рИста, как тут вангуют, не вижу. Если дадут им ипотеку, то легче, но вопрос в % ставке. Это ж сотрудникам банков под льготный процент могут дать в качестве инструмента повышения лояльности к работодателю. Ну, а ойти-контингент с зп 5+ куе, подозреваю, от Нивок и Теремков не сильно возбуждается.
Ладно, по гендерному распределению спорить не вижу смысла, у меня немного другие наблюдения, это не важно в данном случае По доходам - вы приводите цифры, актуальные года 2-3 назад. Сейчас доход такой пары имхо 5+ - рейты подросли. Кстати, ипотеку им тоже дают, у того же Правекса есть льготная ставка для ИТ, прямо в официальных условиях написано. Насчёт, кто на что возбуждается - тут такая ситуация - они ж не с неба падают сразу с доходами в 5+. По наблюдениям, кстати, многие успевают забетонироваться ещё когда "не выросли", берут то, что было доступно на тот момент - Ирпеня, Софборщаги и прочие Крюковщины. А дальше уже кого куда потянет, знакомые так смотрели себе ФК (не знаю, какой именно) - как раз пара из ИТ, оба выходцы из "глубинки"
Прохожий написав:а так да, в Киеве цены уже обошли на вираже цены в НЙ
В Киеве цены только приблизились к ценам нью-йоркских гетто, в которых нормальному человеку жизни нет. Там тараканы, клопы, крысы, да и соседи могут вломиться к тебе ночью, снять с тебя пижаму и поставить на конвейер. Тут уже столько роликов вам крутили. За нормальную двушку-трешку в приемлемом районе на Манхеттене или вокруг него готовь лимон. И не забывай, что каждый месяц НОА под тыщу. Правда, сдать ее сможешь за $4-$5 тыщ, но НОА все равно платишь ты. И не везде, в район Сентрал парка с одним лимоном даже и не суйся. Даже в провинции, на нашей чикагщине, на набережной вдоль Чикаго ривер в новом доме студио в прошлом году были от $600 тыщ. В этом не знаю. Нам еще до их цен далеко, но будем ускоренно догонять. Поэтому таримся по дешевке. Тут и сейчас!
Faceless написав:Ладно, по гендерному распределению спорить не вижу смысла, у меня немного другие наблюдения, это не важно в данном случае По доходам - вы приводите цифры, актуальные года 2-3 назад. Сейчас доход такой пары имхо 5+ - рейты подросли. Кстати, ипотеку им тоже дают, у того же Правекса есть льготная ставка для ИТ, прямо в официальных условиях написано. Насчёт, кто на что возбуждается - тут такая ситуация - они ж не с неба падают сразу с доходами в 5+. По наблюдениям, кстати, многие успевают забетонироваться ещё когда "не выросли", берут то, что было доступно на тот момент - Ирпеня, Софборщаги и прочие Крюковщины. А дальше уже кого куда потянет, знакомые так смотрели себе ФК (не знаю, какой именно) - как раз пара из ИТ, оба выходцы из "глубинки"
По доходам я привёл некоего джава/дотнет миддла и условную сотрудницу банка/бухгалтершу и т.д. Вроде как зп более-менее актуальные. Да, обычно берут то, что на моменте по деньгам доступно. При этом, многие уже где-то забетонировались и продавать/переезжать теперь ради неоднозначных прелестей Нивок/Теремков готовы не только лишь все. ЗЫ был в офисе в Юните, туда пешком шел от Дорогожичей. Блин, это реально очередное гетто вроде КТ/ФТ/Республики. Реально вообще за периметр не захочется выходить, разве что есть ценители прогулок по кладбищам.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 07 жов, 2021 19:49, всього редагувалось 1 раз.
GADFLY написав:Друже, где я написал ТУПЫХ? У тебя комплекс развился от непосильной ноши бетона? Или рябить в глазах начало? Я и сказал, что бетон подешевеет во время кризиса, который неминуем. Такова природа экономики-она циклична. Вот вопрос, КОГДА этот кризис настанет? Касательно НАС МЭНЕ- ну давай не углубляться. Тут и себестоимость считали, и количество понаехов, и вечный станок ФЕДА имени совсем сдуревшего ЛИБО, и демографию, и перечисления заробитчан и чего только не считали. Все это разобьется в одночасье с наступлением очередного спада в мировой экономике. Вопрос- ДОКОЛЕ Сержику ждать свою треху за 50 куе в Киеве в новострое, Зрадио терпеть наезды по поводу его неправильных прогнозов, Максу хвастаться инвестициями в купленный биток в размере 0,00000000001 шт....ну т.д- по-другому- когда ОНО НАЧНЕТСЯ, тот самый кризис.
Ну "тупых" это вроде как подразумевается, какие же еще могут быть влошившиеся в бетон на всю каклету, по мнению бетонопессемистов? Но если вы против, я на этом совсем не настаиваю. Рост цен на недвигу, как и на всё остальное, цикличен и снижение прайсов когда то да будет-кто ж с этим спорит? Ну кроме... да вы и без меня знаете. Только нафига зацикливаться на ожидании этого самого кризиса? Все равно фиг угадаешь. Так годы и пролетят-в ожиданиях да тревогах. А жить спокойно когда-на старости? В общем вы как знаете, а мне нравится поговорка: не бери тяжелого в руки, а дурного в голову.
drevlyanin написав:Рост цен на недвигу, как и на всё остальное, цикличен и снижение прайсов когда то да будет-кто ж с этим спорит? Ну кроме... да вы и без меня знаете. Только нафига зацикливаться на ожидании этого самого кризиса? Все равно фиг угадаешь.
лично знаю чувака который в 2005м говорил что "завтра ппц 100%", все деньги в банке в грн, счита % каждый месяц и ждал и дождался... только прикол в том что на то что вытащил из банков в 10м не смог купить и 50% от того что мог в 05м но Я к чему, мы не ностардамусы и не можем предсказать будущее, можем только следовать своей чуйке(опыту) в крактосрочной/среднесрочной перспективе, а графики и диаграммы зРадио с динамическими прогнозами круто выглядят только на презентациях но как основание для принятие решений в разрезе темы ветки просто мусор...
Рыба-сом написав:был в офисе в Юните, туда пешком шел от Дорогожичей. Блин, это реально очередное гетто вроде КТ/ФТ/Республики. Реально вообще за периметр не захочется выходить, разве что есть ценители прогулок по кладбищам.
но внутри там реально фотогенично и инстаграммненько)
а ваще опять же, раз пипл хавает - их есть у нас раз люди готовы платить за дизайн закрытых и плотно населенных резерваций в ипенях - их и строят и пофиг на окна-в окна, пробки, жд мосты, смоги и экологию главное шоп селфи можно было пилить