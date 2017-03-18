Додано: Чет 07 жов, 2021 19:22

Faceless написав: Рыба-сом написав: Faceless написав: Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь Если взять пару, оба работают в этой сфере, то это 5+ куе в среднем общего дохода даже для середнячков. И далеко не все живут понтами и просаживают все на красивую жизнь

По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания.

Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с) По наблюдениям на одну Ж-ойтишницу приходится 5 М-ойтишнегов. Плюс не у всех брачные союзы строятся на принципах внутривидового спаривания.Поэтому пара ойтишнегов - "нетипичный сегмент" (с)



Это для разрабов такое соотношение, а если брутто - все не так печально. Также, есть тенденция, что в паре, где один ит-ник/ца, со временем второй мигрирует туда же, учится и переходит. В любом случае, я к тому, что квартира за 150куе не является для этой категории чем-то невероятным в плане доступности. Это для разрабов такое соотношение, а если брутто - все не так печально. Также, есть тенденция, что в паре, где один ит-ник/ца, со временем второй мигрирует туда же, учится и переходит. В любом случае, я к тому, что квартира за 150куе не является для этой категории чем-то невероятным в плане доступности.

Я говорю о всех вместе, кто в офисах обитает: бизнес-аналитиках, веб-дизайнерах и прочее. Ну и плюс эйчары.По наблюдениям за семейными историями коллег, там жён-ойтишнец хотя б 20% чтоб было и то хорошо.Я б очертил доход пары "среднего ойтишнега" около 4куе (он 3+ чистыми и она где-то в офисе ещё 1куе). Квартиру снимают, явно ж не хрущик-однушку, бытовые расходы, еда, иногда куда-то сходить, в отпуск съездить, телефон купить. Остаётся за год скирды, допустим, 20куе - это половина почти дохода, достаточно умеренная и экономная семья.150куе квартира-двушка на Нивках + ремонт 30куе с мебелью по-скромному (в теме говорят тут, что может даже и больше) = 9 лет скирдования. Кагбэ реально, но особого потенциала для дальнейшего рИста, как тут вангуют, не вижу. Если дадут им ипотеку, то легче, но вопрос в % ставке. Это ж сотрудникам банков под льготный процент могут дать в качестве инструмента повышения лояльности к работодателю.Ну, а ойти-контингент с зп 5+ куе, подозреваю, от Нивок и Теремков не сильно возбуждается.